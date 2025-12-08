Prima pagină » Actualitate » O comoară inestimabilă care poate rescrie istoria Egiptului. Primul mormânt regal fără Faraon

O comoară inestimabilă care poate rescrie istoria Egiptului. Primul mormânt regal fără Faraon

Rene Pârșan
08 dec. 2025, 14:49, Actualitate
O comoară inestimabilă care poate rescrie istoria Egiptului. Primul mormânt regal fără Faraon

Experții au dezvăluit comoara egipteană care poate rescrie istoria, după ce au descoperit mai multe obiecte de valoare într-un mormânt mutimilenar. Descoperirea e atât de rară încât poate rescrie istoria, susțin arheologii, scrie Daily Mail, preluat de A1. Altfel, este primul mormânt regal fără Faraon.

Comoara era ascunsă sub nisipurile din Tanis și include 225 de figurine funerare care erau aranjate într-un tipar ceremonial. Mormântul, însă, nu avea un corp în interior, spre uimirea descoperitorilor.

Mai mult de jumătate dintre figurine sunt feminine, un lucru aproape nemaiauzit în mormintele regale. Ceea ce ridică noi semne de întrebare despre ritualurile funerare din timpul Perioadei Intermediare Târzii a Egiptului, considerată turbulentă.

Figurinele au fost așezate într-o formațiune ca de stea și în rânduri orizontale perfecte. Ceea ce sugerează un tipar de ritual intenționat, ce a fost neatins de aproape 3.000 de ani.

E prima dată în aproape 80 de ani când figurine sunt descoperite neperturbate în interiorul unui mormânt regal de la Tanis. Ca urmare, aceasta e una dintre cele mai importante descoperiri de la sit de la sfârșitul anilor 1940.

Mai mult, simbolurile regale de pe servitorii miniaturali confirmă că mormântul gol i-a aparținut faraonului Shoshenq al III-lea. Acesta a fost un faraon al cărei mumii nu a fost găsită până acum. El a domnit între anii 830 și 791 î.Hr.

Această descoperire contrazice presupuneri vechi și reaprinde misterul legat de motivul pentru care faraonul nu a ajuns niciodată în propriul său mormânt.

Mumia faraonului Shoshenq al III-lea nu a ajuns în mormântul său

Experții au îndepărtat cu grijă figurinele pe parcursul a 10 zile. Au lucrat și pe timpul nopții pentru a le conserva starea fragilă.

După analiză, figurinele vor fi expuse într-un muzeu egiptean. Astfel, publicul va putea vedea practicile funerare rare ale unuia dintre cei mai enigmatici faraoni ai Egiptului.

Egiptologul francez Frederic Payraudeau a declarat că descoperirea a fost „uimitoare”, deoarece pereții unui alt mormânt de la fața locului, precum și cel mai mare sarcofag de acolo, poartă numele faraonului.

„De ce nu este îngropat în acest mormânt?” a întrebat Payraudeau. „Evident, pentru un faraon, construirea unui mormânt e un pariu, pentru că nu poți fi niciodată sigur că succesorul tău te va îngropa acolo.”

„E clar că avem noi dovezi că aceste pariuri nu au întotdeauna succes,” a adăugat Payraudeau.

Shoshenq al III-lea a domnit în timpul celei de-a Treia Perioade Intermediare a Egiptului, o epocă marcată de fragmentare politică și lupte frecvente pentru putere.

Domnia sa de 4 decenii a fost turbulentă, marcată de „un război civil foarte sângeros între Egiptul de Sus și Egiptul de Jos, cu mai mulți faraoni luptând pentru putere,” a declarat expertul.

Astfel, e posibil ca succesiunea regală să nu fi decurs conform planului, iar faraonul să nu fi fost înmormântat în locația aleasă de el. O altă posibilitate este ca rămășițele sale să fi fost mutate ulterior din cauza jafurilor.

Recomandarea autorului: Cea mai mare descoperire arheologică din ultimii 100 ani: Mormântul FARAONULUI căsătorit cu Hatșepsut a fost găsit

Blestemul lui Tutankhamon: Mormântul celui mai cunoscut faraon e în cea mai fragilă stare de la descoperire. Care sunt riscurile să se prăbușească

Recomandarea video

Citește și

Lista micro-candidaților care nu au reușit să obțină nici măcar 2% împreună. Cum a strâns fiecare 18.000 de semnături ca să candideze și cine a ieșit pe locul 6, chiar dacă a anunțat că se retrage din cursă
15:23
Lista micro-candidaților care nu au reușit să obțină nici măcar 2% împreună. Cum a strâns fiecare 18.000 de semnături ca să candideze și cine a ieșit pe locul 6, chiar dacă a anunțat că se retrage din cursă
IMOBILIARE Noutatea momentului pe piața imobiliară. Ce oraș din România a detronat Clujul și Capitala în topul scumpirilor
15:19
Noutatea momentului pe piața imobiliară. Ce oraș din România a detronat Clujul și Capitala în topul scumpirilor
ACTUALITATE Apartamente la Castel în Franța la preț de apartament la Bloc în București. Cât costă să dormi pe viață în patul Ioanei d’Arc
15:17
Apartamente la Castel în Franța la preț de apartament la Bloc în București. Cât costă să dormi pe viață în patul Ioanei d’Arc
EXCLUSIV După ce că nu sunt în circulație, noile metrouri Alstom Metropolis mai sunt și vandalizate. Imagini exclusive din depoul Berceni, cu vagoane mâzgălite
15:10
După ce că nu sunt în circulație, noile metrouri Alstom Metropolis mai sunt și vandalizate. Imagini exclusive din depoul Berceni, cu vagoane mâzgălite
METEO Cod roșu de știri false despre meteo. Experții anunță că nu vor fi o furtună istorică și cea mai violentă iarnă din ultimii ani
14:50
Cod roșu de știri false despre meteo. Experții anunță că nu vor fi o furtună istorică și cea mai violentă iarnă din ultimii ani
AGRICULTURĂ O nouă finanțare pentru o anumită categorie de fermieri, în 2026. Anunțul făcut de Ministrul Agriculturii
14:49
O nouă finanțare pentru o anumită categorie de fermieri, în 2026. Anunțul făcut de Ministrul Agriculturii
Mediafax
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”
Digi24
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului. „Nu e normal să nu ai căldură iarna. E strigător la cer”
Cancan.ro
BREAKING | Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în țară
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Adevarul
Britanicii susțin că România și Danemarca sunt în primejdie. Expert român: „Pericolul real există și se manifestă deja”
Mediafax
Situație incredibilă într-o comună din Botoșani: după tată și mamă, a venit rândul fiicei să conducă primăria
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece
Cancan.ro
Totul despre Cristina Simona Ciucu, soţia primarului Capitalei. Ce firmă deține împreună cu Ciprian Ciucu
Ce se întâmplă doctore
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia l-au recunoscut apropiații
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Furnicile au o abilitate uimitoare de „a mirosi” moartea
EXCLUSIV Cristoiu despre revelația alegerilor din 7 decembrie, Anca Alexandrescu: A acumulat voturile anti-sistem de la tot electoratul
16:11
Cristoiu despre revelația alegerilor din 7 decembrie, Anca Alexandrescu: A acumulat voturile anti-sistem de la tot electoratul
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan ridică în slăvi Constituția, deși a încălcat-o în timpul campaniei electorale pentru PMB. Președintele l-a susținut pe Cătălin Drulă
16:00
Nicușor Dan ridică în slăvi Constituția, deși a încălcat-o în timpul campaniei electorale pentru PMB. Președintele l-a susținut pe Cătălin Drulă
FLASH NEWS Interesul bucureștenilor pentru alegerea primarului general a scăzut dramatic. Mai multe secții de votare din Capitală au avut sub 15 votanți
15:46
Interesul bucureștenilor pentru alegerea primarului general a scăzut dramatic. Mai multe secții de votare din Capitală au avut sub 15 votanți
UPDATE 🚨 Tragedie în Tenerife: MAE confirmă că un român a murit după ce a fost surprins de valuri uriașe într-o piscină naturală din Los Gigantes
15:41
🚨 Tragedie în Tenerife: MAE confirmă că un român a murit după ce a fost surprins de valuri uriașe într-o piscină naturală din Los Gigantes
RĂZBOI „Nu avem o viziune unitară asupra Donbasului“, recunoaște Zelenski. Ce probleme spune că are cu negociatorii SUA
15:39
„Nu avem o viziune unitară asupra Donbasului“, recunoaște Zelenski. Ce probleme spune că are cu negociatorii SUA
EXCLUSIV Ion Cristoiu condamnă casele de sondare după noul eșec de la București: Cea mai mare afacere de corupție
15:34
Ion Cristoiu condamnă casele de sondare după noul eșec de la București: Cea mai mare afacere de corupție

Cele mai noi