Un bărbat complet sănătos s-a îmbolnăvit grav din cauza cafelei. Greșeala pe care a făcut-o vreme de mai mulți ani

Mulți încep ziua cu o cană mare de cafea, pentru un plus de energie dimineața. Băutura este foarte popular și apreciată de-a lungul întregului glob. Dar, deși ea are unele proprietăți benefice pentru sănătate, există și unele riscuri asociate cu consumul de cafea. Un bărbat din Taiwan a dezvoltat o boală gravă din cauza ei.

Mai exact, este vorba despre un bărbat în vârstă de 50 de ani, care avea un stil de viață activ și sănătos. Dar, în ciuda stării sale atât de bune de sănătate, bărbatul a dezvoltat o boală gravă de rinichi, din cauza faptului că a consumat ani de zile o cafea făcută din boabe mucegăite.

Bărbatul a ajuns la spital după ce a leșinat în timp ce alerga dimineața. După efectuarea unor teste, medicii și-au dat seama că rinichii bărbatului de-abia mai funcționau, deși se confruntase niciodată cu probleme precum diabetul, hipertensiunea sau alte afecțiuni de acest fel.

Dar medicii au aflat că bărbatul cumpăra cantități mari de cafea și le depozita în bucătăria sa pentru perioade îndelungate de timp. El măcina boabele și își pregătea cafea chiar și după ce acestea începuseră să își schimbe culoarea. Bărbatul a crezut că bacteriile și ciupercile vor dispărea în timpul fierberii, dar nu s-a întâmplat așa.

Mucegaiul apărut pe boabele de cafea era rezistent la temperaturi ridicate, și faptul că bărbatul din Taiwan a consumat această băutură vreme de ani de zile i-a afectat grav rinichii. Înainte de a ajunge la spital, el avea simptome ca glezne umflate și urină tulbure, dar credea că totul se datora stilului său de viață activ.

Din păcate, ocratoxina dezvoltată pe boabele de cafea i-a afectat sever rinichii bărbatului, care și-a pierdut cunoștința și a ajuns de urgență la spital. Prin urmare, o băutură banală și sănătoasă a devenit periculoasă pentru bărbatul din Taiwan.

