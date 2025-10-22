Prima pagină » Actualitate » Noi detalii despre starea de sănătate a lui Doru Octavian Dumitru, după ce a făcut AVC într-un hotel din Onești. „Mulțumim medicilor din suflet”

Noi detalii despre starea de sănătate a lui Doru Octavian Dumitru, după ce a făcut AVC într-un hotel din Onești. „Mulțumim medicilor din suflet"

Mihai Tănase
Mihai Tănase
22 oct. 2025, 11:07, Actualitate
Doru Octavian Dumitru - Foto: Facebook/Doru Octavian Dumitru

Îndrăgitul comediant Doru Octavian Dumitru, în vârstă de 69 de ani, trece prin momente dificile după ce a suferit un accident vascular cerebral înaintea unui spectacol programat la Onești.

Actorul și comediantul Doru Octavian Dumitru, unul dintre pionierii stand-up-ului românesc, a fost internat de urgență marți, 21 octombrie, după ce a suferit un accident vascular cerebral (AVC) într-o camera de hotel din Onești, județul Bacău, oraș unde urma să susțină un spectacol la cinematograful Capitol.

Potrivit portalul local Unu pe Trotuș, artistul a fost transportat inițial la Spitalul Județean de Urgență Bacău, însă starea sa a necesitat transferul de urgență la Spitalul de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, unde se află internat pe Secția de Neurologie. Medicii au decis efectuarea unei intervenții minim invazive pentru deblocarea circulației cerebrale.

Familia comediantului a publicat un nou mesaj pe pagina oficială de Facebook, prin care a mulțumit medicilor și celor care i-au transmis gânduri bune: „Profundă recunoștință pentru mesajele de încurajare și tuturor celor care au generozitatea să se roage în aceste clipe pentru ca acest om minunat să depășească cu bine această încercare grea. Mulțumim din suflet echipelor de medici și asistenți care în ultimele ore i-au fost și continuă să-i fie alături.”

Spectacolul „Globariciu”, programat la Onești în seara incidentului, a fost anulat, iar organizatorii au anunțat că banii pentru bilete vor fi restituiți. Artistul avea programate și alte reprezentații la Adjud, Buzău și București (Sala Palatului), însă toate au fost contramandate.

Doru Octavian Dumitru s-a simțit rău în jurul orei 18.00, cu puțin timp înainte de spectacolul de la ora 19.00, în camera sa de la Hotelul Trotuș din Onești. Medicii spun că intervenția rapidă a echipajelor de urgență a fost crucială pentru stabilizarea stării sale.

Doru Octavian Dumitru, o legendă a comediei românești

Născut la Arad, Doru Octavian Dumitru a absolvit Facultatea de Instalații, însă nu a profesat niciodată ca inginer. A debutat în festivalurile studențești și a devenit cunoscut în Cenaclul „Serbările Scânteii Tineretului”, remarcându-se prin stilul său unic de umor.

De-a lungul carierei, a fost actor de revistă la Teatrele „Nae Leonard” din Galați, „Fantasio” din Constanța și „Constantin Tănase” din București, adunând peste 50 de ani de activitate pe scenele din țară și din diaspora.

Publicul îl apreciază pentru umorul său inconfundabil, pentru expresivitate și pentru replici memorabile. Așa cum obișnuia să spună, „celui care râde cu lacrimi, niciodată nu-i intră râsul la apă”.

