Prima pagină » Știri externe » Acuzații de spionaj la adresa Israelului: au monitorizat aliații într-un centru militar din Gaza, după ce a cedat anterior autoritatea bazei către SUA

Acuzații de spionaj la adresa Israelului: au monitorizat aliații într-un centru militar din Gaza, după ce a cedat anterior autoritatea bazei către SUA

08 dec. 2025, 14:45, Știri externe
Acuzații de spionaj la adresa Israelului: au monitorizat aliații într-un centru militar din Gaza, după ce a cedat anterior autoritatea bazei către SUA

Agenții israelieni au înregistrat în secret forțele americane și oficialii aliați într-o bază militară comună din sudul Israelului, înființată pentru a coordona ajutorul pentru Gaza și planificarea postbelică, arată The Guardian. Supravegherea a devenit atât de răspândită încât comandantul bazei americane a ordonat omologilor israelieni să înceteze înregistrarea întâlnirilor.

Aproximativ 40 de națiuni și organizații internaționale operează în Centrul de Coordonare Civil-Militară (CMCC) condus de Statele Unite și Israel. CMCC a fost înființat în octombrie pentru a monitoriza încetarea focului, a coordona ajutorul și a elabora planuri pentru viitorul Gazei în cadrul planului în 20 de puncte al lui Donald Trump pentru oprirea războiului. Soldații staționați în această bază au sarcina de a asigura aprovizionarea cu provizii esențiale în Gaza, ceea ce face parte din acordul de pace. Israelul a restricționează sau împiedică în mod regulat transporturile de alimente, medicamente și alte bunuri umanitare către Gaza.

Baza a fost creată în octombrie în cadrul planului de încetare a focului și reconstrucție a lui Donald Trump pentru Gaza. Aceasta găzduiește planificatori militari americani, israelieni și aliați, alături de diplomați și oficiali ai ajutorului umanitar, dar exclude toți reprezentanții palestinieni.

Amploarea colectării de informații de către Israel de la Centrul de Coordonare Civil-Militară l-a determinat pe comandantul american al bazei, locotenentul general Patrick Frank, să convoace un omolog israelian la o întâlnire pentru a-i spune că „înregistrările trebuie să se oprească”. Personalul și vizitatorii din alte țări și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la înregistrările efectuate de Israel în interiorul CMCC. Unora li s-a spus să evite partajarea informațiilor sensibile din cauza riscului ca acestea să fie interceptate de către israelieni.

Armata americană a refuzat să comenteze când a fost întrebată despre activitățile de supraveghere israeliene. Armata israeliană a refuzat, de asemenea, să comenteze cererea lui Patrick Frank de a opri înregistrarea și a menționat că conversațiile din interiorul CMCC nu sunt clasificate.

Când Centrul de Coordonare Civil-Militar și-a început activitatea, presa americană și israeliană a relatat că Israelul a cedat autoritatea acestei baze. Printre forțele americane desfășurate în CMCC s-au numărat experți în logistică cu experiență în navigarea în caz de dezastre naturale sau antrenați să găsească rute de aprovizionare prin teren ostil. Au sosit dornici să intensifice fluxurile de ajutoare, dar au descoperit în scurt timp că verificările israeliene asupra mărfurilor care intrau în Gaza erau un obstacol mai mare decât provocările inginerești.

În timpul vizitei sale în Israel, vicepreședintele Statelor Unite, J.D. Vance, a susținut o conferință de presă la acest centru, care fusese inaugurat oficial cu patru zile înainte de vizita sa, pe 17 octombrie. Vance a lăudat eforturile de coordonare și a subliniat că planul de pace istoric al președintelui Trump în Orientul Mijlociu decurge mai bine decât se aștepta.

Recomandările autorului:

Muzeul Luvru din Paris este atras într-un nou scandal. Angajații amenință cu o săptămână de grevă. Ce probleme reclamă

Micul Einstein: Laurent Simons, copilul-geniu care a terminat doctoratul în fizică cuantică la 15 și vrea să învingă îmbătrânirea

Thailanda a lansat atacuri aeriene asupra Cambodgiei. Acordul de încetare a focului negociat de Trump, încălcat după doar o lună de la semnare

Recomandarea video

Citește și

UPDATE 🚨 Tragedie în Tenerife: MAE confirmă că un român a murit după ce a fost surprins de valuri uriașe într-o piscină naturală din Los Gigantes
15:41
🚨 Tragedie în Tenerife: MAE confirmă că un român a murit după ce a fost surprins de valuri uriașe într-o piscină naturală din Los Gigantes
RĂZBOI „Nu avem o viziune unitară asupra Donbasului“, recunoaște Zelenski. Ce probleme spune că are cu negociatorii SUA
15:39
„Nu avem o viziune unitară asupra Donbasului“, recunoaște Zelenski. Ce probleme spune că are cu negociatorii SUA
EXTERNE Anchetă The New York Times: cum a sabotat guvernul Ucrainei controlul independent și a permis corupției să se extindă. Ce știau europenii?
14:27
Anchetă The New York Times: cum a sabotat guvernul Ucrainei controlul independent și a permis corupției să se extindă. Ce știau europenii?
ACTUALITATE Muzeul Luvru din Paris este atras într-un nou scandal. Angajații amenință cu o săptămână de grevă. Ce probleme reclamă
12:57
Muzeul Luvru din Paris este atras într-un nou scandal. Angajații amenință cu o săptămână de grevă. Ce probleme reclamă
EXTERNE Sylvester Stallone și membrii trupei Kiss au fost premiaţi de Trump la gala Kennedy Center Honors. Melania Trump, apariție elegantă pe covorul roșu
12:06
Sylvester Stallone și membrii trupei Kiss au fost premiaţi de Trump la gala Kennedy Center Honors. Melania Trump, apariție elegantă pe covorul roșu
EXTERNE Micul Einstein: Laurent Simons, copilul-geniu care a terminat doctoratul în fizică cuantică la 15 și vrea să învingă îmbătrânirea
11:47
Micul Einstein: Laurent Simons, copilul-geniu care a terminat doctoratul în fizică cuantică la 15 și vrea să învingă îmbătrânirea
Mediafax
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din Polonia
Digi24
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului. „Nu e normal să nu ai căldură iarna. E strigător la cer”
Cancan.ro
BREAKING | Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în țară
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Adevarul
Britanicii susțin că România și Danemarca sunt în primejdie. Expert român: „Pericolul real există și se manifestă deja”
Mediafax
Veste bună! Sumele pentru unele beneficii sociale, virate în avans de ANPIS. Când vor ajunge banii la beneficiari
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece
Cancan.ro
Totul despre Cristina Simona Ciucu, soţia primarului Capitalei. Ce firmă deține împreună cu Ciprian Ciucu
Ce se întâmplă doctore
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia l-au recunoscut apropiații
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Furnicile au o abilitate uimitoare de „a mirosi” moartea
ULTIMA ORĂ CTP îl bombardează pe Nicușor Dan cu un bilanț în 11 puncte. „Unii l-ar considera un mincinos vânător de voturi”. „Hlizindu-se adesea, induce națiunii o stare de veselie”
16:18
CTP îl bombardează pe Nicușor Dan cu un bilanț în 11 puncte. „Unii l-ar considera un mincinos vânător de voturi”. „Hlizindu-se adesea, induce națiunii o stare de veselie”
EXCLUSIV Cristoiu despre revelația alegerilor din 7 decembrie, Anca Alexandrescu: A acumulat voturile anti-sistem de la tot electoratul
16:11
Cristoiu despre revelația alegerilor din 7 decembrie, Anca Alexandrescu: A acumulat voturile anti-sistem de la tot electoratul
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan ridică în slăvi Constituția, deși a încălcat-o în timpul campaniei electorale pentru PMB. Președintele l-a susținut pe Cătălin Drulă
16:00
Nicușor Dan ridică în slăvi Constituția, deși a încălcat-o în timpul campaniei electorale pentru PMB. Președintele l-a susținut pe Cătălin Drulă
FLASH NEWS Interesul bucureștenilor pentru alegerea primarului general a scăzut dramatic. Mai multe secții de votare din Capitală au avut sub 15 votanți
15:46
Interesul bucureștenilor pentru alegerea primarului general a scăzut dramatic. Mai multe secții de votare din Capitală au avut sub 15 votanți
EXCLUSIV Ion Cristoiu condamnă casele de sondare după noul eșec de la București: Cea mai mare afacere de corupție
15:34
Ion Cristoiu condamnă casele de sondare după noul eșec de la București: Cea mai mare afacere de corupție
Lista micro-candidaților care nu au reușit să obțină nici măcar 2% împreună. Cum a strâns fiecare 18.000 de semnături ca să candideze și cine a ieșit pe locul 6, chiar dacă a anunțat că se retrage din cursă
15:23
Lista micro-candidaților care nu au reușit să obțină nici măcar 2% împreună. Cum a strâns fiecare 18.000 de semnături ca să candideze și cine a ieșit pe locul 6, chiar dacă a anunțat că se retrage din cursă

Cele mai noi