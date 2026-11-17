Un zvon despre o pană globală de curent, un „blackout”, programată pentru 17 noiembrie și despre care se spunea că va dura 72 de ore, a circulat rapid pe internet. În realitate, informațiile au fost asociate cu un test american de un minut, un ghid al Comisiei Europene și un episod din serialul „The Simpsons”.

Zvonul privind un „blackout” global pe 17 noiembrie a pornit de la o postare pe platforma de socializare X, un anunț al autorității americane pentru telecomunicații și un episod din „The Simpsons”, difuzat în 2023, scrie Il Messaggero. Informația nu are nicio bază reală, dar s-a răspândit rapid pe fondul atacurilor cibernetice recente care au vizat supermarketuri, școli și companii aeriene.

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Cum ar fi pornit zvonul?

Presa italiană scrie că există o probabilitate ca zvonul să fi pornit de la un test național al Sistemului de Alertă în Situații de Urgență. Testul a fost anunțat de Comisia Federală pentru Comunicații din SUA (FCC), în colaborare cu FEMA. Exercițiul presupune întreruperea emisiunilor TV și radio timp de un minut. Testul este programat la ora 14:20 pe coasta de est a SUA, respectiv 21:20 în România. Testul nu are legătură cu o pană de curent.

De ce perioada de 72 de ore?

Cele 72 de ore provin dintr-un ghid prezentat de Comisia Europeană pe 3 noiembrie, în cadrul strategiei „Preparedness Union”. Documentul recomandă populației să aibă provizii pentru cel puțin 3 zile, în cazul unor dezastre naturale, pene de curent, atacuri informatice sau crize geopolitice. Recomandările nu sunt obligatorii.

Site-ul italian Bufale Un Tanto Al Chilo arată că teoria pornește de la temerile privind o posibilă scăpare de sub control a inteligenței artificiale, care ar impune oprirea internetului și a rețelei electrice. Deși riscurile A.I. avansate sunt analizate de specialiști, nu există niciun plan oficial european care să recomande stocarea de alimente pentru un asemenea scenariu.

Presupusa legătură cu un episod al serialului „The Simpsons”

Pe listă se mai adaugă și „profeția” din serialul „The Simpsons”. Zvonul a fost alimentat și de un episod în care orașul Springfield rămâne fără curent din cauza domnului Burns. În episod, personajul Lisa notează data de 17 noiembrie. Episodul „It’s a Blunderful Life”, difuzat în 2023, nu confirmă această predicție. De altfel, nici data nu este cea potrivită. Episodul prezintă un „blackout” cu 6 zile înainte de Ziua Recunoștinței, iar data nu coincide cu ziua de 17 noiembrie.

Sursă foto: Envato – imagini cu rol ilustrativ