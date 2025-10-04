Un drog nou, provenit din Asia de Est, a ajuns pe străzile din București. Substanța ilegală se numește yaba și este o combinație între metamfetamină și cafeină, vândută sub forma unor pastile mici roșii.

În Bangladesh substanța a apărut pentru prima dată în 2002, însă de o calitate inferioară, față de aceeași substanță vândută în Thailanda. O pastilă de yaba se vinde, în străinătate, cu aproximativ trei dolari, motiv pentru care a devenit, foarte rapid, drogul oamenilor săraci, care căutau o evadare din mediul mizer în care trăiau.

Cum profită dealerii de criza migrației pentru transportul de yaba

Drogul a început să inunde piața narcoticelor din Bangladesh în 2017, când refugiați din Myanmar au fost folosiți ca săgeți în traficul de droguri. Potrivit experților, traficul de yaba este extrem de profitabil pentru dealeri. Ținta sunt comunitățile din medii defavorabile, unde drogul se vinde la preț mic și menține consumatorii captivi într-un cerc al adicției, care generează sume frumoase de bani.

Riscurile consumului de yaba: deces, convulsii, HIV

Consumatorii de yaba se expun unor riscuri enorme pentru sănătate – ritm cardiac rapid, creșterea tensiunii arteriale și deteriorarea vaselor mici de sânge din creier, care pot duce la accident vascular cerebral. Utilizarea cronică a medicamentului poate duce la inflamarea mucoasei inimii. Supradozele pot provoca hipertermie (temperatură corporală crescută), convulsii și deces.

Dependenții de yaba pot avea episoade de comportament violent, paranoia, anxietate, confuzie și insomnie.Deși majoritatea consumatorilor administrează yaba pe cale orală, cei care se injectează cu drogul se expun la riscuri și mai mari, printre care, cele mai periculoase sunt reprezentate de virusul HIV sau hepatita B și C.

Interpol, captură masivă de yaba în septembrie 2025

Interpolul a anunțat în septembrie 2025 capturarea unei cantități impresionante de droguri, în valoare de 5,5 miliarde de dolari, printre care și 297 de milioane de pastile de „yaba”.

O operațiune internațională împotriva traficului de droguri a dus la capturi masive de droguri sintetice, evaluate la 6,5 miliarde USD, conform valorilor actuale angro.

Autoritățile au interceptat un total de 76 de tone de droguri, inclusiv 51 de tone de metamfetamină – evidențiată printr-un număr record de 297 de milioane de pastile de metamfetamină, cunoscute sub numele de „yaba” – împreună cu fentanil, heroină, cocaină și precursori chimici.

Operațiunea Lionfish-Mayag III (30 iunie – 13 iulie) s-a concentrat pe combaterea fabricării, traficului și contrabandei cu droguri sintetice în 18 țări din Asia și America de Nord. Unitatea de Coordonare Operațională, cu sediul în Colombo, Sri Lanka, a reunit ofițeri specializați și parteneri internaționali pentru a lucra împreună în timp real la cazuri transnaționale> a transmis instituția.

Yaba a ajuns la București

Surse judiciare au dezvăluit, în exclusivitate pentru Gândul, că pastilele roșii de yaba ar fi ajuns și pe străzile din Capitală. Sursele citate au afirmat că o singură pastilă se vinde pentru sume cuprinse între 20 și 50 de lei, în funcție de dealer. Droguri de acest tip ar fi folosite frecvent în comunitatea de lucrători proveniți din Bangladesh și Nepal, însă, spun polițiștii, majoritatea sunt livratori care sunt greu de filat, în condițiile în care folosesc căști care le acoperă fețele și conduc scutere greu identificabile, care le permit să se strecoare cu ușurință în traficul bucureștean.