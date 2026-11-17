Un bărbat a fost trimis în instanță de Parchetul General pentru săvârșirea a două infracțiuni de ultraj, fiind acuzat că a postat anul trecut pe TikTok un mesaj în care amenința că îi împușcă pe Ilie Bolojan și Nicușor Dan, în contextul desfășurării unor exerciții de mobilizare a rezerviștilor militari.

Anchetatorii au reținut că bărbatul a amenințat cele două persoane cu acțiuni fizice violente, în scop de răzbunare și intimidare, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu.

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„În cursul lunii august 2025, inculpatul i-a amenințat pe prim-ministrul Guvernului României și pe președintele României cu săvârșirea unor acțiuni fizice violente îndreptate împotriva acestora, în scop de răzbunare și de intimidare în legătură cu exercitarea de către persoanele amenințate a atribuțiilor de serviciu. Amenințările au fost adresate prin intermediul unui videoclip postat pe platforma TikTok de pe contul de utilizator al inculpatului. Videoclipul redă, în esență, imaginea sa în timp ce transmite următorul mesaj: Bolojane, îți dau un sfat! Că ai dat ordinu’ ăla ca să…să-m’ chemi rezerviștii la…în armată. Oricum războiu’ va începe, e pe linia de plutire, Trump nu mai să bagă. Îți spun ceva: să nu te puie dracu’ să le dai arme-n mână! Că noi nu ne ducem cu…cu Ucraina, noi ne ducem cu tine, cu Nicușor și cu voi toți. Eu unu’, dac-am prins pistolu’ mitralieră în mână, pe tine ești primu’ care te împușc, pe Nicușor Dan și p’-ăla de la CCR, pe Enache ăla care a anulat alegerili. Îl caut pă Iohannis și-l caut și pă Ciolacu. Pe voi vă-mpușc primii, bă, dacă mă trimeteți în război! Am și grad….pă livret, m-am liberat caporal dîn armată, da’ am făcut armată, proștilor! Să nu vă puie dracu’ să-mi dați arma-n mână…sau să mă chemați, că v-aț’ dat foc!”, se arată într-un comunicat al Parchetului.

În urma acordului, procurorul a stabilit o pedeapsă rezultantă de opt luni de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, precum și un termen de supraveghere de doi ani, calculat de la data rămânerii definitive a hotărârii instanței.

Acordul de recunoaștere a vinovăției a fost înaintat Judecătoriei Ploiești spre judecare.