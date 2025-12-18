Prima pagină » Actualitate » Iubitul Rodicăi Stănoiu neagă că ar fi avut o relație amoroasă cu aceasta: „A fost ca o mamă pentru mine. Nu am fost iubiți”

Iubitul Rodicăi Stănoiu neagă că ar fi avut o relație amoroasă cu aceasta: „A fost ca o mamă pentru mine. Nu am fost iubiți”

Ruxandra Radulescu
18 dec. 2025, 14:10, Actualitate
Iubitul Rodicăi Stănoiu neagă că ar fi avut o relație amoroasă cu aceasta:

Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu neagă că ar fi avut o relație amoroasă cu această. Acesta a ajuns la ceremonia de reînhumare a fostului ministru al Justiției, unde a declarat că aceasta a fost „ca o mamă” pentru el.

„Relația mea cu Rodica Stănoiu a fost una familială, între mama mea și fratele meu Nu există iubiți sau îndrăgosteli, a fost ca o mamă pentru mine si ca o bunică pentru Paul (n.r. – fratele bărbatului). A fost resuscitată timp de 45 de minute de minute. Avem și camere de supraveghere acasă”, a declarat acesta pentru Antena 3 CNN.

În ceea ce privește relația cu nepoata Rodicăi Stănoiu, acesta a precizat că se cunosc, iar reacția ostilă a nepoatei a fost „nejustificată”

„Reacția lor a fost nejustificată”, a declarat acesta pentru sursa citată.

Recomandarea video

Citește și

INFRASTRUCTURĂ Undă verde pentru noul terminal al Aeroportului Craiova. Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor: „Îmbunătățim conectivitatea regională”
15:16
Undă verde pentru noul terminal al Aeroportului Craiova. Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor: „Îmbunătățim conectivitatea regională”
ACTUALITATE Ce calificare înaltă trebuie să aibă un ADEVĂRAT administrator de bloc
15:14
Ce calificare înaltă trebuie să aibă un ADEVĂRAT administrator de bloc
ULTIMA ORĂ Primele declarații ale nepoatei Rodicăi Stănoiu cu privire la acuzațiile aduse iubitului fostei ministre
15:12
Primele declarații ale nepoatei Rodicăi Stănoiu cu privire la acuzațiile aduse iubitului fostei ministre
EXCLUSIV Probleme în tabăra #Rezist din Justiție. 3 “eroi” din vitrina Recorder s-au încăierat. „Eroina” Raluca Moroșanu s-a plâns că „eroina” Panioglu a făcut-o „analfabetă”. Între ele, un judecător bătut: “asta înseamnă că trebuie să-mi dai cu dosarul in cap?!” Gândul publică documentele
15:08
Probleme în tabăra #Rezist din Justiție. 3 “eroi” din vitrina Recorder s-au încăierat. „Eroina” Raluca Moroșanu s-a plâns că „eroina” Panioglu a făcut-o „analfabetă”. Între ele, un judecător bătut: “asta înseamnă că trebuie să-mi dai cu dosarul in cap?!” Gândul publică documentele
ULTIMA ORĂ BNS acuză Guvernul Bolojan că „încalcă legea și mecanismul de stabilire agreat”: „Decizia ticăloasă a coaliției de guvernare”
15:02
BNS acuză Guvernul Bolojan că „încalcă legea și mecanismul de stabilire agreat”: „Decizia ticăloasă a coaliției de guvernare”
ACTUALITATE Poveste incredibilă din sudul Italiei. O reclamă la un restaurant a dus la destrămarea unui cuplu
14:45
Poveste incredibilă din sudul Italiei. O reclamă la un restaurant a dus la destrămarea unui cuplu
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Digi24
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
Cancan.ro
Cu câți bani l-a convins Antena 1 pe Gabi Tamaș să participe la Survivor 2026. Câștigătorul Asia Express și-a dat demisia de la job, pentru a pleca în Dominicană
Prosport.ro
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
Adevarul
De ce nu a fost invitată România la întâlnirea „greilor” NATO, de la Berlin. „Ne-am făcut-o singuri”
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Avertismentul lui Donald Tusk și reacția lui Viktor Orban
Cancan.ro
Scenă incredibilă la INML! Iubitul Rodicăi Stănoiu, refuzat categoric de medicii legiști
Ce se întâmplă doctore
Vremea se schimbă radical înainte de sărbători! Care sunt zonele în care va ninge abundent de Crăciun
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Ce înseamnă chiptuning făcut corect? Dragoș Stăcescu explică fenomenul la „Podcast cu Prioritate” #88 by ProMotor

Cele mai noi