Proiect. Șoferii care nu-și plătesc amenzile pot rămâne fără permis până la achitarea tuturor „datoriilor”

16 ian. 2026, 13:27, Actualitate

Șoferii care nu își plătesc amenzile vor rămâne fără permis și vor trebui să achite dublul sau chiar triplul sumei datorate, iar ca să-și recupereze permisul trebuie să dovedească faptul că au plătit toate amenzile de circulație restante, nu doar pe cea care a dus la suspendare. Este vorba despre un nou proiect de lege anunțat de Ministerul Dezvoltării.

Potrivit proiectului pus în dezbatere publică de către Ministerul Dezvoltării, dacă amenda nu este plătită în trei luni de la termenul inițial, atunci valoarea acesteia va crește cu 30% și dacă nici după șase luni șoferii nu plătesc amenzile, atunci acestea vor crește cu încă 30 de procente.

Dacă șoferii nu plătesc amenzile în 90 de zile de la termenul inițial, atunci acestora li se va suspenda permisul de conducere și, ca să poată să îl redobândească, trebuie să facă dovada faptului că au achitat toate amenzile, nu doar pe cea care a dus la suspendare.

Cele mai mari probleme în ceea ce privește colectarea mezilor de la șoferi sunt întâmpinate în mediul rural. Aici există șoferi care de ani de zile au datorii față de autoritățile locale.

În comuna Scoarță, de exemplu, în urmă cu câțiva ani, autoritățile locale au făcut chiar și o listă a rușinii pe care au trecut șoferii ce aveau datorii cu amenzile de circulație. Aceasta a fost încercarea lor de a recupera de la șoferi datoriile.

