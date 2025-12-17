Cafeaua ar putea încetini îmbătrânirea biologică la persoane cu tulburări severe. Ce spune un studiu

Cafeaua este asociată, de regulă, cu energie, rutină, dimineți și mai puțin cu biologia îmbătrânirii. Cu toate acestea, un nou studiu sugerezază că, pentru unii, consumul moderat de cafea ar putea avea legătură surprinzătoare cu felul în care organismul „îmbătrânește” la nivel celular.

Mai precis, cercetătorii au găsit o asociere între consumul de cafea și telomeri mai lungi la oameni cu tulburări severe de sănătate mintală, ca tulburarea bipolară și schizofrenia.

Atunci când oamenii vorbesc despre vârstă, de regulă se referă la anii din buletin. În bologie însă, există și ideea de „vârstă biologică”, adică felul în care corpul arată și funcționează la nivel celular, independent de vârsta cronologică. Astfel, unul dintre cei mai folosiți indicatori ai fenomenului este lungimea telomerilor, porțiunile de la capetele cromozomilor ce protejează ADN-ul, asemănătoare unor „vârfuri” de protecție.

Telomerii se scurtează în timp, pe măsură ce celulele se divid și acumulează deteriorări. Cu toate că organismul are mecanisme de reparare pentru multe tipuri de leziuni ale ADN-ului, telomerii sunt considerați o zonă specială, unde reprarea este limitată în majoritatea țesuturilor. Acest lucru face ca scurtarea telomerilor să fie, în multe studii, un soi de „ceas” imperfect, însă util, pentru uzura biologică. Iar importanța acestora nu este numai teoretică: telomeri mai scurți au fost asociați în diverse cercetări cu risc crescut pentru boli legate de vârstă și cu um profil metabolic mai nefavorabil.

Mai mult, telomerii nu sunt influențați numai de timp. Ei pot fi afectați de genetică, de stres, de somn, de stilul de viață și de factori sociali, iar sănătatea mintală intră și ea pe listă. În materialul care a popularizat studiul se subliniază că cercetări contemporane au raportat telomeri mai scurți la pacienți cu schizofrenie și tulburare bipolară față de persoane de aceeași vârstă, fără a avea aceste diagnostice.

Rezultatul central este formulat direct: consumul de cafea, în special până la patru cești pe zi, a fost asociat cu telomeri mai lungi la persoanele cu tulburare bipolară și schizofrenie. În interpretarea cercetătorilor, asta ar putea echivala, orientativ, cu o „vârstă biologică” cu aproximativ cinci ani mai mică față de cei care nu beau cafea. Cercetarea a fost publicată într-o revistă de specialitate din zona sănătății mintale, iar autorul principal este un doctorand de la King’s College London.

Astfel, consumul moderat pare corelat cu rezultate mai bune, în timp ce consumul foarte mare nu ar aduce același avantaj și ar putea chiar să-l estompeze. Cu toate acestea, rămâne un rezultat de asociere și nu demonstrează că cafeaua este cauza telomerilor mai lungi și nici că, dacă două persoane identice încep să bea cafea, telomerii lor se vor modifica în direcția dorită.

Mai există și realitatea practică, și anume, aceea că cafeaua poate ajuta unii oameni, dar poate agrava simptomele altora, mai ales dacă există anxietate, insomnie, palpitații sau sensibilitate la cafeină. În cazul tulburărilor severe, unde tratamentele pot include medicamente cu efecte metabolice, discuția despre dietă și stimulente trebuie privită în context, nu ca soluție unică. În acest caz, valoarea rezultatului este mai degrabă ca direcție de cercetare: dacă există un efect real, merită înțeles mecanismul și condițiile în care apare.

