Dominic Fritz sare în apărarea colegei sale, Diana Buzoianu, explicând criza apei: „A gestionat așa cum a putut această situație”

Liderul USR, Dominic Fritz, se poziţionează în spatele Dianei Buzoianu, atunci când este întrebat despre maniera în care ministrul a gestionat criza apei din Prahova.

Acesta a fost întrebat joi despre necesitatea unei demisii, în cazul manierei în care colega sa s-a ocupat de criza apei din Prahova. Răspunsul acestuia a redirecţionat atenţia către conducerea Apelor Române.

„Directorul Apelor Române și-a dat demisia deja, și acum nu cred că Diana Buzuianu trebuie să fugă de responsabilitatea de a gestiona această criză. Și-a asumat gestionarea acestei crize într-un mod clar și curajos și asta va face și în continuare”.

În ceea ce priveşte maniera în care a făcut faţă situaţiei, preşedintele USR spune că instituţiile aflate în subordine l-au minţit pe ministru şi „tocmai de aceea a trimis și Corpul de Control”.

„Eu cred că în tot contextul în care a fost aruncat ca un ministru relativ nou, după câteva luni, cu faptul că a fost mințită de către subordonate, cu faptul că acolo la nivel local mai mulți politruci care într-un mod extrem de vădit nu și-au făcut treaba, cred că a gestionat așa cum a putut această situație”.

Dominic Fritz a mai spus că liderii PSD nu l-au anunţat că vor vota moţiunea iniţiată de AUR împotriva Dianei Buzoianu.

