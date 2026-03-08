Un avion cu 183 de cetățeni români din Qatar va ateriza duminică la București. Aeronava decolează din Arabia Saudită

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că duminică, 8 martie, va ateriza la București un zbor de repatriere asistată, în regim charter, pentru 183 de cetățeni români care se aflau în Qatar.

„Cetățenii români se aflau în Qatar de la începutul crizei din regiune. Cu sprijinul Celulei de criză MAE şi al Ambasadei României la Doha, au fost transferați pe cale rutieră pe ruta Doha-Riad, cu 4 autocare însoțite de o echipă consulară din cadrul misiunii diplomatice de la Doha”, transmite MAE.

Potrivit sursei citate, convoiul a fost preluat la granița cu Arabia Saudită de către o echipă a Ambasadei României la Riad pentru procedurile de trecere a frontierei şi obținerea accelerată a vizei, pentru cazurile care au necesitat acest lucru.

Echipa Ambasadei României la Riad a asigurat asistența grupului pe aeroport și facilitarea procedurii de îmbarcare în aeronavă.

Cine plătește biletele de avion

„Transferul terestru a fost asigurat de MAE fiind gratuit pentru cetățeni, iar zborul charter a fost organizat de Celula de criză a MAE, împreună cu operatori privați, pentru a asigura prețuri care să permită cât mai multor turişti români accesul la bilete.

În colaborare cu celelalte ambasade din regiune, MAE continuă informarea reciprocă privind măsurile naționale de repatriere pentru a asigura, atunci când sunt locuri disponibile, acces reciproc la soluțiile planificate. În acest sens, au fost transferați şi 6 cetățeni ai altor state, alături de cetățeni români”, mai transmite MAE.

Aproximativ 1.500 de români au revenit în țară din Orientul Mijlociu cu zboruri asistate

Sursa citată mai arată că până la acest moment, din evidențele MAE, numărul românilor care au părăsit regiunea prin zboruri de repatriere asistată, zboruri de evacuare prin Mecanismul european de protecție civilă sau zboruri facilitate de MAE este de aproximativ 1.500 de persoane.

„În perioada următoare este planificat un număr crescut de zboruri comerciale pe culoarele de zbor dedicate României precum si zboruri de evacuare pentru cazurile vulnerabile.

MAE are în atenție, din înscrierile cetățenilor, 400 de astfel de cazuri”, se mai arată în comunicatul MAE.