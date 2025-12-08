Noile trenuri de metrou Metropolis, produse de Alstom în Brazilia, și care zac prin depourile bucureștene au ajuns să fie vandalizate. Gândul publică imagini revoltătoare din depoul Berceni, acolo unde trenul „Brașov” este deja mâzgălit cu graffiti. Culmea, depoul este păzit.

Cele 13 garnituri de metrou produse de Alstom pentru București ar fi trebuit să intre de mult în circulație. Din păcate, din diferite motive, trenurile sunt ținute „pe dreapta” prin depourile metroului bucureștean.

Una dintre garnituri a fost deja vandalizată. Este vorba de trenul Brașov, care este mâzgălit cu vopsea de graffiti.

„Trenurile nu au protecție pe ele. Ca atare, vagonul vopsit este vandalizat și se va curăța foarte greu”, au precizat surse Metrorex în exclusivitate pentru Gândul.

Trenurile Alstom Metropolis nu sunt puse în circulație

Surse Metrorex au precizat recent în exclusivitate pentru Gândul că cei de la Alstom au început testele dinamice cu noile trenuri pe Magistrala 5 – Drumul Taberei. Teoretic, acolo unde urmează să fie folosite.

Totuși, este vorba de teste aflate într-o fază „incipientă”, pentru că nu fac parte din rodajul obligatoriu de 10.000 de kilometri pe care trebuie să-l parcurgă prima garnitură sosită în țara noastră.

Gândul a dezvăluit că mecanicii români trebuie să facă 500 de ture pentru rodajul metroului adus din Brazilia. Magistrala 5 de metrou are 20 de kilometri dus-întors. Asta înseamnă cam 500 de ture pentru rodajul de 10.000 de kilometri.

Contract de 100 de milioane de euro

Metrorex și Alstom au semnat în 2020 contractul pentru cele 13 trenuri de metrou. Acestea ar fi trebuit livrate din vara lui 2022. Valoarea contractului pentru cele 13 trenuri este de peste 100 de milioane de euro.

Nici Alstom, nici Metrorex, nu au comunicat oficial până în prezent motivul pentru care noile garnituri nu sunt introduse în circulație.

Caracteristicile noilor trenuri:

au caroserie din oţel inoxidabil;

114 metri lungime şi 3 metri lăţime;

asigură o capacitate totală de 1.200 de pasageri per tren;

fiecare tren cu 6 vagoane are 216 locuri într-o dispunere longitudinală;

asigură două zone speciale de acces destinate pasagerilor cu dizabilităţi;

au aer condiționat.

RECOMANDAREA AUTORULUI