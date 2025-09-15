Un copil de 13 ani din județul Argeș a MURIT, după ce ATV-ul pe care îl conducea pe un drum județean a lovit un copac

Un băiat de 13 ani din județul Argeș a murit, luni, după ce ATV-ul pe care îl conducea pe un drum județean din satul Popești, comuna Cocu, a lovit un copac. La fața locului au intervenit pompierii de la Garda Vedea, cu o autospecială de prim ajutor, și un echipaj SAJ. și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ), dar medicii nu au mai putut face nimic pentru copil.

„Din cercetările preliminare, efectuate de polițiștii Biroului Rutier Pitești, s-a stabilit că un minor 13 ani, din Cocu, care conducea un ATV, pe DJ 703E, de pe raza localității de domiciliu, având direcția de deplasare Uda spre Vedea, în împrejurări care vor fi stabilite prin cercetări, fără a purta cască de protecție, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a părăsit partea carosabilă, intrând în coliziune cu un copac”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Judțeean (IPJ) Argeș, citați de Mediafax.

În acest caz, urmează să fie întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

