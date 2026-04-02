Prima pagină » Actualitate » Un argeşean a şofat timp de 35 de ani fără permis. A fost prins de poliţişti când mergea la cumpărături

Un argeşean a şofat timp de 35 de ani fără permis. A fost prins de poliţişti când mergea la cumpărături

Luiza Dobrescu
Un argeşean a şofat timp de 35 de ani fără permis. A fost prins de poliţişti când mergea la cumpărături

Un argeşean din comuna Cuca, M.M., a fost reţinut de poliţişti după ce a fost prins de patru ori conducând fără permis.

Se pare că bărbatul ar fi declarat oamenilor legii că a avut cândva documentul, pe când se afla în Anglia. Acesta a fost prins de 4 ori.

„În ziua de 31 martie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Drăganu au continuat cercetările într-un dosar penal.

Acesta se derulează  sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, privind săvârșirea infracțiunii de conducere fără drept, sub forma conducerii fără a deține permis de conducere, și au reținut un bărbat de 59 de ani.

Reamintim că cel în cauză a fost depistat în flagrant, în data de 29 martie a.c., de către polițiștii aceleiași structuri, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 703, pe raza localității de domiciliu, respectiv comuna Cuca.

Totodată, din cercetări a rezultat că cel în cauză a mai fost depistat anterior, de către Serviciul Rutier Argeș, la data de 01 martie 2024 pe raza comunei Morărești.

Acesta a mai fost prins  și la data de 18 februarie 2025, pe raza comunei Albota și de către polițiștii Secției de Poliție Rurală Tigveni la data de 18 mai 2025, pe raza comunei Tigveni.

După administrarea probatoriului și parcurgerea etapelor procesuale, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a bărbatului de 59 de ani, din Cuca”, transmite Poliţia Argeş.

Instanţa a decis arest la domiciliu pentru 30 de zile

Ca urmare a faptelor prezentate de oamenii legii, instanţa a decis arestul la domiciliu timp de o lună.

„În cursul zilei de astăzi, 01 aprilie a.c., cel în cauză a fost prezentat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești în fața instanței.

Judecătoria Pitești a dispus măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile.

Cercetările continuă, sub coordonarea procurorului de caz„, transmite Inspectoratul Judeţean de Poliţie Argeş, într-un comunicat.

Se pare că individul ar fi declarat oamenilor legii că el se urcă de plăcere la volan, dar nu a avut în viaţa lui permis.

Conduce de de 35 de ani şi chiar a parcurs circa un milion de kilometri până acum.

Potrivit surselor apropiate anchetei, bărbatul s-ar fi urcat în maşină ca să meargă la magazin să-i cumpere mamei bolnave diverse alimente.

La o intersecţie a acordat prioritate chiar maşinii de Poliţie, în spatele căreia ar fi mers aproximativ 300 de metri.

Ulterior a fost oprit de poliţiştipentru un control banal şi aşa au avut ocazia poliţiştii să afle că bărbatul nu a deţinut niciodată permis de conducere.

