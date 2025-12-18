Prima pagină » Actualitate » Dosarul morții unei tinere stewardese a fost pierdut, după patru ani. Explicația reprezentanților parchetului superior

18 dec. 2025, 14:00, Actualitate
Dosarul penal deschis după moartea unei stewardese de 36 de ani, decedată într-un spital din București, a fost pierdut de autorități. O anchetă Snoop a arătat că procurorii au recunoscut oficial dispariția și i-au cerut mamei victimei copii după acte pentru a putea reconstitui ancheta.

Elena Emacu, mama tinerei, a aflat la începutul lunii decembrie 2025 că dosarul penal deschis după moartea fiicei sale, Ecaterina Emacu, nu mai poate fi găsit. Dosarul viza moartea Ecaterinei, survenită în aprilie 2021, la Spitalul Bagdasar-Arseni, și era instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

Dispariția a fost consemnată oficial în două ordonanțe ale Parchetului, emise în 20 noiembrie și 4 decembrie 2025, documente citate de Snoop. Conform documentelor prezentate de Snoop, ancheta nu este încadrată juridic ca omor intenționat. Inițial, dosarul a fost deschis pentru omor, pentru a permite verificări ample, însă apoi încadrarea a fost schimbată în ucidere din culpă, adică o moarte produsă fără intenție, posibil în urma unor erori sau neglijențe.

Contextul în care a murit Ecaterina Emacu

În 13 martie 2021, stewardesa Ecaterina Emacu (36 de ani) s-a trezit cu gura strâmbă, o pareză pe față, și a fost dusă la Spitalul Militar, după care a fost dusă la Floreasca. Avea un hematom subdural în emisfera stângă a creierului. Fata a ajuns la profesorul doctor Mircea Gorgan, neurochirurg de la Spitalul Bagdasar-Arseni, care a spus familiei e vorba de „un bob de piper” care „nu-i va pune viața în pericol”.

Nu a fost operată, deși starea i s-a degradat. A făcut și COVID, iar după 3 săptămâni a murit.

Fiica mea nu avea cancer, nu a căzut cu avionul. A fost internată imediat, la debut, într-un spital specializat de neurochirurgie, având drept medic curant un medic supradocumentat, un profesor. Un caz medical rar cu risc sever a fost tratat în afara oricăror reguli medicale și legi ale statului”, a spus Elena Emacu, pentru Snoop.

La începutul aceste luni, femeia a aflat autoritățile au pierdut dosarul, fapt recunoscut de de procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, în două ordonanțe, una din 20 noiembrie 2025, alta din 4 decembrie 2025.

Mai mult, i s-a cerut ca, în cazul în care aveți copii din dosarul de urmărire penală cu nr. de mai sus, ni le puneți la dispoziție pentru a ajuta la reconstituirea cu celeritate a acestuia”.

„Un dosar pentru care familia face zece solicitări de urgentare într-un an nu ar fi trebuit să se afle în lucru la un procuror? Cum de l-au căutat abia în 18 noiembrie, dacă eu le-am scris aproape lunar?”, a mai susținut Elena Emacu, pentru Snoop.

Dosarul, găsitmiraculos”, în urmă cu puțin timp

După publicarea articolului de către Snoop, avocata Elenei Emacu a fost sunată de reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul București, care i-au spus dosarul a fost găsit. Explicația pentru disparițiainițială a dosarului penal a fost aceea că era lipit” de alte dosare. Elena Emacu a mai aflat și dosarul ei a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4.

sursa foto reprezentativă: captura Youtube/Snoop – Elena Emacu

