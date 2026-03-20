Un bătrân de 89 de ani a fost jefuit de 4.500 de lei. Ce metodă a folosit hoțul

Un bătrân în vârstă de 89 de ani din județul Arad a fost abordat de un străin pe stradă, sub pretextul că vrea să îl îmbrățișeze, bătrânul a acceptat, însă în acel moment hoțul i-a furat portofelul în care avea 4.500 de lei.

Un bătrân de 89 de ani a fost jefuit de 4.500 de lei după ce un hoț l-a îmbrățișat

Incidentul a fost surprins pe camerele de supraveghere care erau amplasate în zonă, cu ajutorul polițiștilor, aceștia l-au prins pe suspect în câteva ore, relatează Observator News.

Oamenii legi au avertizat că astfel de incidente se pot repeta, ca oamenii vulnerabili să fie abordați sub pretextul unui gest de afecțiune, pentru ca în final să le fie furați banii, fără să fie atrase privirile trecătorilor, care pot crede că cele două persoane se cunosc.

Polițiștii avertizează că metoda „împrietenirii și îmbrățișării” a mai fost utilizată și le recomandă vârstnicilor să nu acorde încredere sau compasiune persoanelor necunoscute care îi abordează.

„După prezentarea presupusei probleme medicale, într-un cadru plin de compasiune și empatie, persoana s-a apropiat de octogenar, a încercat să-l îmbrățișeze și profitând de vulnerabilitatea persoanei vârstnice, i-a sustras din buzunarul hainei un portofel cu 4.500 de lei, după care a plecat într-o direcție necunoscută. Odată ce persoana vătămată a constatat lipsa portofelului, ne-a sesizat”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Arad.

Polițiștii au analizat imaginile înregistrate de camerele de supraveghere din zonă și, în doar câteva ore, au reușit să îl identifice pe bărbatul care a sustras banii.

Suspectul, în vârstă de 58 de ani, este din județul Hunedoara. Acesta a fost condus la audieri, iar suma furată a fost recuperată și restituită persoanei păgubite.

