Primul papagal din lume care face snorkeling. Stăpânul lui i-a construit un minisubmarin

Un bărbat a construit un minisubmarin pentru papagalul său, scrie Mediafax. Experimentul care a dus pasărea sub apă a avut loc în Bahamas.

Cel mai probabil, vorbim despre primul papagal din lume care face snorkeling.

Parrot exploring underwater in a mini submarine😳 📹bebebirdparrot pic.twitter.com/RFtgw3P0xJ — Interesting World (@_fluxfeeds) April 5, 2026

„Ne place să facem snorkeling”

Pentru că își iubește pasărea și a vrut să o protejeze, bărbatul a construit un minisubmarin pentru papagalul său. Astfel, și el poate experimenta viața sub apă, scrie Futurism.

Năstrușnica idee i-a venit lui Steven Lawyer, proprietarul unui papagal de șase ani pe nume Bebe. Experimentul a avut loc în Bahamas, iar papagalul a intrat voluntar în minisubarin. Omul a filmat scena și ulterior a publicat filmarea care a devenit virală.

„Ne place să facem snorkeling, iar lui îi place să facă tot ce facem noi cu noi. Așa că m-am gândit hai să găsim o modalitate să-l lăsăm să facă snorkeling cu noi”, a declarat Lawyer pentru WBNS.

Submarinul a fost făcut manual dintr-o butelie de aer pentru paintball, un contor de oxigen și greutăți de plumb. Supranumit „Bebosphere”, tubul i-a permis papagalului verde să se scufunde până la aproximativ un metru sub suprafață apei, în apropierea recifului.

Papagalul a rămas calm pe tot parcursul încercării. „Îmi cunosc pasărea, știu cum arată când este nervoasă. Papagalul este intrigat, a intrat voluntar în tub”, a declarat Lawyer

Pe lângă explorarea lumii subacvatice, Bebe l-a însoțit pe Lawyer în 15 sărituri cu parașuta. Atunci a fost folosit un recipient transparent, atașat de costumul proprietarului.

