Imagini surprinzătoare de la Mamaia. O femeie face baie în mare și stă la plajă, chiar dacă afară sunt 8 grade

Imagini surprinzătoare pe litoralul românesc. În stațiunea Mamaia, o femeie a atras toate privirile după ce a decis să facă baie în mare, în ciuda faptului că temperaturile erau extrem de scăzute.

Deși termometrele indicau doar 8 grade Celsius în aer, iar apa mării nu depășea 12 grade, femeia, originară din Ucraina, nu doar că a intrat în apă fără ezitare, dar „a și făcut plajă”, pe mal, de parcă ar fi fost în mijlocul verii.

Imagini spectaculoase surprinse la Mamaia, o femeie făcea baie în mare la 8 grade Celsius

Medicii atrag însă atenția că astfel de gesturi pot fi periculoase. Expunerea prelungită la apă rece poate duce la hipotermie, iar organismul poate reacționa în mod neașteptat. Cu toate acestea, femeia a petrecut câteva minute bune în apă.

Ciclonul Byron a făcut prăpăd în Grecia vineri, iar acum mătură și o parte din țara noastră. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, afectate sunt județele din sud-estul țării, unde până duminică seară va bate vântul cu putere și va ploua.

„Viteza la rafală în jurul a 65km/h. În plus, tot în regiunile sudice și tot ca urmare a influenței acestui ciclon și precipitații, astăzi sub formă de ploaie, pentru că temperaturile sunt în continuare ridicate pentru începutul lunii decembrie. Avem precipitații sub formă de ploaie pe arii destul de extinse în Oltenia, Muntenia, Dobrogea. Treptat și ele vor înceta pe parcursul nopții care urmează”, a spus Florinela Georgescu, director de prognoză ANM, potrivit Antena 3 CNN.

