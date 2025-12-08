Detalii de ultim moment despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Fiicele sale au revenit de urgență în România

Dan Petrescu se confruntă cu probleme serioase de sănătate. Fostul antrenor de la CFR Cluj a slăbit 30 de kilograme din cauza bolii, iar fiicele sale au revenit de urgență în România.

La mai bine de 4 luni de la momentul în care a decis să ia o pauză de la antrenorat, Dan Petrescu se confruntă cu probleme serioase de sănătate.

Cristi Balaj a dezvăluit cum se simte Dan Petrescu, la patru luni de la plecarea de la CFR Cluj

Fostul antrenor de la CFR Cluj a dispărut complet din lumina reflectoarelor și, după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora tehnicianul ar avea probleme de sănătate foarte grave, Cristi Balaj, apropiat al ”Bursucului”, a declarat că starea acestuia evoluează spre bine.

„Este spre bine…Dan face pași spre însănătoșire, starea lui evoluează în bine. Își dorește să revină la antrenamente, este la curent cu tot ce se întâmplă pe teren. Fetele lui au venit în țară și i-au fost alături”, a declarat Cristi Balaj, pentru CanCan.

Dan Petrescu: ”Am nevoie de o pauză mai lungă”

Antrenorul a plecat de la CFR Cluj în luna august, după o înfrângere categorică suferită în Europa League , scor 2-7, cu Hacken. Petrescu anunțase la acea vreme că are nevoie de o pauză, din cauza problemelor de sănătate cu care se confrunta.

„Am nevoie de o pauză mai lungă. Am avut și niște probleme de sănătate, trebuie să le rezolv, încă nu le-am rezolvat de tot. Nu m-am simțit bine deloc zilele astea. Am luat o hotărâre care e bună și pentru mine, și pentru club. Vreau să-mi iau o pauză, un an, doi, trei, patru, cinci. Dacă voi fi sănătos, mă voi întoarce”, spunea Dan Petrescu la conferința în care își anunța demisia.

