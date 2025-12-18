Liderul USR, Dominic Fritz a devenit român cu acte în regulă: „Ce imens privilegiu să-mi fi putut alege iubirea pentru această țară”

Liderul USR și primarul Timișoarei, Dominic Fritz a depus astăzi jurământul de credință față de România și a devenit oficial cetățean român cu acte în regulă. În luna noiembrie, Fritz a trecut interviul pentru obținerea cetățeniei române și a primit aviz pozitiv.

„Ce imens privilegiu să-mi fi putut alege iubirea pentru această țară. Mi-am depus jurământul de credință față de România, al cărei cetățean sunt de azi. Mulțumesc, România, pentru brațele tale deschise, pentru potențialul tău de inspirație, pentru energia ta debordantă. Mulțumesc, Timișoara, ca îmi ești acasă,” a postat șeful USR pe Facebook.