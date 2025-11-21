Un CUTREMUR s-a produs, vineri dimineață, în județul Buzău. Ce magnitudine a avut seismul

Un cutremur s-a produs vineri, la ora 10:35:52 (ora locală a României), în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).

Seismul a avut magnitudinea 3,5 și s-a produs la adâncimea de 126,7 kilometri.

Cutremurul a avut loc în apropierea oraşelor Buzău (49 km), Focșani (52 km), Sfântu Gheorghe (69 km), Brașov (74 km) și Ploiești (78 km).

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de magnitudine 4,4, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai, în judeţul Vrancea, amintește Antena 3.

Luna trecută, în țara noastră s-au produs 31 de cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 4,2 grade pe Richter. Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, pe 16 septembrie.