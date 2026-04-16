În ce zone se întorc ploile și unde vor fi 24 de grade. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul

Vremea a intrat, treptat, într-un proces de încălzire, potrivit meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Un cod galben – ceață în județul Constanța – a expirat în această dimineață la ora 10:00.
Gândul prezintă harta temperaturilor care au fost înregistrate, în această dimineață, la ora 08:00, potrivit informațiilor furnizate de ANM.
În ceea ce privește precipitațiile, la ora 08:00 a plouat doar la Botoșani.
Iată și prognoza meteo pentru astăzi, comunicată – pentru Gândul – de meteorologul de serviciu al ANM.
„Astăzi vom avea o vreme în general frumoasă, temperaturi care mai cresc față de ieri.
Chiar dacă aspectul vremii este în general de vreme bună, după-amiază așteptăm și câteva ploi, mai ales prin partea de nord Maramureș, Moldova și prin zonele de munte. Vreme caldă, destul de plăcută, dar și câteva ploi prin partea de nord”, a transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.
