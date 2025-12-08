Acuzații de spionaj la adresa Israelului: au monitorizat aliații într-un centru militar din Gaza, după ce a cedat anterior autoritatea bazei către SUA

Agenții israelieni au înregistrat în secret forțele americane și oficialii aliați într-o bază militară comună din sudul Israelului, înființată pentru a coordona ajutorul pentru Gaza și planificarea postbelică, arată The Guardian. Supravegherea a devenit atât de răspândită încât comandantul bazei americane a ordonat omologilor israelieni să înceteze înregistrarea întâlnirilor.

Aproximativ 40 de națiuni și organizații internaționale operează în Centrul de Coordonare Civil-Militară (CMCC) condus de Statele Unite și Israel. CMCC a fost înființat în octombrie pentru a monitoriza încetarea focului, a coordona ajutorul și a elabora planuri pentru viitorul Gazei în cadrul planului în 20 de puncte al lui Donald Trump pentru oprirea războiului. Soldații staționați în această bază au sarcina de a asigura aprovizionarea cu provizii esențiale în Gaza, ceea ce face parte din acordul de pace. Israelul a restricționează sau împiedică în mod regulat transporturile de alimente, medicamente și alte bunuri umanitare către Gaza.

Baza a fost creată în octombrie în cadrul planului de încetare a focului și reconstrucție a lui Donald Trump pentru Gaza. Aceasta găzduiește planificatori militari americani, israelieni și aliați, alături de diplomați și oficiali ai ajutorului umanitar, dar exclude toți reprezentanții palestinieni.

Amploarea colectării de informații de către Israel de la Centrul de Coordonare Civil-Militară l-a determinat pe comandantul american al bazei, locotenentul general Patrick Frank, să convoace un omolog israelian la o întâlnire pentru a-i spune că „înregistrările trebuie să se oprească”. Personalul și vizitatorii din alte țări și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la înregistrările efectuate de Israel în interiorul CMCC. Unora li s-a spus să evite partajarea informațiilor sensibile din cauza riscului ca acestea să fie interceptate de către israelieni.

Armata americană a refuzat să comenteze când a fost întrebată despre activitățile de supraveghere israeliene. Armata israeliană a refuzat, de asemenea, să comenteze cererea lui Patrick Frank de a opri înregistrarea și a menționat că conversațiile din interiorul CMCC nu sunt clasificate.

Când Centrul de Coordonare Civil-Militar și-a început activitatea, presa americană și israeliană a relatat că Israelul a cedat autoritatea acestei baze. Printre forțele americane desfășurate în CMCC s-au numărat experți în logistică cu experiență în navigarea în caz de dezastre naturale sau antrenați să găsească rute de aprovizionare prin teren ostil. Au sosit dornici să intensifice fluxurile de ajutoare, dar au descoperit în scurt timp că verificările israeliene asupra mărfurilor care intrau în Gaza erau un obstacol mai mare decât provocările inginerești.

În timpul vizitei sale în Israel, vicepreședintele Statelor Unite, J.D. Vance, a susținut o conferință de presă la acest centru, care fusese inaugurat oficial cu patru zile înainte de vizita sa, pe 17 octombrie. Vance a lăudat eforturile de coordonare și a subliniat că planul de pace istoric al președintelui Trump în Orientul Mijlociu decurge mai bine decât se aștepta.

