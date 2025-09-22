O prezentatoare TV a MURIT într-un accident aviatic, în timpul unei lecţii de pilotaj. Ea se afla la bordul unui avion Cessna, alături de instructor

Debora Estrella, o cunoscută prezentatoare TV din Mexic, în vârstă de 43 de ani, a murit într-un accident aviatic, în timp ce lua lecţii de pilotaj. Ea se afla la bordul unui avion de mici dimensiuni, Cessna, alături de instructorul său, Bryan Ballesteros, când aeronava s-a prăbușit în apropierea unei zone industriale din municipalitatea Garcia, în statul Nuevo León, Mexic.

Vedeta, o figură importantă a rețelei Multimedia, din 2018. Estrella, a cucerit publicul mexican găzduind popularul „Telediario del Mattino” din Monterrey. De asemenea, versatilitatea sa profesională a determinat-o să colaboreze cu Milenio Television și să prezinte știrile din Mexico City pe Canalul 6 în weekenduri, potrivit Observator TV.

Accidentul s-a produs sâmbătă, lângă râul Pesqueria și – potrivit agenției de știri spaniole Infobae ea – își începuse recent pregătirea pentru obținerea licenței de pilot.

Chiar distribuise pe rețelele de socializare o fotografie cu avionul de antrenament, scriind în glumă… „Ghici ce urmează să fac?”… înainte de a începe lecția care avea să îi fie fatală.

Nici instructorul nu a supraviețuit impactului cu solul. În ciuda intervenției imediate a Unității de Protecție Civilă 04 și a echipelor de urgență, nu s-a mai putut face nimic pentru niciun ocupant al aeronavei.