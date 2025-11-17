Prima pagină » Social » Ce alimente este bine să evităm atunci când bem cafea

Ce alimente este bine să evităm atunci când bem cafea

17 nov. 2025, 14:42, Social
Băutura bogată în antioxidanți care poate înlocui cafeaua / sursă foto: Shutterstock

Cafeaua poate aduce o mică bucurie fiecărei dimineți. Este una dintre cele mai populare băuturi din lume, fiind apreciată nu doar pentru aroma intensă pe care o are, ci și pentru efectul energizant pe care îl oferă consumatorilor.

Pentru mulți ea face parte din rutina zilnică și reprezintă momentul de răsfăț, fie de dimineață, alături de micul dejun, fie în timpul unei pauze.

Ce alimente ar fi bine să evităm atunci când bem cafeaua

Deși asocierea cafelei cu diverse gustări sau deserturi este adesea întâlnită, nu toate combinațiile sunt benefice pentru organismul uman. Consumul de cafea împreună cu alimente foarte acide, cum sunt citricele sau roșiile, poate provoca iritații gastrice, mai ales dimineața, când stomacul este mai sensibil.

Și preparatele bogate în grăsimi, cum ar fi cartofii prăjiți sau anumite mezeluri, pot să amplifice senzația de balonare sau disconfort.

Mâncărurile picate ori lactatele foarte picante sunt și ele pe lista alimentelor care pot crea probleme digestive atunci când sunt consumate alături de cafea. Combinația cu deserturile extrem de dulci poate duce la fluctuații ale nivelului de energie și glicemie, accentuate, bineînțeles, de efectul stimulativ al cafelei.

Alimentele care se potrivesc cu cafeaua

Există, desigur, și alimente care se potrivesc bine cu cafeaua și chiar pot completa beneficiile acesteia. Pâinea, nucile, fulgii de ovăz sau fructele de pădure sunt exemple de produse care nu numai că nu deranjează stomacul, dar contribuie și la un aport nutritiv echilibrat și oferă energie susținută pe parcursul întregii zile.

