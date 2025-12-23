Un bărbat de 71 de ani din București, condamnat la 2 ani de închisoare pentru cruzime față de animale. A primit interdicție de a deține animale

Un bărbat în vârstă de 71 de ani a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru cruzime față de animale, după ce a agresat un câine de talie mică în Sectorul 5.

Instanța a dispus și interdicția de a deține animale vreme de cinci ani, subliniind importanța respectului față de ființele necuvântătoare.

În luna iulie 2025, bărbatul a agresat un câine de talie mică, în vârstă de trei luni, în Sectorul 5 al Capitalei. Polițiștii Secției 18, împreună cu Serviciul pentru Protecția Animalelor, au intervenit rapid, salvând patrupedul și transportându-l de urgență la o clinică veterinară, acolo unde a primit tratament pentru contuzii severe.

Făptuitorul a fost rapid identificat de către oamenii legii, a fost apoi imobilizat și reținut pentru 24 de ore, sub strictă supraveghere, înainte de a fi trimis oficial în judecată.

Pedeapsa primit ă de b ă rbat

Astfel, instanța a decis condamnarea bărbatului la doi ani de închisoare cu executare, subliniind gravitatea faptei comise. Mai mult, a fost instituită interdicția de a deține animale pentru o perioadă de cinci ani, măsură care a fost menită să protejeze ființele necuvântătoare pe termen lung.

”Această decizie a instanței reamintește tuturor că animalele trebuie respectate și protejate. Orice act de cruzime sau neglijență față de animale este ilegal și se pedepsește conform legii. Grija pentru animale este responsabilitatea fiecăruia dintre noi”, a transmis Poliția Capitalei.

