Un avion de mici dimensiuni în care se afla un consilier local AUR și un alt bărbat s-a prăbușit în județul Iași. Cei doi sunt grav răniți

27 sept. 2025, 18:34, Actualitate
Un avion de mici dimensiuni, la bordul căruia se aflau arhitectul Marian Jan Chiriță, consilier local al partidului naționalist AUR, și încă un bărbat, s-a prăbușit la Iași, în apropierea unei unităţi militare de pe raza municipiului,  la Dancu.

Avionul a fost găsit de către echipajele de salvare sosite la fața locului. Cei doi bărbați sunt conștienți, dar grav răniți. Potrivit ISU Iași, motorul ar fi cedat după ce aeronava a decolat.

„Pacienții implicați în accidentul aviatic sunt în drum spre Sf. Spiridon, datele inițiale 1. BARBAT 55 de ani, TCC cu PC, arsuri grad 3-4 membre inferiore și arsuri grad 2-3 abdomen și torace inferior 2. Barbat 51 de ani Policontuzionat, contuzie toraco abdominala(hematom abdominal hipocodrul stâng)”, au declarat reprezentanții ISU Iași pentru BZI.

Cei doi bărbați urmează să fie evaluați medical, iar autoritățile vor încerca să afle cauza exactă a prăbușirii avionului.

La locul impactului au fost trimise două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj de prim-ajutor calificat şi două echipaje medicale din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi.

Sursa Foto: Chirita Marian , Facebook

