Prima pagină » Actualitate » Un cuplu galez a spulberat norocul. Soții au câștigat de două ori un premiu de milioane la loterie

Un cuplu galez a spulberat norocul. Soții au câștigat de două ori un premiu de milioane la loterie

Rene Pârșan
18 dec. 2025, 12:35, Actualitate
Un cuplu galez a spulberat norocul. Soții au câștigat de două ori un premiu de milioane la loterie

Un cuplu din Țara Galilor a dat cu probabilitățile de pământ și a câștigat pentru a doua oară un premiu de milioane la loterie. Richard Davies, de 49 de ani, și soția lui, Faye Stevenson-Davies, 43 de ani, și-au revendicat marți de la Loteria Națională a Regatului Unit al doilea câștig care le-a dat viața peste cap din nou. Cei și-au urmat instinctul de campioni care le spunea să ignore șansele și să persevereze, relatează BBC.

„Știam că șansele ca acest lucru să se întâmple din nou erau practic inexistente. Dar noi suntem dovada că, dacă crezi, orice este posibil”, a declarat Faye Stevenson-Davies, specialistă în sănătate mintală.

Fabulosul cuplu a câștigat pentru prima dată marele premiu în iunie 2018, când numerele lor, extrase în jocul EuroMillions Millionaire Maker, le-au adus impresionanta sumă de 1 milion de lire sterline (aproximativ 1.139.000 milioane de euro). Chiar și după acel câștig, cei doi au continuat să cumpere bilete la loterie.

Au avut dreptate să-și urmeze instinctul, numai că de această dată premiul a fost obținut ceva mai greu, după patru extrageri consecutive pentru marele câștig.

Secretul și potriveala

„Când potrivești două numere la extragerea Lotto, câștigi automat un Lucky Dip pentru jocul următor. Asta ni s-a întâmplat nouă. Am potrivit două numere și am câștigat un Lucky Dip gratuit… Asta ne-a dus la următoarea extragere și tot așa, până la extragerea câștigătoare”, a explicat Davies, fost frizer devenit curier.

Și chiar înainte de Crăciun, cei doi au câștigat încă 1 milion de lire sterline, uimind experții care estimează că șansele unei duble victorii sunt de unu la 24 de trilioane.

Milionari la muncă de Crăciun

Chiar dacă aveau un confort financiar deloc de neglijat, cei doi soți nu au renunțat la muncă. Davies a declarat că va continua să lucreze șapte zile pe săptămână ca și curier pe perioada Crăciunului, pentru ca toată lumea să-și primească cadourile. Soția lui a spus că va lucra inclusiv în ziua de Crăciun, ca să ofere sprijinul necesar persoanelor cu probleme de sănătate mintală.

Cei doi încă nu s-au gândit ce să facă cu banii de data aceasta. „Prima dată am dăruit oamenilor mașini, am donat un microbuz echipei locale de rugby și am făcut tot posibilul să ajutăm familia și prietenii. A fost uimitor să putem face asta”, a spus Davies.

„De data aceasta, cine știe? Ne vom lua timp și ne vom bucura de moment.”

Recomandarea autorului: Trucul inedit la care a apelat un cuplu din Marea Britanie pentru a CÂȘTIGA de două ori la loto într-o singură lună

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Dominic Fritz sare în apărarea colegei sale, Diana Buzoianu, explicând criza apei: „A gestionat așa cum a putut această situație”
13:56
Dominic Fritz sare în apărarea colegei sale, Diana Buzoianu, explicând criza apei: „A gestionat așa cum a putut această situație”
ULTIMA ORĂ Dominic Fritz susţine că i-a reproşat lui Sorin Grindeanu că a încălcat protocolul coaliţiei: „Trebuie să clarificăm dacă încă este în vigoare”
13:39
Dominic Fritz susţine că i-a reproşat lui Sorin Grindeanu că a încălcat protocolul coaliţiei: „Trebuie să clarificăm dacă încă este în vigoare”
VIDEO Zeci de percheziții într-o investigație complexă care vizează dobândirea cetăţeniei române cu acte false. Avocaţi, traducători şi notari, parte din rețea. Cine erau principalii destinatari ai documentelor
13:26
Zeci de percheziții într-o investigație complexă care vizează dobândirea cetăţeniei române cu acte false. Avocaţi, traducători şi notari, parte din rețea. Cine erau principalii destinatari ai documentelor
ULTIMA ORĂ Rodica Stănoiu este înmormântată la cimitirul Izvorul Nou, la trei zile de la deshumare. Nepoata i-a ridicat trupul de la INML
13:24
Rodica Stănoiu este înmormântată la cimitirul Izvorul Nou, la trei zile de la deshumare. Nepoata i-a ridicat trupul de la INML
ULTIMA ORĂ Liderul USR, Dominic Fritz a devenit român cu acte în regulă: „Ce imens privilegiu să-mi fi putut alege iubirea pentru această țară”
13:21
Liderul USR, Dominic Fritz a devenit român cu acte în regulă: „Ce imens privilegiu să-mi fi putut alege iubirea pentru această țară”
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Digi24
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
Cancan.ro
Cu câți bani l-a convins Antena 1 pe Gabi Tamaș să participe la Survivor 2026. Câștigătorul Asia Express și-a dat demisia de la job, pentru a pleca în Dominicană
Prosport.ro
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
Adevarul
De ce nu a fost invitată România la întâlnirea „greilor” NATO, de la Berlin. „Ne-am făcut-o singuri”
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Avertismentul lui Donald Tusk și reacția lui Viktor Orban
Cancan.ro
Scenă incredibilă la INML! Iubitul Rodicăi Stănoiu, refuzat categoric de medicii legiști
Ce se întâmplă doctore
Vremea se schimbă radical înainte de sărbători! Care sunt zonele în care va ninge abundent de Crăciun
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Replică incredibilă a unui șofer care nu a schimbat niciodată uleiul mașinii în 140.000 de KM
Descopera.ro
O structură bizară emite căldură sub suprafața Lunii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Opt dintre cei mai faimoși vegetarieni din istorie: de la Pitagora la Tolstoi
AI AFLAT! Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
13:47
Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
ULTIMA ORĂ Fermierii protestează la Bruxelles față de tratatul comercial cu America de Sud, în marja summitului Consiliului European
13:30
Fermierii protestează la Bruxelles față de tratatul comercial cu America de Sud, în marja summitului Consiliului European
ANCHETĂ Rezultatele finale ale necropsiei în cazul Rodicăi Stănoiu. Boala gravă de care suferea fosta ministră a Justiției
13:18
Rezultatele finale ale necropsiei în cazul Rodicăi Stănoiu. Boala gravă de care suferea fosta ministră a Justiției
ULTIMA ORĂ Victor Ponta sesizează oficial incompatibilitatea lui Radu Miruţă, propus ministru al Apărării de către USR: „Înștiințare oficială. Atașez adresa oficială a ANI”
13:13
Victor Ponta sesizează oficial incompatibilitatea lui Radu Miruţă, propus ministru al Apărării de către USR: „Înștiințare oficială. Atașez adresa oficială a ANI”
APĂRARE Trump vinde Taiwanului arme în valoare de 11 miliarde de dolari. Ce include noul pachet record anunțat de Casa Albă. Reacția Beijingului
13:06
Trump vinde Taiwanului arme în valoare de 11 miliarde de dolari. Ce include noul pachet record anunțat de Casa Albă. Reacția Beijingului
VIDEO Emil Boc și-a arătat mușchii pe scenă. A făcut 30 de flotări alături de sportivi de performanță
12:56
Emil Boc și-a arătat mușchii pe scenă. A făcut 30 de flotări alături de sportivi de performanță

Cele mai noi