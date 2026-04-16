În ce zone se întorc ploile și unde vor fi 24 de grade. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul

Cristian Lisandru
Vremea a intrat, treptat, într-un proces de încălzire, potrivit meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Un cod galben – ceață în județul Constanța – a expirat în această dimineață la ora 10:00.

Gândul prezintă harta temperaturilor care au fost înregistrate, în această dimineață, la ora 08:00, potrivit informațiilor furnizate de ANM.

  • Temperatura cea mai ridicată s-a înregistrat la Sulina – 11 grade Celsius.
  • Temperatura cea mai scăzută din România a fost la Focșani, Călărași și Iezer – 5 grade Celsius.

În ceea ce privește precipitațiile, la ora 08:00 a plouat doar la Botoșani.

Sursa – ANM

ANM: „O ușoară instabilitate”

Iată și prognoza meteo pentru astăzi, comunicată – pentru Gândul – de meteorologul de serviciu al ANM.

Astăzi vom avea o vreme în general frumoasă, temperaturi care mai cresc față de ieri.

  • Vor fi temperaturi maxime între 12° pe litoral și 24° în partea de vest a țării.
  • Cerul va fi variabil, dar așteptăm și înnorări temporare prin zona de munte, prin Maramureș, Moldova, unde mai ales după-amiaza, dar și acum, de dimineață, sunt ploi slabe cantitativ.
  • Posibil să avem și descărcări electrice spre după-amiază, deci și o ușoară instabilitate.

Chiar dacă aspectul vremii este în general de vreme bună, după-amiază așteptăm și câteva ploi, mai ales prin partea de nord Maramureș, Moldova și prin zonele de munte. Vreme caldă, destul de plăcută, dar și câteva ploi prin partea de nord”, a transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

