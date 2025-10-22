Ultimele vești despre starea de sănătate a lui Doru Octavian Dumitru. Cum se simte după operație

Iată care sunt cele mai noi vești despre starea de sănătate a lui Doru Octavian Dumitru. Acesta a fost operat la Spitalul Județean din Suceava, după ce ar fi suferit un accident vascular cerebral, înainte de a urca pe scenă. Medicii care l-au operat au transmis un comunicat de presă.

Doru Octavian Dumitru a ajuns de urgență la spital, în urmă cu o zi. Actorul se confruntă cu probleme de sănătate, motiv pentru care a avut nevoie de o intervenție chirurgicală. Medicii au făcut declarații după operație.

Astfel, reprezentanții Spitalului Județean din Suceava au transmis un comunicat în ce privește starea de sănătate a artistului Doru Octavian Dumitru, după intervenția chirurgicală prin care a trecut. Actorul se simte mai bine și s-au observat evoluții din acest punct de vedere.

Operația artistului a fost un succes, potrivit comunicatului. Acesta rămâne însă internat în spital și urmează să înceapă procesul de recuperare. Familia actorului i-a fost alături în aceste momente dificile.

”Intervenţia a fost realizată cu succes de o echipă multidisciplinară alcătuită din medic neurolog, medic ATI şi medic radiolog intervenţionist, în cadrul laboratorului de angiografie al spitalului. Procedura s-a desfăşurat în condiţii de siguranţă şi a avut un rezultat foarte bun, pacientul evoluând favorabil postoperator. În prezent pacientul este echilibrat din punct de vedere al constantelor vitale”, au declarat reprezentanţii Spitalului Județean din Suceava.

De asemenea, familia lui Doru Octavian Dumitru a făcut declarații pe rețelele sociale despre încercarea dificilă prin care trece actorul. El s-a confruntat cu probleme de sănătate în urmă cu o zi, înainte de un spectacol la care trebuia să participle în Onești, care apoi a fost anulat. Actorul mai avea două spectacole la care trebuia să fie prezent, însă din motive medicale au fost anulate.

”În aceste momente artistul Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie și veselie din preaplinul inimii lui pentru mai bine de 45 de ani, trece prin momente dificile de sănătate. Are nevoie mai mult ca niciodată de respectul și gândul vostru bun. Artistul își cere scuze fanilor lui pentru faptul că spectacolele care au fost programate, atât în această seară cât și în zilele următoare, datorită unor motive întemeiate, nu vor avea loc. Cu voia lui Dumnezeu urmează să fie reprogramate. Vă rugăm tuturor, dar mai ales reprezentanților media să îi respectați intimitatea atât lui cât și a familiei sale. Rugați-vă pentru ca el să depășească cu bine această încercare grea.”, a fost mesajul transmis de familia comediantului”, a transmis familia lui Doru Octavian Dumitru, pe rețelele de socializare.

Autorul recomandă:

Noi detalii despre starea de sănătate a lui Doru Octavian Dumitru, după ce a făcut AVC într-un hotel din Onești. „Mulțumim medicilor din suflet”