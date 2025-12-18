Prima pagină » Actualitate » Victor Ponta sesizează oficial incompatibilitatea lui Radu Miruţă, propus ministru al Apărării de către USR: „Înștiințare oficială. Atașez adresa oficială a ANI”

Victor Ponta sesizează oficial incompatibilitatea lui Radu Miruţă, propus ministru al Apărării de către USR: „Înștiințare oficială. Atașez adresa oficială a ANI”

Luiza Dobrescu
18 dec. 2025, 13:13, Actualitate
Victor Ponta sesizează oficial incompatibilitatea lui Radu Miruţă, propus ministru al Apărării de către USR:
Nici nu au anunţat bine cei de la USR că vor să-l propună în funcţia de ministru al Apărării pe Radu Miruţă, post pe care acum îl ocupă interimar, că deputatul Victor Ponta face deja o sesizare publică de incompatibilitate a acestuia. Aceasta este destinată preşedintelui Nicuşor Dan şi premieruşui Ilie Bolojan şi este însoţită de o adresă a Agenţiei Naţionale de Integritate. 

Preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan sunt înştiinţaţi oficial de către deputatul Victor Ponta, printr-o postare pe facebook, că ministrul propus de USR să conducă Ministerul Apărării, după demisia colegului său Ionuţ Moşteanu, că radu Miruţă este incompatibil cu această funcţie. Lucru demonstrat cu un document oficial emis de ANI.

„Înștiințare oficială către Președintele României și Prim-ministrul Guvernului României privind starea de incompatibilitate legală a unei persoane propuse pentru funcția de ministru într-un domeniu strategic şi Vicepremier – respectiv Domnul Radu Dinel Miruţă !

Prin prezenta, vă aduc la cunoștință existența unei stări de incompatibilitate legală în cazul unei persoane propuse pentru funcția de ministru. Această incompatibilitate este de natură să vulnerabilizeze grav Ministerul Apărării Nationale şi activitatea guvernamentală!

În acest sens, atașez adresa oficială a Agenției Naționale de Integritate (ANI), care precizează în mod explicit că:

‹Exercitarea calității de deputat și a celei de persoană fizică autorizată (PFA) generează o situație de incompatibilitate din perspectiva dispozițiilor art. 82 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 161/2003 și ale art. 16 alin. (1) lit. a)–e) din Legea nr. 96/2006, cu modificările și completările ulterioare.›

De asemenea, atașez adresa oficială emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului, din care rezultă că domnul Radu Miruță a fost înregistrat ca persoană fizică autorizată în perioada în care exercita mandatul de deputat.

Ataşez şi Decizia Ministerului Justitiei din data de 11.04.2023 care prevede ‹Domnul Miruță Radu-Dinel, expert tehnic judiciar în specializările Calculatoare, Electronică, Informatică› și ‹Rețele şi software de telecomunicații›, se suspendă, la cerere, din calitatea de expert tehnic judiciar, pentru INCOMPATIBILITATE› . Precizez că Dl Radu Miruţă a fost validat ca deputat în data de 21.12.2020 si a fost suspendat pentru incompatibilitate de către MJ cu o întârziere de peste 3 ani !

Fac un apel către toţi jurnaliştii independenţi care nu fac parte din REŢEAUA de Propagandă să studieze documentele şi să facă propria investigaţie pentru a certifica realitatea juridică şi politică !

Consider esențial ca ANI și Justiția să fie lăsate să funcționeze în mod independent și în acest caz, la fel ca în orice altă situație similară. Presiunile exercitate de către USR asupra ANI și a sistemului judiciar nu trebuie să se dovedească eficiente, indiferent de persoana vizată.

Statul de drept și domnia legii trebuie să fie garantate de Președintele României și de Prim-ministrul Guvernului României, fără excepții și fără discriminări, indiferent de partidul politic din care provine persoana aflată în discuție. În măsura în care veţi decide să ignoraţi această situaţie legală domnia legii în România va fi grav afectată; iar aplicarea diferenţiată a legii , în funcţie de persoană , vor fi oficial instituţionalizate!

