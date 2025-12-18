Cine este propunerea USR pentru Ministerul Economiei, senatorul Irineu Dărău

USR a decis să îl propună pe senatorul Irineu Darău pentru funcția de ministru al Economiei. Mutarea vine în contextul în care actualul ministru, Radu Miruță, urmează să preia portofoliul Apărării, rămas liber după demisia lui Ionuț Moșteanu.

Irineu Darău este senator USR de Brașov din anul 2020 și se află la al doilea mandat în Parlament. De profesie informatician, acesta are experiență în mediul privat, inclusiv în afara țării și deține o firmă de consultanță în software și management înregistrată în Franța.

Parcurs profesional și studii

Potrivit CV-ului său, Irineu Dărău are 39 de ani și este absolvent al Grupului Școlar de Chimie Industrială din Victoria, județul Brașov, la profilul Matematică-Informatică. A urmat Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București, unde a obținut diploma de licență în informatică, iar ulterior a finalizat un master în „baze de date și tehnologii web”.

Între anii 2006-2010 a lucrat ca programator în mai multe domenii din domeniul IT. Din 2011 a plecat în Franțam unde a activat până în 2015. Un an mai târziu, și-a înființat propria firmă de consultanță în software și management, cu sediul în Nisa.

Activitate politică

Dărău a intrat în Parlament în 2020 după ce a fost ales senator pe listele USR. În prezent, este președintele Comisiei pentru învățământ, știință și inovare din Senat și membru în Comisia economică, industrii, servicii, turism și antreprenoriat, precum și în Comisia pentru muncă, familie și protecție socială.

De asemenea, timp de doi ani a condus filiala USR Brașov. În 2021, a candidat la șefia partidului, competiție în care s-a confruntat cu Dacian Cioloș și Dan Barna. A obținut 8,8% din voturi și s-a clasat pe locul al treilea. Un an mai târziu, declara că ia în calcul o nouă candidatură și a criticat modul de conducere al partidului, pe care îl descria „autoritar și neincluziv”.

