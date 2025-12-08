Apartamente la Castel în Franța la preț de apartament la Bloc în București. Cât costă să dormi pe viață în patul Ioanei d’Arc

Franța este și țara castelelor de vânzare. Pentru mai puțin de prețul unui apartament de două camere în centrul Bucureștiului poți cumpăra o proprietate istorică cu ziduri groase, turnuri, șeminee monumentale și hectare de teren. Le Figaro Immobilier a selectat opt astfel de clădiri splendide, iar mulți cumpărători văd în ele nu doar un vis romantic, ci și un cadou de Crăciun cu adevărat unic. Unele oferte atrag clienții inclusiv cu legende, pe aici a trecut și Ioana d’Arc, de exemplu.

Piața imobiliară franceză rămâne una dintre cele mai prietenoase pentru iubitorii de clădiri istorice. Multe dintre aceste monumente, chiar dacă necesită renovări serioase, costă cât o locuință urbană obișnuită. De la apartamente în castele de secol XIX, până la ruine medievale cu locuință anexată sau conace compacte din secolul al XV-lea, oferta este incredibil de variată.

Apartament la castel

Pentru cei cu mofturi aristocratice, dar fără muncă fizică și costuri imense, există o soluție surprinzătoare. La ultimul etaj al castelului Trelissac din Dordogne, un apartament de 102 mp este scos la vânzare pentru doar 99.000 de euro. Nu deții întregul castel, ci un apartament luminos, cu lift și vedere, dar trăiești într-o clădire istorică fără să te ocupi de cele 4 hectare de teren.

Casă cu vedere la ruină

Pentru cei cu spirit de aventură, o proprietate listată la 275.000 de euro oferă ruinele unui castel feudal ridicat între secolele XI și XVI, plus o casă locuibilă de 165 mp, construită peste două pivnițe medievale boltite. Restaurarea ar fi aproape monumentală, însă potențialul este pe măsură.

Apartament de 170 mp într-un castel, 269.000 €

În regiunea Alpes-de-Haute-Provence, în satul Ongles, un apartament generos, cu cinci dormitoare și o terasă acoperită de pergolă, este scos la vânzare pentru 269.000 de euro. Se află într-un castel din secolul al XVIII-lea, cu priveliști superbe, deși performanța energetică este modestă, tipic pentru clădiri istorice.

Conac între Charente și Dordogne, la 280.000 €

Acest conac impozant, situat pe drumul dintre Angoulême și Brantôme, are 400 mp de locuință principală și peste 500 mp de anexe. Prețul? 280.000 de euro.

Zona este rurală, plină de sate pitorești și păduri, iar proprietatea poate deveni fie o locuință spectaculoasă, fie un proiect de restaurare pe termen lung.

Castel din Vaux, Haute-Garonne, 199.000 €

Pentru cei cu ambiții mari și nervi tari, un castel cu 15 camere și 555 mp locuibili costă doar 199.000 de euro. A fost construit în secolul XI, are două turnuri și o curte interioară, dar nu a mai fost renovat serios de peste un secol. Restaurarea poate costa mult peste prețul inițial, însă potențialul arhitectural este uriaș.

Château de Noailhac, Corrèze, 296.800 €

O proprietate ridicată în 1265, renovată în secolele XVII și XVIII, este disponibilă la 296.800 de euro. Are 330 mp locuibili și una dintre cele mai frumoase priveliști din regiune, fiind amplasat pe un promontoriu cu vedere spre peisajul din Corrèze. Necesită investiții considerabile, dar farmecul istoric este garantat.

Conac în Fontgombault, 260.000 €, în patul Ioanei dArc

Printre cele mai compacte proprietăți din selecție, acest conac din secolul al XV-lea are 152 mp locuibili, șapte camere și peste 4,7 hectare de teren. Există și un zvon istoric: se spune că Ioana dArc ar fi trecut pe aici.

Recomandarea autorului: Dosarul primarului din Sinaia/Anchetatorii francezi ar fi furnizat procurorilor DNA informații despre castelul și afacerile lui Vlad Oprea/ Castelul ar putea fi pus sub sechestru