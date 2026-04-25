Crima care a îngrozit Japonia. Ce a făcut un angajat al unei grădini zoologice cu trupul soției

Un caz socant zguduie Japonia. Un muncitor și-ar fi incinerat soția în crematoriul unei grădini zoologice, scrie Japan Today.

Astfel, poliția japoneză interoghează un angajat al grădinii zoologice, care este suspectat că a lăsat corpul unei femei într-un incinerator de la crematoriul pentru animale de la Grădina Zoologică Asahiyama din Hokkaido, a precizat vineri o sursă de investigații.

Bărbatul le-ar fi spus anchetatorilor că a pus corpul soției sale în incinerator. Cu toate acestea, deoarece nu a fost găsit niciun astfel de corp acolo, poliția investighează dacă acesta s-ar fi putut transforma în cenușă.

Bărbatul este un angajat al primăriei, în vârstă de 30 de ani, care lucrează la celebra grădină zoologică din Asahikawa, pe insula principală din nord, potrivit sursei. O persoană apropiată unei femei de 30 de ani a contactat poliția luna aceasta, după ce nu a putut să o contacteze, de la sfârșitul lunii martie.

Grădina zoologică a fost închisă în ultimele două săptămâni pentru a se pregăti pentru noul sezon, care ar începe miercurea viitoare.

Poliția a examinat vineri zona din jurul crematoriului. Facilitatea este folosită pentru incinerarea animalelor de la grădina zoologică după ce acestea mor.

