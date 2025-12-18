Prima pagină » Actualitate » Zeci de percheziții într-o investigație complexă care vizează dobândirea cetăţeniei române cu acte false. Avocaţi, traducători şi notari, parte din rețea. Cine erau principalii destinatari ai documentelor

Zeci de percheziții într-o investigație complexă care vizează dobândirea cetăţeniei române cu acte false. Avocaţi, traducători şi notari, parte din rețea. Cine erau principalii destinatari ai documentelor

Mara Răducanu
18 dec. 2025, 13:26, Actualitate

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație au efectuat joi 37 de percheziții domiciliare, în două cauze care vizează săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual, fals informatic, uz de fals, divulgarea de informații secrete de serviciu sau nepublice, și acces ilegal la un sistem informatic, în diferite forma de participație.

Ancheta vizează modul de redobândire sau de acordare a cetăţeniei române pe baza unor înscrisuri oficiale falsificate

Potrivit informațiilor procurorilor, doar în primele 11 luni ale acestui an au fost depuse peste 900 de cereri de acordare a cetăţeniei române, care au legătură cu activitatea grupului infracţional organizat investigat.

Procurorii au descins la zeci de adrese, inclusiv la oficiul de stare civilă din Sectorul șase al Capitalei, într-un dosar de falsificare de acte românești pentru cetățeni străini. Dosarul vizează și mai mulți avocați, dar și funcționari ai statului.

Printre clienții rețelei care falsificau actele de cetățenie s-ar număra și oligari ruși. Vorbim despre o anchetă coordonată la nivelul Parchetului General, o anchetă în cadrul căreia procurorii și polițiștii au ridicat mai multe documente atât de la starea civilă a sectorului șase, cât și de la Autoritatea Națională de Cetățenie.

Vorbim despre o rețea care ar fi fost pusă pe picioare încă din 2022 de mai mulți cetățeni ucraineni

Aceștia ar fi falsificat pentru cetățeni ruși, în special documente în Republica Moldova, care atestau în mod fals că aveau o descendență românească și aveau dreptul de a redobândi cetățenia românească la București.

Ulterior, pe baza documentelor falsificate peste Prut, depuneau la București, cu sprijinul unor avocați ori notari, arată informațiile din dosar, documente la Autoritatea de Cetățenie. Mergeau apoi la oficiile de stare civilă și cereau acte de identitate românești, pașapoarte românești, care le asigurau drept de liberă circulație la nivelul Uniunii Europene.

Redăm informații din comunicatul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație:

  • „Probele administrate în cauză relevă existența unui grup infracțional organizat constituit în anul 2022 de 7 cetăţeni ucraineni, majoritate rezidenţi în România, grup sprijinit de mai mulţi avocaţi din Baroul București, traducători şi/sau notari publici. Membrii grupului organizat aveau acces direct sau prin intermediari la baze de date privind evidenţa populaţiei din Republica Moldova sau Ucraina unde se presupune că se falsifică majoritatea actelor de stare civilă necesare dovedirii unei descendenţe din cetăţeni români. Au existat situații când, refuzându-se înregistrarea dosarelor din cauza lipsei unor documente de stare civilă, beneficiarii au revenit imediat cu documentul lipsă (aparent emis de o autoritate străină), însoțiți de aceeași avocați, în unele situații originalele actelor de stare civilă (ce trebuiau prezentate pentru comparare, la ghișeu) având urme de tuș proaspăt imprimat, ceea ce a generat suspiciunea existenţei unor centre de falsificare a înscrisurilor oficiale chiar şi pe raza mun. Bucureşti.

Ulterior obţinerii cetăţeniei române solicitanţii obţin acte de identitate româneşti, în special paşaportul ce atestă astfel fraudulos că sunt cetăţeni UE. Întrucât procedura de redobândire/acordare a cetăţeniei române în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991 este o procedură de durată – verificările durează de regulă mai mult de 2 ani şi se termină în caz pozitiv cu depunerea jurământului, în paralel a fost dezvoltată o reţea de falsificatori de certificate de cetăţenie (care aşa cum am arătat mai sus pot fi emise şi de reprezentanţele diplomatice ale statului român din statul unde solicitantul are domiciliul) care au fost folosite de mai multe persoane, majoritatea cetăţeni ruşi, cu ajutorul voit sau nu al unor funcţionari publici, pentru a obţine acte de stare civilă (certificate de naştere) şi, ulterior, acte de identitate (în special paşapoarte) româneşti.

Acest aspect, combinat cu managementul defectuos și lipsa pregătirii profesionale a funcționarilor publici, pe alocuri, dar și reaua-credință în exercitarea atribuțiilor, a dus la acapararea și posibil considerat colaps al sistemului de primire și soluționare a cererilor. Acest colaps a permis identificarea și exploatarea unor vulnerabilități de ordin uman, legislativ și organizațional, de către persoanele interesate să obțină aceste acte de stare civilă. Premisa obținerii acestora constă în obținerea ulterioară de beneficii materiale, cum ar fi rezidență fiscală, ajutoare sociale de stat (alocații și indemnizații), dar și juridice, obținând posibilitatea de liberă circulație în interiorul Uniunii Europene, dar și în țări la care România a aderat privind tratate bilaterale de cooperare și liberă circulație.

  • Au fost identificate până în prezent cel puțin 89 de certificate de cetăţenie false care au fost depuse la Primăria Sector 6 – Serviciul Stare Civilă. Ulterior “transcrierii” actului de naştere beneficiarii au obţinut acte de identitate (în special paşaportul românesc) la structurile de evidenţa populaţiei competente de pe raza teritorială a mun. Bucureşti, judeţele Ilfov sau Suceava unde şi-au stabilit, de cele mai multe ori fictiv, domiciliul legal.

Analiza înscrisurilor depuse relevă că de cele mai multe ori solicitantul nici nu figura intrat legal pe teritoriul national. Au fost aplicate ștampile suspectate a fi contrafăcute, denumite în continuare generic vize, care atestă în fals intrarea în țară prin următoarele PTF-uri, cu date diferite față de evidențele informatizate: București H.C., Albița, Stânca, Siret, Sculeni, Nădlac II și Ruse.

Ce au făcut șase funcționare din cadrul Primăriei Sectorului 6 – Serviciul Stare Civilă 

Totodată, prin comparațiile făcute de organele de urmărire penală între înscrisurile depuse, s-a constatat faptul că o parte din cereri au fost completate de cetățeni români, așa-ziși mandatari, solicitantul nefiind fizic prezent. Cu toate acestea, șase funcționare din cadrul Primăriei Sectorului 6 – Serviciul Stare Civilă au înscris în mod fals în documentul oficial faptul că au verificat identitatea solicitantului, rubricile aferente acestuia conținând datele de stare civilă și identificare ale persoanei străine.

  • Mai mult, în cazul a 3 funcționare din cadrul Serviciului Stare Civilă Sector 6 au fost emise acte de naștere fără a exista la dosarul de transcriere certificatul de cetățenie. Un număr de 8 funcționari au atestat în mod fals în documentul oficial faptul că au primit cererea și documentele solicitantului, rubricile aferente acestuia conținând datele de stare civilă și identificare ale persoanei străine, rezultând în mod nereal faptul că solicitantul ar fi fost prezent”, au explicat anchetatorii. 

Sursă foto: Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Dominic Fritz sare în apărarea colegei sale, Diana Buzoianu, explicând criza apei: „A gestionat așa cum a putut această situație”
13:56
Dominic Fritz sare în apărarea colegei sale, Diana Buzoianu, explicând criza apei: „A gestionat așa cum a putut această situație”
ULTIMA ORĂ Dominic Fritz susţine că i-a reproşat lui Sorin Grindeanu că a încălcat protocolul coaliţiei: „Trebuie să clarificăm dacă încă este în vigoare”
13:39
Dominic Fritz susţine că i-a reproşat lui Sorin Grindeanu că a încălcat protocolul coaliţiei: „Trebuie să clarificăm dacă încă este în vigoare”
ULTIMA ORĂ Rodica Stănoiu este înmormântată la cimitirul Izvorul Nou, la trei zile de la deshumare. Nepoata i-a ridicat trupul de la INML
13:24
Rodica Stănoiu este înmormântată la cimitirul Izvorul Nou, la trei zile de la deshumare. Nepoata i-a ridicat trupul de la INML
ULTIMA ORĂ Liderul USR, Dominic Fritz a devenit român cu acte în regulă: „Ce imens privilegiu să-mi fi putut alege iubirea pentru această țară”
13:21
Liderul USR, Dominic Fritz a devenit român cu acte în regulă: „Ce imens privilegiu să-mi fi putut alege iubirea pentru această țară”
ANCHETĂ Rezultatele finale ale necropsiei în cazul Rodicăi Stănoiu. Boala gravă de care suferea fosta ministră a Justiției
13:18
Rezultatele finale ale necropsiei în cazul Rodicăi Stănoiu. Boala gravă de care suferea fosta ministră a Justiției
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Digi24
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
Cancan.ro
Cu câți bani l-a convins Antena 1 pe Gabi Tamaș să participe la Survivor 2026. Câștigătorul Asia Express și-a dat demisia de la job, pentru a pleca în Dominicană
Prosport.ro
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
Adevarul
De ce nu a fost invitată România la întâlnirea „greilor” NATO, de la Berlin. „Ne-am făcut-o singuri”
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Avertismentul lui Donald Tusk și reacția lui Viktor Orban
Cancan.ro
Scenă incredibilă la INML! Iubitul Rodicăi Stănoiu, refuzat categoric de medicii legiști
Ce se întâmplă doctore
Vremea se schimbă radical înainte de sărbători! Care sunt zonele în care va ninge abundent de Crăciun
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Replică incredibilă a unui șofer care nu a schimbat niciodată uleiul mașinii în 140.000 de KM
Descopera.ro
O structură bizară emite căldură sub suprafața Lunii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Opt dintre cei mai faimoși vegetarieni din istorie: de la Pitagora la Tolstoi
AI AFLAT! Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
13:47
Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
ULTIMA ORĂ Fermierii protestează la Bruxelles față de tratatul comercial cu America de Sud, în marja summitului Consiliului European
13:30
Fermierii protestează la Bruxelles față de tratatul comercial cu America de Sud, în marja summitului Consiliului European
ULTIMA ORĂ Victor Ponta sesizează oficial incompatibilitatea lui Radu Miruţă, propus ministru al Apărării de către USR: „Înștiințare oficială. Atașez adresa oficială a ANI”
13:13
Victor Ponta sesizează oficial incompatibilitatea lui Radu Miruţă, propus ministru al Apărării de către USR: „Înștiințare oficială. Atașez adresa oficială a ANI”
APĂRARE Trump vinde Taiwanului arme în valoare de 11 miliarde de dolari. Ce include noul pachet record anunțat de Casa Albă. Reacția Beijingului
13:06
Trump vinde Taiwanului arme în valoare de 11 miliarde de dolari. Ce include noul pachet record anunțat de Casa Albă. Reacția Beijingului
VIDEO Emil Boc și-a arătat mușchii pe scenă. A făcut 30 de flotări alături de sportivi de performanță
12:56
Emil Boc și-a arătat mușchii pe scenă. A făcut 30 de flotări alături de sportivi de performanță

Cele mai noi