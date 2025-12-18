Care a fost cel mai căutat job în România în 2025. Salariul mediu net variază între 4.700 și peste 12.000 de lei

În 2025, românii au căutat peste 24 de milioane de joburi, iar cel mai tentant, se pare, a fost jobul de șofer. Salariul mediu net variază între 4.700 și peste 12.000 de lei.

Peste 24 milioane de căutări de joburi au fost făcute, în 2025, pe platforma eJobs.ro, după cuvinte cheie, în funcție de interesele concrete de angajare ale candidaților.

Astfel, la nivel de căutări, românii au făcut 1,35 milioane de interogări pentru această poziție. Candidații au căutat mai ales posturi de șofer categoria B, șofer de distribuție sau șofer de TIR.

Deși poziția este lider, ea înregistrează o scădere de 14,9% față de 2024. Cu toate acestea, șoferul rămâne în top trei cele mai căutate joburi din platformă, în fiecare an.

Apoi, cuvântul cheie „contabil” a fost al doilea cel mai căutat. Candidații au făcut 681.000 de interogări, cu o creștere față de 2024 cu de 51,8%.

Căutările pentru asistent medical au ajuns la 626.000, cu o creștere de 19% comparativ cu anul trecut, iar aproape 534.000 de căutări au vizat joburile din call-centere. Candidații au fost interesați aproape în totalitate de pozițiile de operator call-center.

De asemenea, oamenii au au mai fost interesați anul acesta de joburi remote. Cuvintele cheie „remote” sau „acasă” au fost folosite de 244.000 de ori, cu o creșterea de 48% comparativ cu 2024.

Salariul mediu net al șoferilor variază între 4.700 și peste 12.000 de lei. Șoferii de TIR pe curse internaționale câștigă cei mai mulți bani. Totodată, salariul mediu net al unui asistent medical este de aproximativ 4.800 de lei, iar un operator call-center câștigă, în medie, suma de 3.900 de lei.

