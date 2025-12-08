Prima pagină » Actualitate » Doinița Oancea, despre căsătorie și copii. ”Nu s-a întâmplat până acum, pentru că așa a vrut Dumnezeu”

08 dec. 2025, 15:30, Actualitate
Doinița Oancea, în vârstă de 42 de ani, a vorbit despre căsătorie și copii. Artista a mărturisit că își dorelte să devină mamă.

Actrița Doinița Oancea a jucat, de-a lungul anilor, în numeroase seriale de succes.  Vedeta a mărturisit că îi datorează foarte mult în carieră producătoarei Ruxandra Ion, cea considerată ”regina telenovelelor” din România. De asemenea, Doinița Oancea predă cursuri de actorie, iar recent și-a deschis un salon de tatuat.

La podcastul realizat de Nicoleta Luciu, Doinița Oancea a făcut declarații despre viața sa personală.

”Îmi doresc să fiu mamă, nu s-a întâmplat până acum, pentru că așa a vrut Dumnezeu. El știe cel mai bine când să îți dea, cât să îți dea și de ce ai parte de experiențe de tot felul, ca să știi să te bucuri de ce ți se întâmplă, poate, ulterior. Dacă avem numai bine, nu știm să mai identificăm după binele, iar atunci viața trebuie să fie așa”, a mărturisit Doinița Oancea, potrivit click.ro.

”Mama își dorește să mă vadă, dar i-am spus: m-ai văzut în atâtea seriale, m-ai văzut în atâtea rochii de la atelier. Toată ziua bună ziua eram în rochie de mireasă. Câte rochii vrei să mai vezi?”, a mai spus artista.

Doinița Oancea a vorbit și despre actualul său partener de cuplu, împreună cu care are o afacere:

”Înțelegem că sunt nervi care vin din cauza micilor situații care se produc în cadrul bussinessului. Atunci stăm puțin și discutăm despre subiect, înțelegem că nu avem nimic unul cu celălalt și avem o relație. Este chestia asta care ne trigăruiește pe amândoi, hai să rezolvăm. Cam așa”.

