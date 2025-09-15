Un elev de 15 ani a PĂLMUIT o profesoară de 45 de ani, după o dispută verbală, la o școală din Constanța. Polițiștii cercetează cazul

Polițiștii din Constanța cercetează un incident petrecut la un colegiu din municipiu, acolo unde un elev de 15 ani a pălmuit o profesoară de 45 de ani, după o dispută verbală. Cadrul didactic implicat în incidewn au refuzat acordarea de îngrijiri medicale și emiterea unui ordin de protecție.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Constanța au precizat, luni, că la sfârșitul săptămânii trecute polițiștii Secției 1 au fost sesizați prin apel 112 privind faptul că un elev ar fi agresat fizic un cadru didactic într-o unitate de învățământ din municipiu.

„Deplasați la fața locului, polițiștii au stabilit identitatea persoanelor implicate, fiind vorba despre un minor, de 15 ani, elev al unui colegiu din municipiul Constanța, care, pe fondul unui conflict verbal spontan cu un cadru didactic, ar fi lovit-o pe femeia de 45 de ani cu palma în zona feței, provocând indignarea celorlalți elevi. Femeia nu prezenta urme vizibile de violență și nu a dorit acordarea de îngrijiri medicale. De asemenea, aceasta a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu, fiindu-i pus la dispoziție formularul de cerere, potrivit Legii 26/2024”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța, citați de News.ro.

În urma incidentului, polițiștii au deschis un dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.