Prima pagină » Social » Cum va fi vremea până la sfârșitul lunii decembrie. Prognoza meteo pe regiuni pentru două săptămâni. Urmează un nou val de răcire

Cum va fi vremea până la sfârșitul lunii decembrie. Prognoza meteo pe regiuni pentru două săptămâni. Urmează un nou val de răcire

Oana Zvobodă
08 dec. 2025, 15:02, Social
Cum va fi vremea până la sfârșitul lunii decembrie. Prognoza meteo pe regiuni pentru două săptămâni. Urmează un nou val de răcire

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei în majoritatea zonelor țării. Minimele vor fi preponderent pozitive în primele zile. În schimb, spre finalul intervalului, temperaturile se apropie de 0 grade la deal și la munte.

Estimarea pe regiuni, făcută până în data de 21 decembrie, este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată).

Banat

Vremea va fi caracterizată de un regim al temperaturilor peste mediile multianuale. În primele zile tendința va fi de încălzire, de la o medie regională a temperaturilor maxime de 9-10 grade în prima zi, până spre 13-14 grade în 10 decembrie. După această dată se va răciușor, însă prezenta estimare indică și pentru a doua decadă a lunii decembrie temperaturi maxime în medie de 8-10 grade, cu mențiunea că spre finalul intervalului de anticipație incertitudinea crește foarte mult. Media temperaturilor minime se va menține la 2-3 grade până în 12 decembrie, va scădea la 0-1 grad spre mijlocul lunii decembrie, iar spre finalul intervalului, cel mai probabil vor fi valori în jurul a 0 grade. Probabilitatea de a avea precipitații pe arii mai extinse va fi în creștere după 18 decembrie. Până atunci doar cu totul izolat vor fi ploi slabe sau burniță și asociată cu nebulozitatea stratiformă

Crișana

Intervalul va fi caracterizat de un regim al termperaturilor peste mediile multianuale. În primele zile tendința va fi de încălzire ușoară, de la o medie regională a temperaturilor maxime de 8-9 grade, până spre 12-13 grade în 10 decembrie. După această dată se va răci ușor, însă prezenta estimare indică și pentru a doua decadă a lunii decembrie temperaturi maxime în medie de 8-9 grade, cu mențiunea că spre finalul intervalului de anticipație incertitudinea crește foarte mult. Media temperaturilor minime se va menține la 2-3 grade până în 12 decembrie, apoi va scădea la 0-1 grad. Probabilitatea de a avea precipitații pe arii mai extinse va fi în creștere după 18 decembrie. Până atunci doar cu totul izolat vor fi ploi slabe sau burniță asociată cu nebulozitatea stratiformă.

Transilvania

În primele două zile, media temperaturilor maxime va fi de 7-8 grade, va crește ușor în 10 și 11 decembrie, când sunt estimate și valori în jurul a 10 grade, apoi se va reveni la o medie zilnică de 7-8 grade. Spre finalul intervalului de anticipație incertitudinea crește foarte mult, iar o posibilă răcire ar putea să apară după 20 decembrie. Media temperaturilor minime se va menține la 1-2 grade până în 12 decembrie, apoi sunt estimate valori preponderent negative – valori în general cuprinse între -3 și 0 grade. Probabilitatea de a avea un episod cu precipitații pe arii mai extinse va fi în creștere după 18 decembrie. Până atunci doar cu totul izolat îndeosebi în prima săptămână vor fi ploi slabe sau burniță asociată cu nebulozitatea stratiformă.

Maramureș

În primele două zile, media temperaturilor maxime va fi 8 grade, va crește ușor în 10 și 11 decembrie, când sunt estimate și valori în jurul a 10 grade, apoi se va reveni la o medie zilnică de 7-8 grade. Spre finalul intervalului ar fi posibilă o scădere a temperaturilor maxime. Media temperaturilor minime se va menține la valori de 2-3 grade până în 12 decembrie, apoi sunt estimate valori preponderent negative – valori în general de -1 și 0 grade. Ploi slabe și burniță vor mai fi în perioada 8 – 13 decembrie, însă probabilitatea de a avea un episod cu precipitații pe arii mai extinse va fi în creștere după 18 decembrie.

Moldova

În primele două zile media temperaturilor maxime va fi de 6-7 grade (destul de apropiată de normalul climatologic), însă o încălzire a vremii se va produce în 10, 11 și 12 decembrie (îndeosebi în zona de deal), când media regională a maximelor va tinde spre 10 grade. După aceste zile, prezenta estimare indică valori termice diurne în medie de 6-8 grade, însă spre finalul intervalului de anticipație (după 20 decembrie) ar fi posibil un proces de răcire, ce ar implica temperaturi mai scăzute. Temperaturile minime în general se vor situa în jurul a 0 grade, cu excepția perioadei 10 – 12 decembrie, când vor fi valori de 2-4 grade. Precipitații slabe (burniță sau ploaie) vor fi pe arii restrânse în primele zile ale intervalului, însă probabilitatea pentru precipitații pe arii mai extinse va fi mai mare după 18 decembrie.

Dobrogea

În primele două zile media temperaturilor maxime va fi de 6-8 grade (destul deapropiată de normalul climatologic), însă o încălzire a vremii se va produce în 10 și 11 decembrie, când media regională a maximelor va tinde spre 10-11 grade. După aceste zile, prezenta estimare indică valori termice diurne ce se vor menține peste 8-9 grade în cea mai mare parte a regiunii. Temperaturile minime, cu mici variații de la un interval la altul vor prezenta o medie cuprinsă între 2-4 grade, o scădere de temperatură, atât la valorile minime, cât și la maxime fiind posibilă după 20 decembrie. Precipitații slabe (burniță sau ploaie) vor fi posibile cu totul izolat în primele zile ale intervalului (8 – 12 decembrie). Un posibil episod cu precipitații ar putea să apară după 19
decembrie (probabilitate de apariția a precipitațiilor în creștere în ultimele zile de anticipație).

Muntenia

În primele două zile pe fond de nebulozitate, media temperaturilor maxime nu va depăși 7-8 grade, însă o încălzire a vremii se va produce în special în zonele de deal în 10, 11 și 12 decembrie, astfel încât media pe întreaga regiune va urca la 10-11 grade. După aceste zile mai calde în zonele deluroase, prezenta estimare indică valori termice diurne cu alternațe de la un interval la altul, dar în general, media se va menține la 8-9 grade. Media temperaturilor minime va fi de 1-2 grade în cea mai mare parte a intervalului, ceea ce înseamnă că sunt
posibile și valori termice negative, mai probabile și pe arii mai extinse la mijlocul lunii decembrie și după data de 20 decembrie.

Precipitații slabe (burniță sau ploaie) vor fi posibile cu totul izolat în primele zile ale intervalului (8 – 12 decembrie). Un posibil episod cu precipitații ar putea să apară după 19 decembrie (probabilitate de apariția a precipitațiilor în creștere în ultimele zile de anticipație).

Oltenia

Intervalul va fi caracterizat de un regim al temperaturilor peste mediile multianuale în toată perioada. Cele mai ridicate valori sunt estimate în 10, 11 și 12 decembrie, când media maximelor va urca la 11-12 grade (însă aceasă medie va rezulta din maxime de temperatură de până la 14-15 grade în dealurile subcarpatice și de numai 6-8 grade în zonele cu ceață). După această dată se va răci ușor, însă prezenta estimare indică și pentru a doua decadă a lunii decembrie temperaturi maxime în medie de 8-9 grade, cu mențiunea că spre finalul intervalului de anticipație incertitudinea crește foarte mult, iar o tendință de răcire ar fi după 20 decembrie. Media temperaturilor minime se va menține ușor pozitivă (1-2 grade) până în 12 decembrie și va scădea la valori în jurul a 0 grade în restul perioadei. Probabilitatea de a avea precipitații va fi redusă în cea mai mare parte a intervalului, cu excepția ultimelor zile (19 – 21 decembrie), când ar fi posibil un episod cu precipitații.

Vremea la munte

În zona de munte încălzirea vremii se va resimți încă din primele zile ale săptămânii, astfel de la o medie a temperaturilor maxime de 3-4 grade se va ajunge la valori de 8-10 grade în perioada 10 – 15 decembrie (valori cu mult peste normalul climatologic specific acestei date).

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Mediafax
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din Polonia
Digi24
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului. „Nu e normal să nu ai căldură iarna. E strigător la cer”
Cancan.ro
BREAKING | Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în țară
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Adevarul
Britanicii susțin că România și Danemarca sunt în primejdie. Expert român: „Pericolul real există și se manifestă deja”
Mediafax
Veste bună! Sumele pentru unele beneficii sociale, virate în avans de ANPIS. Când vor ajunge banii la beneficiari
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece
Cancan.ro
Totul despre Cristina Simona Ciucu, soţia primarului Capitalei. Ce firmă deține împreună cu Ciprian Ciucu
Ce se întâmplă doctore
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia l-au recunoscut apropiații
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Furnicile au o abilitate uimitoare de „a mirosi” moartea
ULTIMA ORĂ CTP îl bombardează pe Nicușor Dan cu un bilanț în 11 puncte. „Unii l-ar considera un mincinos vânător de voturi”. „Hlizindu-se adesea, induce națiunii o stare de veselie”
16:18
CTP îl bombardează pe Nicușor Dan cu un bilanț în 11 puncte. „Unii l-ar considera un mincinos vânător de voturi”. „Hlizindu-se adesea, induce națiunii o stare de veselie”
EXCLUSIV Cristoiu despre revelația alegerilor din 7 decembrie, Anca Alexandrescu: A acumulat voturile anti-sistem de la tot electoratul
16:11
Cristoiu despre revelația alegerilor din 7 decembrie, Anca Alexandrescu: A acumulat voturile anti-sistem de la tot electoratul
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan ridică în slăvi Constituția, deși a încălcat-o în timpul campaniei electorale pentru PMB. Președintele l-a susținut pe Cătălin Drulă
16:00
Nicușor Dan ridică în slăvi Constituția, deși a încălcat-o în timpul campaniei electorale pentru PMB. Președintele l-a susținut pe Cătălin Drulă
FLASH NEWS Interesul bucureștenilor pentru alegerea primarului general a scăzut dramatic. Mai multe secții de votare din Capitală au avut sub 15 votanți
15:46
Interesul bucureștenilor pentru alegerea primarului general a scăzut dramatic. Mai multe secții de votare din Capitală au avut sub 15 votanți
UPDATE 🚨 Tragedie în Tenerife: MAE confirmă că un român a murit după ce a fost surprins de valuri uriașe într-o piscină naturală din Los Gigantes
15:41
🚨 Tragedie în Tenerife: MAE confirmă că un român a murit după ce a fost surprins de valuri uriașe într-o piscină naturală din Los Gigantes
RĂZBOI „Nu avem o viziune unitară asupra Donbasului“, recunoaște Zelenski. Ce probleme spune că are cu negociatorii SUA
15:39
„Nu avem o viziune unitară asupra Donbasului“, recunoaște Zelenski. Ce probleme spune că are cu negociatorii SUA

Cele mai noi