Dominic Fritz susţine că i-a reproşat lui Sorin Grindeanu că a încălcat protocolul coaliţiei: „Trebuie să clarificăm dacă încă este în vigoare”

Luiza Dobrescu
18 dec. 2025, 13:39, Actualitate

Liderul USR , Dominic Fritz, consideră c ă liderii partidelor din coaliţie trebuie să explice dacă miniştrii se mai bucură de credibilitate. Acesta a criticat, joi, şi maniera în care PSD a încălcat protocolul și a cerut explicații privind miniștrii vizați de moțiuni. 

Întrebat ce a discutat cu Sorin Grindeanu după ce moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, a trecut cu sprijinul PSD, Fritz a afirmat:

„ I-am spus că a încălcat protocolul de coaliție și că trebuie să clarificăm dacă acest protocol încă este în vigoare sau dacă fiecare, după subiectivisme, poate să respecte sau să nu respecte anumite articole din acest protocol”.

Președintele USR a subliniat că formațiunea pe care o conduce va continua să respecte protocolul de coaliție, însă nu va cădea în capcana AUR, care a depus moţiuni şi împotriva miniştrilor de la Interne şi Justiţie.

 „Eu nu voi cădea în capcana AUR care au depus niște moțiuni care, de fapt, ignoră problemele structurale, sistematice, reale din sistemul de justiție și sunt doar un fel de paravan pentru a semna haos politic”.

Liderul USR a mai spus că liderii partidelor din coaliție trebuie să explice dacă miniștri se mai bucură de credibilitate.

„Fiecare lider de partid, în cazul domnului Predoiu, domnul Bolojan, în cazul domnului Marinescu, domnul Grindeanu, trebuie să explice și să justifice dacă acești miniștri încă au legitimitate și credibilitate și susținerea lor”.

Fritz a amintit de rolul ministrului Cătălin Predoiu în elaborarea legilor justiției.

„Domnul Predoiu, până la urmă, este unul dintre arhitecții legilor justiției din 2022 și este legitim că foarte mulți români, inclusiv USR, au multe întrebări despre consecințele acestor legi. Cei care s-au uitat la reportajul Recorder sunt de-a dreptul șocați la ce fel de cartelizare în justiție au dus aceste legi votate de PSD și PNL în 2022. De aceea și fostul și actualul Ministru de Justiție trebuie să ne explice și cum au contribuit la această stare foarte periculoasă”.

Coaliția, în impas. Schimbă votul PSD împotriva Dianei Buzoianu dinamica în Guvern? Miercuri, coaliția discută mișcarea social-democraților

În ziua adoptării moțiunii simple împotriva ministrului USR, Diana Buzoianu, specialistul politic al ambasadei SUA la București iese în decor și postează un mesaj de susținere, împotriva uzanțelor diplomatice: „Fata asta are zvâc! Are o atitudine…”fuck off”! Așa milenali mai da!” Funcționarul ambasadei SUA, mesaj de sprijin și pentru judecătoarea Moroșanu

