Un cărucior de copii blocat în metroul din Paris poate reconfigura transportul metropolitan din capitala Franței

Charlotte Billot, o mamă din Paris, a distribuit o fotografie cu căruciorul copilului blocat la baza scărilor metroului, stârnind reacții din partea a sute de oameni și chiar a autorității de transport public din capitala Franței, RATP, potrivit 20Minutes, preluat de Libertatea.

„Nimeni nu s-a oprit, nimeni nu m-a ajutat. Nici eu nu am avut chef să implor”, a declarat tânăra.

Cărucioarele pentru copii sunt o adevărată bătaie de cap pentru părinți la metroul din Paris, iar Charlotte a dorit să atragă atenția asupra dificultăților întâlnite zilnic. „Când eram însărcinată, era la fel. Îți dai seama că foarte puțini oameni îți oferă locul lor. Adesea, sunt alte femei, turiști sau străini”, a mai spus Charlotte.

Postarea virală

Frustrarea mamei s-a transformat într-o postare pe LinkedIn, însoțită de fotografia căruciorului blocat.

„Am vrut doar să împărtășesc ceva obișnuit, nu să critic RATP-ul sau pe oricine altcineva, de altfel. Dar mesajul meu a rezonat cu mulți oameni”, a explicat ea.

Postarea a devenit virală, generând sute de comentarii din partea internauților care au relatat experiențe similare în metroul parizian. RATP ia problema în serios Autoritatea de transport public din Paris a răspuns la postarea virală, recunoscând dificultățile adaptării unui sistem de metrou construit în urmă cu peste un secol.

La câteva zile, Charlotte a fost contactată pentru a discuta personal posibile soluții de îmbunătățire a accesibilității pentru familii.

„Am putut observa că iau problema foarte în serios. Știu că există utilizatori nemulțumiți, așa că fac tot posibilul să facă îmbunătățiri. Am analizat comentariile pentru a găsi cele mai bune idei și le-am trimis”, a spus Charlotte.

Soluții pentru un metrou mai accesibil

În prezent, doar linia 14 din Paris este complet accesibilă persoanelor cu mobilitate redusă, multe stații neavând lifturi sau scări rulante.

Printre propunerile pe care autoritatea de transport public din Paris le ia în calcul se numără:

Crearea unui ecuson pentru femeile însărcinate sau persoanele cu dizabilități temporare

Implementarea unui logo în aplicația RATP pentru a alege trasee adaptate fără a fi nevoie să te identifici ca persoană cu mobilitate redusă

Promovarea responsabilității civice și a sprijinului reciproc în rândul călătorilor

Charlotte subliniază: „Un zâmbet, un salut, nu costă nimic”.

Recomandarea aurorului: Cât costă călătoria cu METROUL în București vs Paris, Roma, Berlin, Viena. În ce state UE este cel mai ieftin