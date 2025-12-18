Iubitul Rodicăi Stănoiu neagă că ar fi avut o relație amoroasă cu aceasta: „A fost ca o mamă pentru mine. Nu am fost iubiți”

Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu neagă că ar fi avut o relație amoroasă cu această. Acesta a ajuns la ceremonia de reînhumare a fostului ministru al Justiției, unde a declarat că aceasta a fost „ca o mamă” pentru el.

„Relația mea cu Rodica Stănoiu a fost una familială, între mama mea și fratele meu Nu există iubiți sau îndrăgosteli, a fost ca o mamă pentru mine si ca o bunică pentru Paul (n.r. – fratele bărbatului). A fost resuscitată timp de 45 de minute de minute. Avem și camere de supraveghere acasă”, a declarat acesta pentru Antena 3 CNN.

În ceea ce privește relația cu nepoata Rodicăi Stănoiu, acesta a precizat că se cunosc, iar reacția ostilă a nepoatei a fost „nejustificată”