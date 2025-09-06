Polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate au depistat primele rețele de traficanți de droguri care s-au dezvoltat în comunitățile de muncitori asiatici din București. Principalii clienți sunt nepalezii, care, în țara de origine, se droghează în mod legal cu ocazia unor sărbători religioase.

România continuă să atragă forță de muncă străină, atât necalificată, cât și înalt calificată. Potrivit datelor înregistrate la nivelul Inspectoratului General pentru Imigrări, topul cetățenilor străini este condus de Nepal (43.755), urmat de Sri Lanka (21.601), India (11.536), Turcia (8.242) și Bangladesh (7.678). Cei mai mulți dintre aceștia se află în București (33.616), Ilfov (17.335), Constanța (7.866), Timiș (6.699) și Cluj (6.269).

Primele grupări de criminalitate organizată printre nepalezi

Muncitorii nepalezi sau cei proveniți din Sri Lanka ori Bangladesh nu sunt integrați în societatea românească, în special din cauza faptului că nu cunosc limba română, iar cei mai mulți nu vorbesc nici engleza. Ca urmare, petrec timp numai împreună și obișnuiesc să se întâlnească, în grupuri mari, după ce iau legătura prin intermediul platformelor de socializare.

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că în această comunitate închisă au început să se dezvolte și primele grupări de criminalitate organizată, specializate în traficul de droguri. Sursele citate au afirmat că este vorba, în principal, despre traficanți nepalezi, care vând exclusiv pentru narcomanii proveniți din țara lor.

Conform anchetatorilor, cel mai căutat drog este canabisul, în condițiile în care, în Nepal, este consumat în mod legal cu ocazia unor sărbători religioase. Credincioșii fumează în interiorul templelor pentru a obține o stare prin care, cred ei, îi ajută să intre în contact cu unele entități de origine divină.

Muncitorii asiatici consumă și droguri sintetice

Totodată, muncitorii asiatici consumă și droguri sintetice, foarte toxice, pe care le cumpără tot de la conaționalii lor.

Sursele Gândul spun că, deși nu există cazuri concrete, în ultima perioadă ar fi fost identificate mai multe grupări, ai căror membri sunt monitorizați cu mare dificultate, în condițiile în care folosesc scutere care le permit să se strecoare cu ușurință în trafic și poartă căști de protecție care le acoperă fețele.

O altă piedică întâmpinată de anchetatori este că, din comunitatea nepaleză, nu există încă informatori și nici nu pot fi infiltrați polițiști sub acoperire.

