În ce regiuni se încălzește și unde vor fi temperaturi la limita înghețului. Prognoză de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul

Cristian Lisandru
Vreme frumoasă în această dimineață, cu ușoare intensificări ale vântului, iar meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) nu au emis, deocamdată, avertizări meteo.

Gândul prezintă harta temperaturilor înregistrate, la ora 07:00, în România, dar și informații de ultimă oră despre evoluția vremii, primite de la meteorologul de serviciu al ANM.

Cea mai scăzută temperatură a dimineții s-a înregistrat la Miercurea Ciuc – minus 2 grade Celsius. Temperatura cea mai ridicată – 9 grade – a fost la Constanța.

Sursa – ANM

ANM: „Suntem în continuare în procesul de încălzire a vremii”

Oana Păduraru, meteorologul de serviciu al ANM a transmis, la solicitarea Gândul, cu va fi vremea astăzi, 15 aprilie 2026.

Suntem în continuare în procesul de încălzire a vremii, astfel că temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 14 și 20 de grade.

  • Sunt valori mai ridicate în mai multe zone din țară, în special în partea de vest, față de normele perioadei.
  • Pe parcursul nopții care urmează este tendința ca temperaturile să crească și să fie cuprinse între 2 și 10 grade.
  • Sunt posibile valori în jurul pragului de îngheț în depresiunile din estul Transilvaniei. Dacă se atinge pragul de îngheț, desigur este posibil să se producă și brumă.

Din punct de vedere al precipitațiilor, în această după-amiază și prin orele serii, în regiunile vestice adică Banat, Crișana, Transilvania, dar și în zonele montane ne așteptăm la ploi slabe cantitativ, mai ales averse.

Nu este exclus să fie însoțite izolat și de descărcări electrice. Pe parcursul dimineții următoare este posibil ca în zonele joase de relief să apară ceață, însă nu pentru interval prea mare de timp. Ceața nu va persista. Va fi prezentă doar câteva ore dimineața.

Pentru zona Capitalei, astăzi o vreme însorită, cu tendința ca temperatura să crească Față de zilele anterioare. Ajungem până la o de valoare maximă în jurul a 17 grade, iar minima din cursul nopții care urmează va fi de 4-6 grade”, a precizat, pentru Gândul, Oana Păduraru – meteorologul de serviciu al ANM.

Citește și

EVENIMENT Simfonia Lalelelor la Pitești. Cum s-a ajuns de la o idee locală la un reper național al primăverii
10:50
Simfonia Lalelelor la Pitești. Cum s-a ajuns de la o idee locală la un reper național al primăverii
ANALIZA de 10 Ungaria i-a spus „stop” lui Viktor Orbán. Urmează modificarea Constituției? „Reconstrucția relațiilor deteriorate cu Bruxelles și Kiev s-ar putea să nu fie o prioritate pentru noul premier Magyar”
10:00
Ungaria i-a spus „stop” lui Viktor Orbán. Urmează modificarea Constituției? „Reconstrucția relațiilor deteriorate cu Bruxelles și Kiev s-ar putea să nu fie o prioritate pentru noul premier Magyar”
ALERTĂ Armata a identificat grupuri de drone care se îndreptau spre România. Oamenii din Tulcea şi Ismail au primit mesaje prin Ro-Alert
06:42
Armata a identificat grupuri de drone care se îndreptau spre România. Oamenii din Tulcea şi Ismail au primit mesaje prin Ro-Alert
CONTROVERSĂ Diplomația românescă suferă, dar a izbucnit scandalul între Centrul Diplomatic București și ASE. „Mărul discordiei”, programul „Primii pași spre diplomație”
20:15
Diplomația românescă suferă, dar a izbucnit scandalul între Centrul Diplomatic București și ASE. „Mărul discordiei”, programul „Primii pași spre diplomație”
CONTROVERSĂ Cronologia scandalului “Jaful Național – Microbuze electrice”, despre care Gândul a scris pe larg și care a dus la declanșarea unei anchete a Parchetului European, condus de Kovesi. Tonul achizițiilor a fost dat chiar de Bolojan
11:07
Cronologia scandalului “Jaful Național – Microbuze electrice”, despre care Gândul a scris pe larg și care a dus la declanșarea unei anchete a Parchetului European, condus de Kovesi. Tonul achizițiilor a fost dat chiar de Bolojan
Gândul de Vreme Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde sunt 20 de grade și unde va fi brumă. Prognoza de la ANM, exclusiv pentru Gândul
10:57
Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde sunt 20 de grade și unde va fi brumă. Prognoza de la ANM, exclusiv pentru Gândul
Mediafax
Analiză | Un al Treilea Război Mondial este plauzibil, dar iată cum poate fi evitat
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Cancan.ro
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Adevarul
De la hobby la profit. Tânărul care crește păsări „ca la țară” pentru a scăpa de alimentele procesate
Mediafax
Patru cercetări științifice care păreau absurde, dar au dat rezultate absolut remarcabile
Click
„M-a umplut de apă din cap până-n picioare”. Oana Roman, deranjată de vecinii de hotel, în vacanța de ziua ei
Digi24
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă România într-un astfel de clasament mondial
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminata Iuliana Dup, de la Pro TV, pentru cele 15 săptămâni de Desafio
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme. E mândră de silueta ei! Fanii au criticat-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Chinezi au prezentat sistemul hibrid cu inteligență artificială care va bate Toyota
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este entropia?
VIDEO Ion Cristoiu: Teoretic, Ilie Bolojan ar trebui să-și dea demisia luni seara sau cel târziu marți dimineața
11:07
Ion Cristoiu: Teoretic, Ilie Bolojan ar trebui să-și dea demisia luni seara sau cel târziu marți dimineața
CONTROVERSĂ Scandal în Franța. Poliția nu a primit permisiunea să efectueze o percheziție la Palatul Elysée. Ce li s-a comunicat anchetatorilor
11:06
Scandal în Franța. Poliția nu a primit permisiunea să efectueze o percheziție la Palatul Elysée. Ce li s-a comunicat anchetatorilor
EDUCAȚIE Ultimul sprint până la vacanţa mare: ce îi aşteaptă pe elevi după vacanţa de Paşte
10:58
Ultimul sprint până la vacanţa mare: ce îi aşteaptă pe elevi după vacanţa de Paşte
FLASH NEWS Putin l-a trimis pe Lavrov în China. Xi Jinping vorbește despre o schimbare „care se întâmplă o dată la un secol”
10:49
Putin l-a trimis pe Lavrov în China. Xi Jinping vorbește despre o schimbare „care se întâmplă o dată la un secol”
JUSTIȚIE Preluare de ștafetă la Parchetul instanței supreme. Care sunt prioritățile noului procuror general Cristina Chiriac
10:48
Preluare de ștafetă la Parchetul instanței supreme. Care sunt prioritățile noului procuror general Cristina Chiriac
SCANDAL Andrei Caramitru, în război cu purtătorul de cuvânt al Patriarhiei. ”Dacă te duce mintea…am dubii” / „Mă voi ruga pentru dumneavoastră”
10:35
Andrei Caramitru, în război cu purtătorul de cuvânt al Patriarhiei. ”Dacă te duce mintea…am dubii” / „Mă voi ruga pentru dumneavoastră”

