26 nov. 2025, 13:14, Economic
Deputații europeni și reprezentanții Consiliului au ajuns la un acord care introduce, pentru prima dată, un cadru de reglementare comun pentru creșterea, gestionarea, importul și trasabilitatea câinilor și pisicilor în întreaga Uniune Europeană. Potrivit acordului, toți câinii și pisicile deținuți în UE, inclusiv cei aflați în proprietate privată, vor trebui identificați prin microcip și înregistrați în baze de date naționale. 

Proiectul legislativ a fost agreat informal marți, 25 noiembrie, și stabilește primele standarde la nivelul întregii Uniuni Europene privind reprorucerea, adăpostirea, importul și manipularea câinilor și pisicilor. Această mișcare este concepută pentru combaterea comerțului ilegal, abuzului și practicilor care pun în pericol sănătatea animalelor. Comercianții, crescătorii și adăposturile vor avea la dispoziție patru ani pentru a implementa noua măsură, în timp ce proprietarii care nu vând animale vor fi obligați să respecte noile reguli după 10 ani în cazul câinilor și după 15 ani în cazul pisicilor. Acordul va trebui aprobat oficial de Parlament și Consiliu în lunile următoare înainte de a intra în vigoare.

Reguli noi pentru animalele de companie provenite din afara UE

Animalele de companie aduse în Uniunea Europeană pentru a fi comercializate vor trebui înregistrate într-o bază de date națională în termen de 5 zile lucrătoare de la intrare, iar mișcările non-comerciale vor trebui raportate în noua bază de date europeană pentru călătoriile animalelor de companie. Bazele de date naționale deja existente vor deveni interoperabile și vor facilita schimbul de informații între statele membre UE. Președinta Comisiei pentru agricultură și raportoare pentru text spune că „Regulile mai stricte privind reproducerea și trasabilitatea vor îngreuna mult ascunderea operatorilor ilegali. Un animal de companie este un membru al familiei, nu o jucărie.”

Textul convenit de Parlamentul European și Consiliu include și o serie de interdicții pentru practicile considerate riscante sau abuzive. Astfel, vor fi interzise încrucișările între animalele cu grad ridicat de rudenie, cum ar fi părinți și pui, frați sau bunici și nepoți. Acordul include și interdicția mutilărilor nejustificate, precum cuparea urechilor sau codotomia, cu excepția situațiilor în care aceste intervenții sunt realizate din motive medicale. Noile norme stabilesc clar și unele cerințe de îngrijire pentru animalele aflate în responsabilitatea crescătorilor, comercianților și adăposturilor. Câinii și pisicile trebuie să beneficieze de apă proaspătă, hrană adecvată și condiții de locuire corespunzătoare, iar câinii mai mari de două luni vor trebui să aibă acces zilnic la o zonă în aer liber sau să fie plimbați zilnic.

