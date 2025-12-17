Prima pagină » Actualitate » Cafeaua ar putea încetini îmbătrânirea biologică la persoane cu tulburări severe. Ce spune un studiu

Cafeaua ar putea încetini îmbătrânirea biologică la persoane cu tulburări severe. Ce spune un studiu

17 dec. 2025, 20:18, Actualitate
Cafeaua ar putea încetini îmbătrânirea biologică la persoane cu tulburări severe. Ce spune un studiu
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Cafeaua este asociată, de regulă, cu energie, rutină, dimineți și mai puțin cu biologia îmbătrânirii. Cu toate acestea, un nou studiu sugerezază că, pentru unii, consumul moderat de cafea ar putea avea legătură surprinzătoare cu felul în care organismul îmbătrânește” la nivel celular.

Mai precis, cercetătorii au găsit o asociere între consumul de cafea și telomeri mai lungi la oameni cu tulburări severe de sănătate mintală, ca tulburarea bipolară și schizofrenia.

Atunci când oamenii vorbesc despre vârstă, de regulă se referă la anii din buletin. În bologie însă, există și ideea de vârstă biologică”, adică felul în care corpul arată și funcționează la nivel celular, independent de vârsta cronologică. Astfel, unul dintre cei mai folosiți indicatori ai fenomenului este lungimea telomerilor, porțiunile de la capetele cromozomilor ce protejează ADN-ul, asemănătoare unor vârfuri” de protecție.

Telomerii se scurtează în timp, pe măsură ce celulele se divid și acumulează deteriorări. Cu toate că organismul are mecanisme de reparare pentru multe tipuri de leziuni ale ADN-ului, telomerii sunt considerați o zonă specială, unde reprarea este limitată în majoritatea țesuturilor. Acest lucru face ca scurtarea telomerilor să fie, în multe studii, un soi de ceas” imperfect, însă util, pentru uzura biologică. Iar importanța acestora nu este numai teoretică: telomeri mai scurți au fost asociați în diverse cercetări cu risc crescut pentru boli legate de vârstă și cu um profil metabolic mai nefavorabil.

Mai mult, telomerii nu sunt influențați numai de timp. Ei pot fi afectați de genetică, de stres, de somn, de stilul de viață și de factori sociali, iar sănătatea mintală intră și ea pe listă. În materialul care a popularizat studiul se subliniază cercetări contemporane au raportat telomeri mai scurți la pacienți cu schizofrenie și tulburare bipolară față de persoane de aceeași vârstă, fără a avea aceste diagnostice.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Rezultatul central este formulat direct: consumul de cafea, în special până la patru cești pe zi, a fost asociat cu telomeri mai lungi la persoanele cu tulburare bipolară și schizofrenie. În interpretarea cercetătorilor, asta ar putea echivala, orientativ, cu o vârstă biologică” cu aproximativ cinci ani mai mică față de cei care nu beau cafea. Cercetarea a fost publicată într-o revistă de specialitate din zona sănătății mintale, iar autorul principal este un doctorand de la King’s College London.

Astfel, consumul moderat pare corelat cu rezultate mai bune, în timp ce consumul foarte mare nu ar aduce același avantaj și ar putea chiar -l estompeze. Cu toate acestea, rămâne un rezultat de asociere și nu demonstrează cafeaua este cauza telomerilor mai lungi și nici , dacă două persoane identice încep să bea cafea, telomerii lor se vor modifica în direcția dorită.

Mai există și realitatea practică, și anume, aceea că cafeaua poate ajuta unii oameni, dar poate agrava simptomele altora, mai ales dacă există anxietate, insomnie, palpitații sau sensibilitate la cafeină. În cazul tulburărilor severe, unde tratamentele pot include medicamente cu efecte metabolice, discuția despre dietă și stimulente trebuie privită în context, nu ca soluție unică. În acest caz, valoarea rezultatului este mai degrabă ca direcție de cercetare: dacă există un efect real, merită înțeles mecanismul și condițiile în care apare.

Autorul recomandă:

Turistă din Italia, revoltată de cât costă o cafea în București: „La revedere, România, nu mă mai întorc niciodată

Recomandarea video

Citește și

METEO Fenomen meteo neobișnuit: Este frig în orașe și cald în vârf de munte
20:15
Fenomen meteo neobișnuit: Este frig în orașe și cald în vârf de munte
NEWS ALERT Laura Codruța Kovesi intervine în scandalul momentului și invită la #rezistență: ”Am fost șocată de dezvăluirile din documentar / Procurorii și judecătorii pot conta pe mine
20:15
Laura Codruța Kovesi intervine în scandalul momentului și invită la #rezistență: ”Am fost șocată de dezvăluirile din documentar / Procurorii și judecătorii pot conta pe mine
ULTIMA ORĂ Susţinătorii ministrului Radu Miruţă sar cu bani să-l ajute să-şi plătească amenda de la AMEPIP. Radu Miruţă: „Nu-mi donaţi mie”
20:14
Susţinătorii ministrului Radu Miruţă sar cu bani să-l ajute să-şi plătească amenda de la AMEPIP. Radu Miruţă: „Nu-mi donaţi mie”
EXTERNE Un avion Boeing 737, găsit „pe butuci” după 13 ani de la dispariţie. Unde s-a aflat în tot acest timp
19:39
Un avion Boeing 737, găsit „pe butuci” după 13 ani de la dispariţie. Unde s-a aflat în tot acest timp
Armata #Rezist se regrupează. După Angi Șerban, revine în forță și protestatarul în chiloți. Florin Bădiță, fondatorul „Corupția Ucide”, vrea să-i recruteze chiar și pe susținătorii lui Georgescu
19:38
Armata #Rezist se regrupează. După Angi Șerban, revine în forță și protestatarul în chiloți. Florin Bădiță, fondatorul „Corupția Ucide”, vrea să-i recruteze chiar și pe susținătorii lui Georgescu
Mediafax
Cel mai lung drum drept din Europa nu are nicio curbă pe zeci de kilometri. Drumul este obiectiv turistic
Digi24
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
Cancan.ro
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Adevarul
Documentul cutremurător din arhiva Securității care confirmă ordinul lui Ceaușescu: „Se lichidează radical!”
Mediafax
Guvernul impune termen limită pentru taxe și impozite locale
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
Cancan.ro
Câți ani va sta Vlad Pascu după gratii! Decizia finală a judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Descopera.ro
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Omul care a interzis genetica: cum Trofim Lîsenko, favoritul lui Stalin, a provocat foamete și dezastru științific

Cele mai noi