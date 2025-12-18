Rezultatele finale ale necropsiei în cazul Rodicăi Stănoiu. Boala gravă de care suferea fosta ministră a Justiției

Apar informații noi în cazul morții Rodicăi Stănoiu. După deshumarea trupului fostei ministre a Justiției și efectuarea necropsiei, anchetatorii au stabilit cauza decesului: moartea fostei demnitare a fost cauzată direct de un stop cardio-respirator, potrivit CANCAN.RO.

După ce, duminică, procurorii au deschis un dosar de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu, luni dimineață a fost dispusă deshumarea trupului acesteia pentru efectuarea necropsiei. Măsura a fost luată în urma sesizărilor făcute de mai mulți apropiați, care au reclamat faptul că fosta demnitară a fost înhumată fără a fi supusă unei autopsii.

Care a fost cauza morții Rodicăi Stănoiu

Surse judiciare au indicat că moartea Rodicăi Stănoiu a fost cauzată direct de un stop cardio-respirator, infarctul miocardic fiind identificat drept un factor antecedent. De asemenea, anchetatorii au stabilit că diabetul zaharat și o afecțiune vasculară severă, ateromatoza, au contribuit la deces.

Ateromatoza este o boală caracterizată prin depunerea de plăci de grăsime, colesterol și calciu pe pereții arterelor, afecțiune care crește semnificativ riscul unui infarct fatal.

Controversele legate de moartea fostei ministre au apărut după ce mai mulți prieteni ai acesteia au susținut că Rodica Stănoiu ar fi ajuns la spital cu mai multe lovituri pe corp, fără a se cunoaște sursa acestora.

În prezent, trupul neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu se află la Institutul Național de Medicină Legală și urmează să fie preluat de familie, pentru a fi înhumat din nou.

