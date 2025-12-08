Prima pagină » Actualitate » După ce că nu sunt în circulație, noile metrouri Alstom Metropolis mai sunt și vandalizate. Imagini exclusive din depoul Berceni, cu vagoane mâzgălite

După ce că nu sunt în circulație, noile metrouri Alstom Metropolis mai sunt și vandalizate. Imagini exclusive din depoul Berceni, cu vagoane mâzgălite

Nicolae Oprea
08 dec. 2025, 15:10, Actualitate
După ce că nu sunt în circulație, noile metrouri Alstom Metropolis mai sunt și vandalizate. Imagini exclusive din depoul Berceni, cu vagoane mâzgălite
Galerie Foto 18

Noile trenuri de metrou Metropolis, produse de Alstom în Brazilia, și care zac prin depourile bucureștene au ajuns să fie vandalizate. Gândul publică imagini revoltătoare din depoul Berceni, acolo unde trenul „Brașov” este deja mâzgălit cu graffiti. Culmea, depoul este păzit.

Cele 13 garnituri de metrou produse de Alstom pentru București ar fi trebuit să intre de mult în circulație. Din păcate, din diferite motive, trenurile sunt ținute „pe dreapta” prin depourile metroului bucureștean.

Una dintre garnituri a fost deja vandalizată. Este vorba de trenul Brașov, care este mâzgălit cu vopsea de graffiti.

„Trenurile nu au protecție pe ele. Ca atare, vagonul vopsit este vandalizat și se va curăța foarte greu”, au precizat surse Metrorex în exclusivitate pentru Gândul.

Trenurile Alstom Metropolis nu sunt puse în circulație

Surse Metrorex au precizat recent în exclusivitate pentru Gândul că cei de la Alstom au început testele dinamice cu noile trenuri pe Magistrala 5 – Drumul Taberei. Teoretic, acolo unde urmează să fie folosite.

Totuși, este vorba de teste aflate într-o fază „incipientă”, pentru că nu fac parte din rodajul obligatoriu de 10.000 de kilometri pe care trebuie să-l parcurgă prima garnitură sosită în țara noastră.

Gândul a dezvăluit că mecanicii români trebuie să facă 500 de ture pentru rodajul metroului adus din Brazilia. Magistrala 5 de metrou are 20 de kilometri dus-întors. Asta înseamnă cam 500 de ture pentru rodajul de 10.000 de kilometri.

Contract de 100 de milioane de euro

Metrorex și Alstom au semnat în 2020 contractul pentru cele 13 trenuri de metrou. Acestea ar fi trebuit livrate din vara lui 2022. Valoarea contractului pentru cele 13 trenuri este de peste 100 de milioane de euro.

Nici Alstom, nici Metrorex, nu au comunicat oficial până în prezent motivul pentru care noile garnituri nu sunt introduse în circulație.

Caracteristicile noilor trenuri:

  • au caroserie din oţel inoxidabil;
  • 114 metri lungime şi 3 metri lăţime;
  • asigură o capacitate totală de 1.200 de pasageri per tren;
  • fiecare tren cu 6 vagoane are 216 locuri într-o dispunere longitudinală;
  • asigură două zone speciale de acces destinate pasagerilor cu dizabilităţi;
  • au aer condiționat.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Recomandarea video

Citește și

Lista micro-candidaților care nu au reușit să obțină nici măcar 2% împreună. Cum a strâns fiecare 18.000 de semnături ca să candideze și cine a ieșit pe locul 6, chiar dacă a anunțat că se retrage din cursă
15:23
Lista micro-candidaților care nu au reușit să obțină nici măcar 2% împreună. Cum a strâns fiecare 18.000 de semnături ca să candideze și cine a ieșit pe locul 6, chiar dacă a anunțat că se retrage din cursă
IMOBILIARE Noutatea momentului pe piața imobiliară. Ce oraș din România a detronat Clujul și Capitala în topul scumpirilor
15:19
Noutatea momentului pe piața imobiliară. Ce oraș din România a detronat Clujul și Capitala în topul scumpirilor
ACTUALITATE Apartamente la Castel în Franța la preț de apartament la Bloc în București. Cât costă să dormi pe viață în patul Ioanei d’Arc
15:17
Apartamente la Castel în Franța la preț de apartament la Bloc în București. Cât costă să dormi pe viață în patul Ioanei d’Arc
METEO Cod roșu de știri false despre meteo. Experții anunță că nu vor fi o furtună istorică și cea mai violentă iarnă din ultimii ani
14:50
Cod roșu de știri false despre meteo. Experții anunță că nu vor fi o furtună istorică și cea mai violentă iarnă din ultimii ani
AGRICULTURĂ O nouă finanțare pentru o anumită categorie de fermieri, în 2026. Anunțul făcut de Ministrul Agriculturii
14:49
O nouă finanțare pentru o anumită categorie de fermieri, în 2026. Anunțul făcut de Ministrul Agriculturii
ACTUALITATE O comoară inestimabilă care poate rescrie istoria Egiptului. Primul mormânt regal fără Faraon
14:49
O comoară inestimabilă care poate rescrie istoria Egiptului. Primul mormânt regal fără Faraon
Mediafax
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”
Digi24
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului. „Nu e normal să nu ai căldură iarna. E strigător la cer”
Cancan.ro
BREAKING | Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în țară
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Adevarul
Britanicii susțin că România și Danemarca sunt în primejdie. Expert român: „Pericolul real există și se manifestă deja”
Mediafax
Situație incredibilă într-o comună din Botoșani: după tată și mamă, a venit rândul fiicei să conducă primăria
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece
Cancan.ro
Totul despre Cristina Simona Ciucu, soţia primarului Capitalei. Ce firmă deține împreună cu Ciprian Ciucu
Ce se întâmplă doctore
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia l-au recunoscut apropiații
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Furnicile au o abilitate uimitoare de „a mirosi” moartea
EXCLUSIV Cristoiu despre revelația alegerilor din 7 decembrie, Anca Alexandrescu: A acumulat voturile anti-sistem de la tot electoratul
16:11
Cristoiu despre revelația alegerilor din 7 decembrie, Anca Alexandrescu: A acumulat voturile anti-sistem de la tot electoratul
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan ridică în slăvi Constituția, deși a încălcat-o în timpul campaniei electorale pentru PMB. Președintele l-a susținut pe Cătălin Drulă
16:00
Nicușor Dan ridică în slăvi Constituția, deși a încălcat-o în timpul campaniei electorale pentru PMB. Președintele l-a susținut pe Cătălin Drulă
FLASH NEWS Interesul bucureștenilor pentru alegerea primarului general a scăzut dramatic. Mai multe secții de votare din Capitală au avut sub 15 votanți
15:46
Interesul bucureștenilor pentru alegerea primarului general a scăzut dramatic. Mai multe secții de votare din Capitală au avut sub 15 votanți
UPDATE 🚨 Tragedie în Tenerife: MAE confirmă că un român a murit după ce a fost surprins de valuri uriașe într-o piscină naturală din Los Gigantes
15:41
🚨 Tragedie în Tenerife: MAE confirmă că un român a murit după ce a fost surprins de valuri uriașe într-o piscină naturală din Los Gigantes
RĂZBOI „Nu avem o viziune unitară asupra Donbasului“, recunoaște Zelenski. Ce probleme spune că are cu negociatorii SUA
15:39
„Nu avem o viziune unitară asupra Donbasului“, recunoaște Zelenski. Ce probleme spune că are cu negociatorii SUA
EXCLUSIV Ion Cristoiu condamnă casele de sondare după noul eșec de la București: Cea mai mare afacere de corupție
15:34
Ion Cristoiu condamnă casele de sondare după noul eșec de la București: Cea mai mare afacere de corupție

Cele mai noi