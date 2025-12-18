Prima pagină » Actualitate » Care a fost cel mai căutat job în România în 2025. Salariul mediu net variază între 4.700 și peste 12.000 de lei

Care a fost cel mai căutat job în România în 2025. Salariul mediu net variază între 4.700 și peste 12.000 de lei

18 dec. 2025, 13:29, Actualitate
Care a fost cel mai căutat job în România în 2025. Salariul mediu net variază între 4.700 și peste 12.000 de lei
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

În 2025, românii au căutat peste 24 de milioane de joburi, iar cel mai tentant, se pare, a fost jobul de șofer. Salariul mediu net variază între 4.700 și peste 12.000 de lei.

Peste 24 milioane de căutări de joburi au fost făcute, în 2025, pe platforma eJobs.ro, după cuvinte cheie, în funcție de interesele concrete de angajare ale candidaților.

Astfel, la nivel de căutări, românii au făcut 1,35 milioane de interogări pentru această poziție. Candidații au căutat mai ales posturi de șofer categoria B, șofer de distribuție sau șofer de TIR.

Deși poziția este lider, ea înregistrează o scădere de 14,9% față de 2024. Cu toate acestea, șoferul rămâne în top trei cele mai căutate joburi din platformă, în fiecare an.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Apoi, cuvântul cheie contabil” a fost al doilea cel mai căutat. Candidații au făcut 681.000 de interogări, cu o creștere față de 2024 cu de 51,8%.

Căutările pentru asistent medical au ajuns la 626.000, cu o creștere de 19% comparativ cu anul trecut, iar aproape 534.000 de căutări au vizat joburile din call-centere. Candidații au fost interesați aproape în totalitate de pozițiile de operator call-center.

De asemenea, oamenii au au mai fost interesați anul acesta de joburi remote. Cuvintele cheie „remote” sauacasă” au fost folosite de 244.000 de ori, cu o creșterea de 48% comparativ cu 2024.

Salariul mediu net al șoferilor variază între 4.700 și peste 12.000 de lei. Șoferii de TIR pe curse internaționale câștigă cei mai mulți bani. Totodată, salariul mediu net al unui asistent medical este de aproximativ 4.800 de lei, iar un operator call-center știgă, în medie, suma de 3.900 de lei.

Autorul recomandă:

Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul tău + câți bani ai primi în străinătate pentru aceeași meserie

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Dominic Fritz susţine că i-a reproşat lui Sorin Grindeanu că a încălcat protocolul coaliţiei: „Trebuie să clarificăm dacă încă este în vigoare”
13:39
Dominic Fritz susţine că i-a reproşat lui Sorin Grindeanu că a încălcat protocolul coaliţiei: „Trebuie să clarificăm dacă încă este în vigoare”
VIDEO Zeci de percheziții într-o investigație complexă care vizează dobândirea cetăţeniei române cu acte false. Avocaţi, traducători şi notari, parte din rețea. Cine erau principalii destinatari ai documentelor
13:26
Zeci de percheziții într-o investigație complexă care vizează dobândirea cetăţeniei române cu acte false. Avocaţi, traducători şi notari, parte din rețea. Cine erau principalii destinatari ai documentelor
ULTIMA ORĂ Rodica Stănoiu este înmormântată la cimitirul Izvorul Nou, la trei zile de la deshumare. Nepoata i-a ridicat trupul de la INML
13:24
Rodica Stănoiu este înmormântată la cimitirul Izvorul Nou, la trei zile de la deshumare. Nepoata i-a ridicat trupul de la INML
ULTIMA ORĂ Liderul USR, Dominic Fritz a devenit român cu acte în regulă: „Ce imens privilegiu să-mi fi putut alege iubirea pentru această țară”
13:21
Liderul USR, Dominic Fritz a devenit român cu acte în regulă: „Ce imens privilegiu să-mi fi putut alege iubirea pentru această țară”
ANCHETĂ Rezultatele finale ale necropsiei în cazul Rodicăi Stănoiu. Boala gravă de care suferea fosta ministră a Justiției
13:18
Rezultatele finale ale necropsiei în cazul Rodicăi Stănoiu. Boala gravă de care suferea fosta ministră a Justiției
ULTIMA ORĂ Victor Ponta sesizează oficial incompatibilitatea lui Radu Miruţă, propus ministru al Apărării de către USR: „Înștiințare oficială. Atașez adresa oficială a ANI”
13:13
Victor Ponta sesizează oficial incompatibilitatea lui Radu Miruţă, propus ministru al Apărării de către USR: „Înștiințare oficială. Atașez adresa oficială a ANI”
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Digi24
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
Cancan.ro
Cu câți bani l-a convins Antena 1 pe Gabi Tamaș să participe la Survivor 2026. Câștigătorul Asia Express și-a dat demisia de la job, pentru a pleca în Dominicană
Prosport.ro
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
Adevarul
De ce nu a fost invitată România la întâlnirea „greilor” NATO, de la Berlin. „Ne-am făcut-o singuri”
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Avertismentul lui Donald Tusk și reacția lui Viktor Orban
Cancan.ro
Scenă incredibilă la INML! Iubitul Rodicăi Stănoiu, refuzat categoric de medicii legiști
Ce se întâmplă doctore
Vremea se schimbă radical înainte de sărbători! Care sunt zonele în care va ninge abundent de Crăciun
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Replică incredibilă a unui șofer care nu a schimbat niciodată uleiul mașinii în 140.000 de KM
Descopera.ro
O structură bizară emite căldură sub suprafața Lunii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Accidentările sportive suferite de femei în timpul menstruației ar putea fi mai grave, spune un studiu
AI AFLAT! Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
13:47
Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
ULTIMA ORĂ Fermierii protestează la Bruxelles față de tratatul comercial cu America de Sud, în marja summitului Consiliului European
13:30
Fermierii protestează la Bruxelles față de tratatul comercial cu America de Sud, în marja summitului Consiliului European
APĂRARE Trump vinde Taiwanului arme în valoare de 11 miliarde de dolari. Ce include noul pachet record anunțat de Casa Albă. Reacția Beijingului
13:06
Trump vinde Taiwanului arme în valoare de 11 miliarde de dolari. Ce include noul pachet record anunțat de Casa Albă. Reacția Beijingului
VIDEO Emil Boc și-a arătat mușchii pe scenă. A făcut 30 de flotări alături de sportivi de performanță
12:56
Emil Boc și-a arătat mușchii pe scenă. A făcut 30 de flotări alături de sportivi de performanță
ULTIMA ORĂ Şeful Consiliului Judeţean Constanţa a demisionat din funcţie. Florin Mitroi: „La baza deciziei mele stă o dezamăgire profundă”. Care ar fi legătura cu arestarea lui Răzvan Cuc
12:38
Şeful Consiliului Judeţean Constanţa a demisionat din funcţie. Florin Mitroi: „La baza deciziei mele stă o dezamăgire profundă”. Care ar fi legătura cu arestarea lui Răzvan Cuc

Cele mai noi