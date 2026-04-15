În ce regiuni se încălzește și unde vor fi temperaturi la limita înghețului. Prognoză de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul

Vreme frumoasă în această dimineață, cu ușoare intensificări ale vântului, iar meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) nu au emis, deocamdată, avertizări meteo.

Gândul prezintă harta temperaturilor înregistrate, la ora 07:00, în România, dar și informații de ultimă oră despre evoluția vremii, primite de la meteorologul de serviciu al ANM.

Cea mai scăzută temperatură a dimineții s-a înregistrat la Miercurea Ciuc – minus 2 grade Celsius. Temperatura cea mai ridicată – 9 grade – a fost la Constanța.

ANM: „Suntem în continuare în procesul de încălzire a vremii”

Oana Păduraru, meteorologul de serviciu al ANM a transmis, la solicitarea Gândul, cu va fi vremea astăzi, 15 aprilie 2026.

„Suntem în continuare în procesul de încălzire a vremii, astfel că temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 14 și 20 de grade.

Sunt valori mai ridicate în mai multe zone din țară , în special în partea de vest, față de normele perioadei.

Pe parcursul nopții care urmează este tendința ca temperaturile să crească și să fie cuprinse între 2 și 10 grade.

Sunt posibile valori în jurul pragului de îngheț în depresiunile din estul Transilvaniei. Dacă se atinge pragul de îngheț, desigur este posibil să se producă și brumă.

Din punct de vedere al precipitațiilor, în această după-amiază și prin orele serii, în regiunile vestice adică Banat, Crișana, Transilvania, dar și în zonele montane ne așteptăm la ploi slabe cantitativ, mai ales averse.

Nu este exclus să fie însoțite izolat și de descărcări electrice. Pe parcursul dimineții următoare este posibil ca în zonele joase de relief să apară ceață, însă nu pentru interval prea mare de timp. Ceața nu va persista. Va fi prezentă doar câteva ore dimineața.

Pentru zona Capitalei, astăzi o vreme însorită, cu tendința ca temperatura să crească Față de zilele anterioare. Ajungem până la o de valoare maximă în jurul a 17 grade, iar minima din cursul nopții care urmează va fi de 4-6 grade”, a precizat, pentru Gândul, Oana Păduraru – meteorologul de serviciu al ANM.

