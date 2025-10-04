Prima pagină » Actualitate » Un drog nou face ravagii în cartierele din București. “Yaba” sau drogul săracului este un stupefiant sintetic, ieftin și extrem de toxic. Cum a ajuns din mahalalele din Asia la București și care sunt riscurile

Un drog nou face ravagii în cartierele din București. “Yaba” sau drogul săracului este un stupefiant sintetic, ieftin și extrem de toxic. Cum a ajuns din mahalalele din Asia la București și care sunt riscurile

Ruxandra Radulescu
04 oct. 2025, 06:00, Actualitate
Un drog nou face ravagii în cartierele din București. “Yaba” sau drogul săracului este un stupefiant sintetic, ieftin și extrem de toxic. Cum a ajuns din mahalalele din Asia la București și care sunt riscurile

Un drog nou, provenit din Asia de Est, a ajuns pe străzile din București. Substanța ilegală se numește yaba și este o combinație între metamfetamină și cafeină, vândută sub forma unor pastile mici roșii.

În Bangladesh substanța a apărut pentru prima dată în 2002, însă de o calitate inferioară, față de aceeași substanță vândută în Thailanda. O pastilă de yaba se vinde, în străinătate, cu aproximativ trei dolari, motiv pentru care a devenit, foarte rapid, drogul oamenilor săraci, care căutau o evadare din mediul mizer în care trăiau.

Cum profită dealerii de criza migrației pentru transportul de yaba

Drogul a început să inunde piața narcoticelor din Bangladesh în 2017, când refugiați din Myanmar au fost folosiți ca săgeți în traficul de droguri. Potrivit experților, traficul de yaba este extrem de profitabil pentru dealeri. Ținta sunt comunitățile din medii defavorabile, unde drogul se vinde la preț mic și menține consumatorii captivi într-un cerc al adicției, care generează sume frumoase de bani.

Riscurile consumului de yaba: deces, convulsii, HIV

Consumatorii de yaba  se expun unor riscuri enorme pentru sănătate – ritm cardiac rapid, creșterea tensiunii arteriale și deteriorarea vaselor mici de sânge din creier, care pot duce la accident vascular cerebral. Utilizarea cronică a medicamentului poate duce la inflamarea mucoasei inimii. Supradozele pot provoca hipertermie (temperatură corporală crescută), convulsii și deces.

Dependenții de yaba pot avea episoade de comportament violent, paranoia, anxietate, confuzie și insomnie.Deși majoritatea consumatorilor administrează yaba pe cale orală, cei care se injectează cu drogul se expun la riscuri și mai mari, printre care, cele mai periculoase sunt reprezentate de virusul HIV sau hepatita B și C.

Interpol, captură masivă de yaba în septembrie 2025

Interpolul a anunțat în septembrie 2025 capturarea unei cantități impresionante de droguri, în valoare de 5,5 miliarde de dolari, printre care și 297 de milioane de pastile de „yaba”.

O operațiune internațională împotriva traficului de droguri a dus la capturi masive de droguri sintetice, evaluate la 6,5 miliarde USD, conform valorilor actuale angro.

Autoritățile au interceptat un total de 76 de tone de droguri, inclusiv 51 de tone de metamfetamină – evidențiată printr-un număr record de 297 de milioane de pastile de metamfetamină, cunoscute sub numele de „yaba” – împreună cu fentanil, heroină, cocaină și precursori chimici.

Operațiunea Lionfish-Mayag III (30 iunie – 13 iulie) s-a concentrat pe combaterea fabricării, traficului și contrabandei cu droguri sintetice în 18 țări din Asia și America de Nord. Unitatea de Coordonare Operațională, cu sediul în Colombo, Sri Lanka, a reunit ofițeri specializați și parteneri internaționali pentru a lucra împreună în timp real la cazuri transnaționale> a transmis instituția.

Yaba a ajuns la București

Surse judiciare au dezvăluit, în exclusivitate pentru Gândul, că pastilele roșii de yaba ar fi ajuns și pe străzile din Capitală. Sursele citate au afirmat că o singură pastilă se vinde pentru sume cuprinse între 20 și 50 de lei, în funcție de dealer. Droguri de acest tip ar fi folosite frecvent în comunitatea de lucrători proveniți din Bangladesh și Nepal, însă, spun polițiștii, majoritatea sunt livratori care sunt greu de filat, în condițiile în care folosesc căști care le acoperă fețele și conduc scutere greu identificabile, care le permit să se strecoare cu ușurință în traficul bucureștean.

Citește și

ACTUALITATE Operațiune de salvare în Munții Bucegi: Doi turiști pierduți au fost găsiți cu semne de hipotermie. Nu erau echipați corespunzător
00:10
Operațiune de salvare în Munții Bucegi: Doi turiști pierduți au fost găsiți cu semne de hipotermie. Nu erau echipați corespunzător
ACTUALITATE După cinci ani, Alexandra a dat Marea Britanie pe viața modestă de la țară: „Nu se moare de foame!” Cu ce se ocupă acum
22:52
După cinci ani, Alexandra a dat Marea Britanie pe viața modestă de la țară: „Nu se moare de foame!” Cu ce se ocupă acum
POLITICĂ Nicușor Dan pleacă în timpul interviului, afectat de întrebările unui reporter. „Vorbim despre industriile creative” / „Și despre probleme românilor?”
21:23
Nicușor Dan pleacă în timpul interviului, afectat de întrebările unui reporter. „Vorbim despre industriile creative” / „Și despre probleme românilor?”
POLITICĂ Ne adâncim în criză văzând cu ochii, dar Ilie Bolojan a dat VESTEA cea mare. Când ar putea crește pensiile și salariile bugetarilor
20:54
Ne adâncim în criză văzând cu ochii, dar Ilie Bolojan a dat VESTEA cea mare. Când ar putea crește pensiile și salariile bugetarilor
ACTUALITATE Guvernul landului Bavaria vrea să le permită poliţiştilor să ÎMPUȘTE DRONE
20:49
Guvernul landului Bavaria vrea să le permită poliţiştilor să ÎMPUȘTE DRONE
ACTUALITATE MASACRU în UCRAINA. Rușii au carbonizat 13 mii de porci într-un atac cu DRONE
20:40
MASACRU în UCRAINA. Rușii au carbonizat 13 mii de porci într-un atac cu DRONE
Mediafax
Ce cred furnizorii despre prețul de 1 leu/kwh, lansat de ministrul Energiei. Laurențiu Urluescu (AFEER), apel către stat
Digi24
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice în România. Victimă: „Ar putea să le facă asta și altora”
Cancan.ro
Bani în plus pentru toți pensionarii din România care au pensii mai mici de 3.000 lei
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Adevarul
Imagini publicate de armata olandeză arată un marcaj distinctiv pe avionul F-35 care a doborât în premieră drone rusești
Mediafax
SUA ignoră avertismentul Chinei adresat consulului general din Hong Kong. Care sunt cele „patru interdicții” din declarație
Click
Fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă? Ce recomandă Mihaela Bilic într-o dietă de slăbire: „Am un secret pentru voi”
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați
Digi24
De ce vrea Bolojan mii de jandarmi pe stradă
Cancan.ro
Câți bani încasează un livrator Glovo care muncește pe timp de ploaie? Suma incredibilă care îi intră în buzunar, deși clienții achită o suprataxă
Ce se întâmplă doctore
Apariția Andreei Bănică în costum de baie a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
observatornews.ro
Noi imagini cu tinerii bătuţi de bodyguarzi în Centrul Vechi. Cum a început scandalul
StirileKanalD
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la Parchet, ancheta ar putea duce la arestări: „Este strigător la cer”
KanalD
Un cunoscut alpinist a murit, după ce a căzut în gol, în timpul unei transmisiuni live! Mii de fani au asistat la tragedie
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Descopera.ro
De ce e bine să pui SARE la geamuri iarna?
Capital.ro
Proprietarii de teren și case care nu mai plătesc nimic. Cadastru gratuit pentru mii de români. Cine beneficiază și în ce condiții
Evz.ro
Codul rutier, modificat. Cei care dețin permis categoria B vor avea un drept în plus
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Schimbare după schimbare pentru Gabriela Cristea! Dacă în urmă cu 9 luni părăsea postul de prezentatoare TV, se pare că recent a renunțat și la afacerea sa și s-a reorientat
RadioImpuls
Acuzații EXPLOZIVE în Casa Iubirii! ”Eu aud toate teoriile voastre”. Veronica cere socoteală după ce Robert a insinuat că Dorobanțu a vorbit-o de rău în afara emisiunii: „Astea sunt jocurile lor. Nu îți dai seama?”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
OpenAI ajunge cea mai valoroasă companie start-up din lume
ISTORIE Motivul pentru care turiștii lasă CARTOFI la mormântul regelui Frederic cel Mare al Prusiei, un adept al absolutismului iluminat care a schimbat lumea
23:00
Motivul pentru care turiștii lasă CARTOFI la mormântul regelui Frederic cel Mare al Prusiei, un adept al absolutismului iluminat care a schimbat lumea
VIDEO Acuzat că e pro-rus, Viktor Orban minimizează forța Rusiei /Liderul ungar face o radiografie dură țării conduse de Putin, dar nu ezită să critice UE
21:48
Acuzat că e pro-rus, Viktor Orban minimizează forța Rusiei /Liderul ungar face o radiografie dură țării conduse de Putin, dar nu ezită să critice UE
EXTERNE TikTok a eliminat zeci de conturi raportate pentru încercarea de a interfera cu alegerile din CEHIA
21:44
TikTok a eliminat zeci de conturi raportate pentru încercarea de a interfera cu alegerile din CEHIA
TURISM Bugetarii s-au plictisit de stațiunile românești și preferă vacanțele în STRĂINĂTATE. Numărul voucherelor de vacanță emise, mai mic în 2025
21:38
Bugetarii s-au plictisit de stațiunile românești și preferă vacanțele în STRĂINĂTATE. Numărul voucherelor de vacanță emise, mai mic în 2025
EXTERNE Erdogan salută eforturile lui Trump de a restabili pacea în Orientul Mijlociu/ TURCIA cere oprirea operațiunilor israeliene în Fâșia Gaza
21:31
Erdogan salută eforturile lui Trump de a restabili pacea în Orientul Mijlociu/ TURCIA cere oprirea operațiunilor israeliene în Fâșia Gaza
EXTERNE Secretarul Apărării din SUA: Un nou atac asupra unei ambarcațiuni a cartelurilor de droguri din Venezuela. Patru „narcoteroriști” au fost uciși
21:21
Secretarul Apărării din SUA: Un nou atac asupra unei ambarcațiuni a cartelurilor de droguri din Venezuela. Patru „narcoteroriști” au fost uciși