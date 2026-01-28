Prima pagină » Actualitate » Acești 200.000 de șoferi români vor putea conduce fără permis, din 2027

Acești 200.000 de șoferi români vor putea conduce fără permis, din 2027

28 ian. 2026, 10:47, Actualitate
Acești 200.000 de șoferi români vor putea conduce fără permis, din 2027
Acești 200.000 de șoferi români vor putea conduce fără permis, din 2027

Ani la rând, permisul de conducere a fost cel mai important document pe care șoferii l-au avut în portofel, păstrat cu mare grijă spre a fi dovadă că pot merge oriunde, oricând. Într-o țară în care mai bine de 54 de milioane de oameni au drept de a conduce și anual încă aproximativ 1,5 milioane obțin permisul, acest card de plastic a devenit parte din viața de zi cu zi.

Din 2026, însă, regulile în Germania se vor schimba și în jur de 200.000 de români urmează să fie și ei afectați.

Permis de conducere în format digital

Ziarulromanesc.de scrie că, din 2026, șoferii nu vor mai fi nevoiți să poarte asupra lor permisul de conducere în format fizic. La un control în trafic, va fi suficientă prezentarea versiunii digitale, direct pe telefonul mobil, prin intermediul unei aplicații oficiale. Astfel, autoritățile vor verifica pe loc valabilitatea documentului.

Actul normativ care reglementează trecerea permisului de conducere în format digital este, deja, într-o fază avansată. Pentru o perioadă de timp, permisul digital și cel clasic vor merge în paralel, iar ulterior șoferii vor decide dacă mai păstrează sau nu varianta clasică.

Se estimează că permisul în format electronic va fi lansat până la finalul anului 2026.

În Germania sunt aproximativ 900.000 de români, dintre care undeva la 200.000 dețin un permis de conducere. Astfel, acești români vor fi direct afectați de modificările pregătite de autorități.

Germania se digitalizează într-un ritm alert. Deja certificatul de înmatriculare a fost adus în era smartphone-ului. Prin aplicația oficială i-Kfz, disponibilă atât pentru telefoanele cu sistem de operare Android, cât și cele care folosesc iOS, șoferii pot avea talonul mașinii în format digital. Riscul pierderii sau deteriorării documentului fizic dispare complet, spun specialiștii.

Aplicația i-Kfz are și alte opțiuni utile, cum are fi aceea că documentele pot fi transmise într-un service auto sau unei alte persoane care folosește mașina. Mai mult, utilizatorii primesc alerte automate pentru inspecția tehnică periodică.

Precizările ministrului Digitalizării

Autoritățile din Germania spun că digitalizarea documentelor rutiere nu înseamnă doar comoditate pentru șoferi, ci și o eficiență sporită pentru instituțiile publice. Informațiile în format digital pot fi verificate mai rapid și sunt mai dificil de falsificat. De asemenea, actualizarea datelor simplică procedurile administrative.

Iar ministrul Digitalizării, Karsten Wildberger, a declarat că obiectivul acestei reforme este tocmai simplificarea interacțiunii dintre cetățeni și stat și adaptarea administrației la realitățile tehnologice actuale.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Legea este mai aspră cu șoferii, în 2026. Amendă pentru folosirea telefonului la volan. Când se suspendă permisul auto

Adio, trotinete electrice în România?! Amenzi usturătoare de 2.000 lei, în 2026

Anul 2026 vine cu schimbări majore pentru șoferi. Cum vor funcționa radarele inteligente și cum se aplică amenzile

Ce se întâmplă cu punctul de amendă în 2026. Data de la care vor plăti șoferii mai mult

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Ministerul condus de Diana Buzoianu, contract de 2,5 milioane de euro pentru bilete de avion, în plină austeritate
11:20
Ministerul condus de Diana Buzoianu, contract de 2,5 milioane de euro pentru bilete de avion, în plină austeritate
MUNCĂ Firma de curierat care își închide 24 de clădiri în primele 6 luni ale lui 2026. 30.000 de oameni vor rămâne fără locuri de muncă
10:50
Firma de curierat care își închide 24 de clădiri în primele 6 luni ale lui 2026. 30.000 de oameni vor rămâne fără locuri de muncă
FLASH NEWS Ministrul Sănătății explică starea celor trei greci răniți în accidentul din Lugojel. „Se află sub monitorizare continuă și tratament de specialitate”
10:30
Ministrul Sănătății explică starea celor trei greci răniți în accidentul din Lugojel. „Se află sub monitorizare continuă și tratament de specialitate”
ULTIMA ORĂ Descinderi la medicul Cristian Andrei, vizat într-un dosar de agresiuni sexuale asupra fostelor sale cliente. Polițiștii au făcut uz de armă
10:24
Descinderi la medicul Cristian Andrei, vizat într-un dosar de agresiuni sexuale asupra fostelor sale cliente. Polițiștii au făcut uz de armă
SPORT Contractul de 1 milion de euro semnat de Adrian Șut la arabi a aruncat în aer vestiarul celor de la FCSB. „Vor şi Târnovanu şi Olaru”
10:09
Contractul de 1 milion de euro semnat de Adrian Șut la arabi a aruncat în aer vestiarul celor de la FCSB. „Vor şi Târnovanu şi Olaru”
Mediafax
Politico: Un lider european, îngrijorat de „starea psihologică” a lui Trump după întâlnirea de la Mar-a-Lago
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Cancan.ro
Doliu în muzica românească! Artistul a murit subit, în urma unui infarct: 'Am crescut pe melodiile lui'
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
„Trupele americane din România vor crește calitativ”. Vești bune și avertismente de la un important general NATO
Mediafax
Cât valorează Khaby Lame, cel mai urmărit om de pe TikTok
Click
Cum poți elimina igrasia din pereți. Cei 4 pași simpli care te scapă rapid de problemă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Cancan.ro
Cine este mama lui Alin Mario, tânărul ucis în Cenei de un minor. Cum au făcut avere Octavia Berinde și fostul soț
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Mașina ce primește panouri solare integrate în caroserie. Câtă autonomie poate câștiga zilnic
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre sodiu și sare?
ACTUALITATE Adrian Severin: „Misiunea geostrategică cu care România s-a născut ne afectează până astăzi”
11:30
Adrian Severin: „Misiunea geostrategică cu care România s-a născut ne afectează până astăzi”
ECONOMIE Hidroelectrica a încheiat un acord cu gigantul francez EDF pentru relansarea proiectului Tarnița-Lăpușești. Hidrocentrala din Cluj este evaluată la 1 miliard de euro
11:28
Hidroelectrica a încheiat un acord cu gigantul francez EDF pentru relansarea proiectului Tarnița-Lăpușești. Hidrocentrala din Cluj este evaluată la 1 miliard de euro
FLASH NEWS Un american i-a făcut o propunere „surprinzătoare“ lui Trump în Iowa: „Pot să mă rog pentru dumneavoastră“. Reacția președintelui SUA
11:09
Un american i-a făcut o propunere „surprinzătoare“ lui Trump în Iowa: „Pot să mă rog pentru dumneavoastră“. Reacția președintelui SUA
CONTROVERSĂ Radu Miruță a plecat în vizită oficială în blugi. Ministrul face parte din delegația premierului Ilie Bolojan, din Germania
10:59
Radu Miruță a plecat în vizită oficială în blugi. Ministrul face parte din delegația premierului Ilie Bolojan, din Germania
VIDEO Atac cu drone rusești asupra unui tren cu peste 200 de pasageri în Ucraina. Sunt cel puțin cinci morți. Zelenski: „E pur și simplu un act de terorism”
10:38
Atac cu drone rusești asupra unui tren cu peste 200 de pasageri în Ucraina. Sunt cel puțin cinci morți. Zelenski: „E pur și simplu un act de terorism”
Gândul de Vreme Vești surprinzătoare de la meteorologi, schimbare bruscă a vremii. ANM, pentru Gândul: „În special în vest și în sud”
10:32
Vești surprinzătoare de la meteorologi, schimbare bruscă a vremii. ANM, pentru Gândul: „În special în vest și în sud”

Cele mai noi

Trimite acest link pe