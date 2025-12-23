Prima pagină » Actualitate » Un bărbat de 71 de ani din București, condamnat la 2 ani de închisoare pentru cruzime față de animale. A primit interdicție de a deține animale

Un bărbat de 71 de ani din București, condamnat la 2 ani de închisoare pentru cruzime față de animale. A primit interdicție de a deține animale

23 dec. 2025, 16:29, Actualitate
Un bărbat de 71 de ani din București, condamnat la 2 ani de închisoare pentru cruzime față de animale. A primit interdicție de a deține animale
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Un bărbat în vârstă de 71 de ani a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru cruzime față de animale, după ce a agresat un câine de talie mică în Sectorul 5.

Instanța a dispus și interdicția de a deține animale vreme de cinci ani, subliniind importanța respectului față de ființele necuvântătoare.

În luna iulie 2025, bărbatul a agresat un câine de talie mică, în vârstă de trei luni, în Sectorul 5 al Capitalei. Polițiștii Secției 18, împreună cu Serviciul pentru Protecția Animalelor, au intervenit rapid, salvând patrupedul și transportându-l de urgență la o clinică veterinară, acolo unde a primit tratament pentru contuzii severe.

Făptuitorul a fost rapid identificat de către oamenii legii, a fost apoi imobilizat și reținut pentru 24 de ore, sub strictă supraveghere, înainte de a fi trimis oficial în judecată.

Pedeapsa primită de bărbat

Astfel, instanța a decis condamnarea bărbatului la doi ani de închisoare cu executare, subliniind gravitatea faptei comise. Mai mult, a fost instituită interdicția de a deține animale pentru o perioadă de cinci ani, măsură care a fost menită să protejeze ființele necuvântătoare pe termen lung.

Această decizie a instanței reamintește tuturor animalele trebuie respectate și protejate. Orice act de cruzime sau neglijență față de animale este ilegal și se pedepsește conform legii. Grija pentru animale este responsabilitatea fiecăruia dintre noi”, a transmis Poliția Capitalei.

Autorul recomandă:

Pot suferi câinii de Alzheimer? Ce este demența canină și care sunt primele semne cu adevărat îngrijorătoare

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Cine este noul ministru al Economiei și ce controverse se află în spatele lui Irineu Darău
17:57
Cine este noul ministru al Economiei și ce controverse se află în spatele lui Irineu Darău
POLITICĂ Care sunt controversele din spatele noului ministru al Apărării, Radu Miruță. De la acuzații de rasism, la încasarea a două salarii bugetare simultan și o amendă de 3.000 de euro
17:12
Care sunt controversele din spatele noului ministru al Apărării, Radu Miruță. De la acuzații de rasism, la încasarea a două salarii bugetare simultan și o amendă de 3.000 de euro
Mediafax
Surse: Percheziții la casa în care a trăit Rodica Stănoiu
Digi24
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin
Cancan.ro
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste turiștii din locație. A fost declanșat Planul Roşu: bilanțul victimelor
Prosport.ro
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc a atras atenția tuturor
Adevarul
Decizie disperată: Antena 1 își vrea banii înapoi, după ce a plătit o avere pentru difuzarea Cupei Mondiale. Alt post TV ar urma să transmită o parte din meciuri
Mediafax
Accident produs la nici două ore de la deschiderea Autostrăzii Moldovei: două persoane rănite
Click
Cum se coace corect cozonacul. Temperatura potrivită pentru cuptorul electric și pe gaz
Digi24
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
Cancan.ro
Ce boli avea Mălina Guler? Diagnosticele care i-au mâncat viața
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Descopera.ro
Toate formele de nicotină dăunează inimii, avertizează cardiologii
VIDEO Imagini inedite cu Emmanuel Macron, la instrucție cu soldații francezi
17:58
Imagini inedite cu Emmanuel Macron, la instrucție cu soldații francezi
ECONOMIE Economia SUA sparge toate așteptările, în ciuda temerilor economiștilor legate de tarifele lui Trump. Cum ajută România
17:36
Economia SUA sparge toate așteptările, în ciuda temerilor economiștilor legate de tarifele lui Trump. Cum ajută România
EXCLUSIV Tăriceanu denunță reportajul Recorder și protestele de stradă: Vorbim de o URIAȘĂ diversiune
17:16
Tăriceanu denunță reportajul Recorder și protestele de stradă: Vorbim de o URIAȘĂ diversiune
EXCLUSIV Tăriceanu, dezvăluiri fără precedent: Junker mi-a zis că știe despre implicarea serviciilor în actul de justiție/Multe dintre abuzurile din România erau făcute cu girul Bruxelles-ului
16:49
Tăriceanu, dezvăluiri fără precedent: Junker mi-a zis că știe despre implicarea serviciilor în actul de justiție/Multe dintre abuzurile din România erau făcute cu girul Bruxelles-ului
SPORT Vicecampionul european la tenis de masă, mesaj de Sărbători. „Am promis!”
16:49
Vicecampionul european la tenis de masă, mesaj de Sărbători. „Am promis!”
FLASH NEWS Greta Thunberg a fost reținută în Londra în baza Legii Terorismului. Activista suedeză a afișat o pancartă pe care scria „Mă opun genocidului”
16:48
Greta Thunberg a fost reținută în Londra în baza Legii Terorismului. Activista suedeză a afișat o pancartă pe care scria „Mă opun genocidului”

Cele mai noi