Minivacanța de Rusalii 2026. Când va fi sărbătoarea și câte zile libere vor avea angajații din România

Minivacanța de Rusalii 2026. Veștile sunt pozitive pentru angajații din România. Sărbătoarea aduce o scurtă vacanță pentru lucrători, chiar la începutul acestei veri. Iată mai jos, în articol, când sunt Rusaliile și câte zile libere vor avea angajații.

Minivacanța de Rusalii 2026. Începutul verii 2026 aduce zile libere pentru angajații din România. Această sărbătoare, care poartă și denumirea de Pogorârea Sfântului Duh, are loc la 50 de zile după Paște. Anul acesta, Paștele a avut loc duminică, 12 aprilie 2026, ceea ce înseamnă că Rusaliile vor fi pe 31 mai și 1 iunie 2026, arată Ziarul Unirea.

Minivacanța de Rusalii 2026. Câte zile libere vor avea lucrătorii

Ziua de 31 mai 2026 va fi duminică, iar ziua de 1 iunie va fi luni. A doua zi de Rusalii coincide, anul acesta, cu Ziua Copilului. La rândul ei, este declarată zi liberă legală în România. Minivacanța de Rusalii va fi, anul acesta, în perioada sâmbătă – luni (30 mai, 31 mai, 1 iunie). Având în vedere că cele două zile libere legale se suprapun, legislația în vigoare nu prevede acordarea unei zile libere suplimentare.

Rusaliile au loc la 50 de zile de la Înviere, iar sărbătoarea simbolizează întemeierea Bisericii și răspândirea credinței.

Există o serie de tradiții și cutume religioase care sunt respectate de Rusalii. Multe dintre ele sunt păstrate și respectate de comunitățile din mediul rural. Printre aceste tradiții se numără împodobirea locuințelor cu ramuri de nuc sau tei. Se spune că aceste ramuri oferă protecție.

