Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a dezvăluit detalii despre experiența celor trei săptămâni petrecute în spatele gratiilor. Condamnat în cazul finanțării cu bani libieni a campaniei sale prezidențiale, fostul președinte urmează să lanseze cartea „Jurnalul unui deținut”.

Postul de radio privat Europe 1 a publicat câteva fragmente din cartea fostului președinte sâmbătă, la fel și cotidianul Le Figaro. Sarkozy spune că s-a obișnuit cu greu din cauza absenței culorilor și a dominanței gri-ului din celulă „Am fost frapat de absența oricărei culori. Griul domina totul, devora totul, acoperea fiecare suprafață”.

Potrivit aceluiași post de radio, în prima zi a încarcerării sale, Nicolas Sarkozy a îngenuncheat pentru a se ruga. „A venit ca de la sine înțeles. Am rămas așa câteva minute. M-am rugat să am puterea de a purta crucea acestei nedreptăți”, povestește fostul șef de stat în cartea care va fi lansată. În ziarul Le Figaro, fostul președinte francez spune că a reflectat asupra „acestei vieți atât de stranii” și recunoaște că scrisul a fost o metodă de a se exterioriza.

„Le-am dat paginile avocaților mei, care apoi le-au dat secretarei mele să le revizuiască și să le corecteze. Am scris dintr-o dată, iar după eliberarea mea, într-o zi de luni, am terminat cartea în zilele următoare. A trebuit să răspund la această întrebare simplă: Dar cum am ajuns aici? A trebuit să reflectez asupra acestei vieți atât de stranii față de a mea, care m-a făcut să trec prin situații atât de extreme”, spune Szarkozy.

Nicolas Sarkozy a fost condamnat în primă instanță la cinci ani de închisoare, cu un mandat de arestare emis pentru executare imediată pentru conspirație și o amendă de 100.000 de euro. Fostul președinte francez a făcut apel și va fi judecat din nou între 16 martie și 3 iunie de Curtea de Apel din Paris.

