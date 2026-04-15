Ultimul sprint până la vacanţa mare: ce îi aşteaptă pe elevi după vacanţa de Paşte

Elevii s-au întors în bănci după vacanţa de Paşte şi intră direct în ultimul modul al anului şcolar. Urmează o perioadă intensă, cu evaluări şi încheieri de medii, dar şi câteva zile libere până la startul vacanţei de vară.

Ce îi aşteaptă pe elevi după vacanţa de Paşte

Vacanţa de Paşte s-a încheiat, iar de astăzi, 15 aprilie, elevii reiau cursurile în cadrul modulului 5, ultimul din acest an şcolar. Această perioadă se va desfăşura până pe 19 iunie şi este decisivă pentru rezultatele finale, mai ales pentru elevii care susţin examene.

Câte zile libere mai sunt până la final

Până la încheierea cursurilor, elevii mai au aproximativ 9 săptămâni de şcoală. În acest interval, vor beneficia totuşi de câteva zile libere: de 1 mai (Ziua Muncii), 1 iunie (Ziua Copilului), 5 iunie (Ziua Învățătorului) și 8 iunie (a doua zi de Rusalii).

Când începe vacanţa de vară

După încheierea modulului 5, pe 19 iunie, majoritatea elevilor intră în vacanţa de vară, care se va desfăşura în perioada 20 iunie – 6 septembrie.

Excepții sunt clasele a XII-a (5 iunie 2026) și a VIII-a (12 iunie 2026), care termină mai devreme.

Când au loc Evaluarea Națională și examenul de Bacalaureat

Evaluarea Națională 2026 (clasa a VIII-a)

10-12 iunie 2026: Înscrierea la examen

12 iunie 2026: Încheierea cursurilor

2 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă

24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă

26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă

1 iulie 2026 (până la 12:00): Afișarea rezultatelor inițiale

1 iulie 2026 (14:00-18:00): Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor

2-3 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor

4-7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor

8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale

Bacalaureat 2026

Probele de competențe:

8-10 iunie 2026: Competențe lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A)

10-11 iunie 2026: Competențe lingvistice în limba maternă (proba B)

11-12 iunie 2026: Competențe într-o limbă de circulație internațională (proba C)

15-17 iunie 2026: Competențe digitale (proba D)

Probele scrise:

29 iunie 2026: Limba și literatura română (proba E.a)

30 iunie 2026: Proba obligatorie a profilului (proba E.c)

2 iulie 2026: Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d)

3 iulie 2026: Limba și literatura maternă (proba E.b)

Rezultate:

7 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor

13 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale

