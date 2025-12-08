O comoară inestimabilă care poate rescrie istoria Egiptului. Primul mormânt regal fără Faraon

Experții au dezvăluit comoara egipteană care poate rescrie istoria, după ce au descoperit mai multe obiecte de valoare într-un mormânt mutimilenar. Descoperirea e atât de rară încât poate rescrie istoria, susțin arheologii, scrie Daily Mail, preluat de A1. Altfel, este primul mormânt regal fără Faraon.

Comoara era ascunsă sub nisipurile din Tanis și include 225 de figurine funerare care erau aranjate într-un tipar ceremonial. Mormântul, însă, nu avea un corp în interior, spre uimirea descoperitorilor.

Mai mult de jumătate dintre figurine sunt feminine, un lucru aproape nemaiauzit în mormintele regale. Ceea ce ridică noi semne de întrebare despre ritualurile funerare din timpul Perioadei Intermediare Târzii a Egiptului, considerată turbulentă.

Figurinele au fost așezate într-o formațiune ca de stea și în rânduri orizontale perfecte. Ceea ce sugerează un tipar de ritual intenționat, ce a fost neatins de aproape 3.000 de ani.

E prima dată în aproape 80 de ani când figurine sunt descoperite neperturbate în interiorul unui mormânt regal de la Tanis. Ca urmare, aceasta e una dintre cele mai importante descoperiri de la sit de la sfârșitul anilor 1940.

Mai mult, simbolurile regale de pe servitorii miniaturali confirmă că mormântul gol i-a aparținut faraonului Shoshenq al III-lea. Acesta a fost un faraon al cărei mumii nu a fost găsită până acum. El a domnit între anii 830 și 791 î.Hr.

Această descoperire contrazice presupuneri vechi și reaprinde misterul legat de motivul pentru care faraonul nu a ajuns niciodată în propriul său mormânt.