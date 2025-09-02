Un bărbat a UITAT suma de 7.500 de lei la un bancomat din Tulcea. Cum a reacționat o femeie care a găsit banii pe tastatura ATM-ului

Un bărbat din judeţul Tulcea a uitat suma de 7.500 lei, la un bancomat, banii fiind găsiţi de o femeie pe tastatura ATM-ului aflat în sediul unei bănci.

Ea a sunat imediat la numărul unic de urgenţă 112 şi a semnalat situaţia. Angajaţii Inspectoratului Judeţean de Jandarmi (IJJ) Tulcea au ridicat bancnotele şi au început procedurile pentru identificarea proprietarului.

„Bărbatul care uitase banii a fost găsit şi şi-a recuperat întreaga sumă, în condiţii de siguranţă. Ulterior, acesta a transmis o scrisoare de mulţumire Jandarmeriei Tulcea, apreciind profesionalismul şi corectitudinea jandarmului care a dat dovadă de responsabilitate, implicare şi integritate”.

