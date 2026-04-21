Jocurile de noroc au primit undă verde în Caracal. Ce condiții trebuie să îndeplinească 

A fost aprobată funcționarea sălilor de jocuri de noroc în Caracal, însă condiția principală va fi plata unei taxe de 1.500 de lei pe metrul pătrat, iar fațadele clădirilor vor fi făcute în așa fel încât să fie neutre, în ton cu arhitectura zonei.

Potrivit Rador, proiectul de hotărâre în acest sens a fost aprobat vineri, 17 aprilie, de Consiliul Local.

Sălile de jocuri de noroc au primit aprobare de funcționare în Caracal. Care sunt condițiile

Potrivit viceprimarului, Lari Pătran, pentru a adapta fațadele la arhitectura zone, adică fără culori țipătoare și fără iluminat arhitectural, sălile de jocuri de noroc vor avea la dispoziție șase luni de la autorizare, iar în cazul în care aceste condiții nu sunt respectate se va ajunge la pierderea autorizației.

Proiectul presupune ca pentru sălile de noroc care funcționează în spații situate în blocuri de locuințe este necesar acordul proprietarilor imobilelor din imediata vecinătate.

Autorizarea va fi făcută pentru fiecare sală în parte de către Consiliul Local Caracal, iar prima autorizație ar putea să fie supusă la vot în mai.

În municipiul Caracal există 15 operatori economici care se ocupă cu activități de jocuri de noroc, în 25 de săli, inclusiv în unități care aparțin Loteriei Naționale.

Recomandările autorului: