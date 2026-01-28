Acești 200.000 de șoferi români vor putea conduce fără permis, din 2027

Ani la rând, permisul de conducere a fost cel mai important document pe care șoferii l-au avut în portofel, păstrat cu mare grijă spre a fi dovadă că pot merge oriunde, oricând. Într-o țară în care mai bine de 54 de milioane de oameni au drept de a conduce și anual încă aproximativ 1,5 milioane obțin permisul, acest card de plastic a devenit parte din viața de zi cu zi.

Din 2026, însă, regulile în Germania se vor schimba și în jur de 200.000 de români urmează să fie și ei afectați.

Permis de conducere în format digital

Ziarulromanesc.de scrie că, din 2026, șoferii nu vor mai fi nevoiți să poarte asupra lor permisul de conducere în format fizic. La un control în trafic, va fi suficientă prezentarea versiunii digitale, direct pe telefonul mobil, prin intermediul unei aplicații oficiale. Astfel, autoritățile vor verifica pe loc valabilitatea documentului.

Actul normativ care reglementează trecerea permisului de conducere în format digital este, deja, într-o fază avansată. Pentru o perioadă de timp, permisul digital și cel clasic vor merge în paralel, iar ulterior șoferii vor decide dacă mai păstrează sau nu varianta clasică.

Se estimează că permisul în format electronic va fi lansat până la finalul anului 2026.

În Germania sunt aproximativ 900.000 de români, dintre care undeva la 200.000 dețin un permis de conducere. Astfel, acești români vor fi direct afectați de modificările pregătite de autorități.

Germania se digitalizează într-un ritm alert. Deja certificatul de înmatriculare a fost adus în era smartphone-ului. Prin aplicația oficială i-Kfz, disponibilă atât pentru telefoanele cu sistem de operare Android, cât și cele care folosesc iOS, șoferii pot avea talonul mașinii în format digital. Riscul pierderii sau deteriorării documentului fizic dispare complet, spun specialiștii.

Aplicația i-Kfz are și alte opțiuni utile, cum are fi aceea că documentele pot fi transmise într-un service auto sau unei alte persoane care folosește mașina. Mai mult, utilizatorii primesc alerte automate pentru inspecția tehnică periodică.

Precizările ministrului Digitalizării

Autoritățile din Germania spun că digitalizarea documentelor rutiere nu înseamnă doar comoditate pentru șoferi, ci și o eficiență sporită pentru instituțiile publice. Informațiile în format digital pot fi verificate mai rapid și sunt mai dificil de falsificat. De asemenea, actualizarea datelor simplică procedurile administrative.

Iar ministrul Digitalizării, Karsten Wildberger, a declarat că obiectivul acestei reforme este tocmai simplificarea interacțiunii dintre cetățeni și stat și adaptarea administrației la realitățile tehnologice actuale.

